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Старая песня Кати Лель снова завирусилась — иностранцы пытаются понять загадочное «джага-джага»

Трек попал в пятерку мирового чарта Spotify

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Так что же такое джага-джага?

Видео: Городские порталы

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» продолжает держаться в топе мирового чарта сервиса Spotify. В какой-то момент трек даже встал на третье место, обогнав новинки на иностранном языке. Во всём виноват тренд в TikTok.

Пользователи видеоприложения — чаще всего девушки — снимают под эту песню в шубах и меховых шапках. Это так называемый slavic core — образы, в которых чаще всего видят девушек в Восточной Европе. В итоге мотив так завирусился, что трек начали слушать просто так.

Сама певица тоже очень обрадовалась появлению песни в чартах спустя 20 лет.

— O боже! Я поздравляю моего любимого и гениального Макса Фадеева, автора этой крутой песни, и всю нашу страну с такой победой! — написала Катя в своем телеграм-канале.

Автор песни Максим Фадеев объяснил попадание в чарты тем, что «время пришло». Он рассказал, что придумал песне «легкий иностранный акцент».

— Я думал над тем, как в своей музыке сделать ее голос другим, неузнаваемым, чтобы новый материал не ассоциировали с тем, что она выпускала. В связи с чем я не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали всё, чтобы она зазвучала совсем по-новому, — отметил продюсер в телеграм-канале.

Подборку трендовых роликов под русский хит 2000-х смотрите в нашем видео чуть выше.

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