Старая песня Кати Лель снова завирусилась — иностранцы пытаются понять загадочное «джага-джага»

— Я думал над тем, как в своей музыке сделать ее голос другим, неузнаваемым, чтобы новый материал не ассоциировали с тем, что она выпускала. В связи с чем я не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали всё, чтобы она зазвучала совсем по-новому, — отметил продюсер в телеграм-канале.

