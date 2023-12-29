Киркорову и Асти нашли замену: Никита Кологривый и Клава Кока снимутся в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

Генеральный директор телеканала «ТНТ» Тина Канделаки открыла один из главных секретов новогодней премьеры и рассказала, кто появится в обновленной версии фильма «Иван Васильевич меняет всё!» (16+).
У себя в телеграм-канале Канделаки написала, что прямо сейчас «вовсю идут досъемы» фильма и опубликовала короткий видеоролик — в нем можно увидеть актера, который раньше в списке съемочной группы не числился — Никиту Кологривого.
Но Никита Кологривый — не единственный «новичок», который появится в фильме. Канделаки также объявила, что в комедии снимается Клава Кока — судя по видео, заменит Анну Асти.
— Спасибо большое Никите Кологривому, он очень большой артист, спасибо большое Клаве Коке — за то, что поддержали и согласились на эту авантюру, — рассказала Канделаки у себя в телеграм-канале. — И да, дорогие друзья, спойлер: это не финальный список артистов.
О том, что ТНТ переснимает свою главную новогоднюю премьеру, Канделаки рассказывала 27 декабря. По ее словам, это было необходимо для того, чтобы «сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя».
— В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма «Иван Васильевич меняет всё», — объясняла тогда Тина Канделаки, которая также выступает сопродюсером фильма. — Да, это правда: мы переснимаем ряд сцен.
Но есть и неофициальная версия такого решения.
Дело в том, что после скандальной вечеринки Ивлеевой к ее участникам появились вопросы. В том числе и к Филиппу Киркорову. Тот сначала объяснился перед пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, отметив, что не знал об атмосфере и гостях мероприятия, а потом записал видеообращение, в котором извинился перед всеми и сказал, что «зашел не в ту дверь».
Но возмущенную общественность было не остановить, и вскоре многие стали требовать отмены участников вечеринки. Вскоре после этого изображение поп-короля пропало с рекламного плаката фильма «Иван Васильевич меняет всё!», а буквально через пару часов Тина Канделаки заявила о пересъемках праздничной премьеры.