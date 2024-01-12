Новосибирская учительница выиграла миллион в лотерею на Новый год и заявила, что отдаст его

Учительница из Кочковского района Новосибирской области выиграла один миллион рублей в лотерею. Билет на Новый год ей подарила мама.
Как рассказала журналисту НГС 25-летняя Оксана Курилкина, она работает педагогом-организатором в Новоцелинной школе. Ее мама Галина Владимировна часто покупает лотерейные билеты на праздники родственникам и верит в чудо. Сама Оксана называет ее доброй, искренней и немного наивной.
В этом году, вспоминает Оксана, произошел забавный случай, Галина Владимировна позвонила ей и попросила забрать подарок, но девушка не поехала в гости, а наоборот позвала маму к себе домой. Так билет остался у мамы дома.
— Второго января мама позвонила и попросила снова заехать, чтобы проверить билет. Когда я приехала, то мама показала его, посередине все цифры были зачеркнуты, мы стали проверять, а там миллион рублей. Я решила, что раз вовремя не забрала подарок, значит он будет мамин. Она вырастила нас четверых, ей нужнее, — говорит Оксана.
Галина Владимировна, говорит учитель, воспитала ее, еще двух сыновей и дочку. Мама учительницы описывает свои впечатления, как «офигенные», но пока миллионершей себя не ощущает, потому что денег на руках еще нет. Пока женщина не знает, как получит свой выигрыш.
На Новый год миллион рублей выиграл еще один сибиряк — машинист буровой установки Сергей Мамонтов. Ранее НГС вспомнил, какие крупные выигрыши за последние несколько лет получили жители Новосибирска, и поговорил с психологом о возможной зависимости от лотерей.