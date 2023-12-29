Киркорову и Асти нашли замену: Никита Кологривый и Клава Кока снимутся в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

Но возмущенную общественность было не остановить, и вскоре многие стали требовать отмены участников вечеринки. Вскоре после этого изображение поп-короля пропало с рекламного плаката фильма «Иван Васильевич меняет всё!», а буквально через пару часов Тина Канделаки заявила о пересъемках праздничной премьеры.