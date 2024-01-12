Новосибирская учительница выиграла миллион в лотерею на Новый год и заявила, что отдаст его

Учительница из Кочковского района Новосибирской области выиграла один миллион рублей в лотерею. Билет на Новый год ей подарила мама.



Как рассказала журналисту НГС 25-летняя Оксана Курилкина, она работает педагогом-организатором в Новоцелинной школе. Ее мама Галина Владимировна часто покупает лотерейные билеты на праздники родственникам и верит в чудо. Сама Оксана называет ее доброй, искренней и немного наивной.