Теперь нигде не нужны? Кого из российских звезд «отменяют» за границей

По предположениям комика, срыв концертов устроили российские дипломаты. В Таиланде его заранее попросили подписать письмо согласно которому юморист не будет плохо высказываться о российской власти.



Земфира*

В конце 2023 года певица попала в список «ненужных на чужбине» совсем не из-за своих громких заявлений: на ее концерт в Дубае просто не пришли люди. Удалось продать только 30% билетов, хотя в России Земфира* собирала целые стадионы, а билеты на ее выступления раскупали достаточно быстро.