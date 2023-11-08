Встретилась с Серканом Болатом и разочаровалась. Блогер из России снялась в турецком сериале и рассказала, как это устроено

Многие девушки еще со времен «Великолепного века» следят за всевозможными романтическими турецкими сериалами и их героями. В последнее время самым желанным типажом мужчины для русских девушек, которым нравятся турецкие сериалы, стал Серкан Болат — главный герой сериала «Постучись в мою дверь». Мечтают о встрече с ним многие россиянки, но в итоге сделать это удалось только одной девушке — Маше.
Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) — видеоблогер и певица. Девушка снимает юмористический и разговорный контент на различных интернет-площадках и выделяется из общего числа блогеров своим позитивом и экспрессией в роликах.
Журналист MSK1.RU поговорила с блогером о том, как она нашла того самого Серкана Болата, и узнала, каким он оказался в реальной жизни. Мария также рассказала о внутренней кухне турецких сериалов.
— Маш, как думаешь, почему многим нравятся турецкие сериалы?
— В Турции есть свои сериальные фишки, они очень отличаются от наших. Например, актеры, которые претендуют на главную роль, не должны вступать в отношения во время съемок сериала — им приходится даже заключать соответствующие контракты. И иногда у них случается любовь с коллегами по площадке, актеры влюбляются друг в друга. За этим очень интересно наблюдать.
Съемки у них проходят в режиме влогов, то есть в моменте. Серию снимают за неделю и выкладывают. Я сама снималась в одном из них и видела, что сцену готовят буквально с двух дублей, за 15 минут. Всё остальное время они просто болтают, ходят, едят, фоткаются. Они снимают три сцены весь день, но процесс их съемки длится недолго.
Одна серия турецкого сериала, как правило, длится около двух часов — как полноценный фильм. Это связано с тем, что очень много экранного времени отводится на диалоги.
— Почему, на твой взгляд, русским девушкам так нравится Серкан Болат?
— У него образ секси-бизнесмена, молодого чувака, где-то жесткого, где-то доброго и милого. Девчонкам подобные нравятся, и они хотят, чтобы в них влюблялись именно такие мужики. А такие мужики встречаются очень редко.
Серкан Болат — главный герой турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Настоящее имя актера — Керем Бюрсин. Керем — востребованный актер, известный зрителю также благодаря сериалам «В ожидании солнца», «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Великолепная двойка» и «Если сильно полюбишь».
— А актер вообще оправдал твои ожидания? Какой он в жизни?
— Если честно… Он низкий и у него большая голова — это если быть прям привередливой. Но в целом прикольный. Вайб у него крутой — чувствуется, что это какая-то суперзвезда. Не скажу, что он прям секс, но лицо у него красивое.
— Расскажи историю о том, как ты его нашла? И почему вообще решила это сделать?
— Однажды я поехала в Турцию и по приколу сняла видео, которое залетело. Я тогда посмотрела сериал, села в такси, а у водителя в профиле было написано, что его зовут Серкан, ну я и начала до него докапываться по-русски, а таксист только: Yes, yes — и было смешно. Видео залетело, а через какое-то время я снова полетела в Турцию и решила эту тему еще раз разогнать.
Оказалось, что очень многие девушки в России смотрели этот сериал и любили этого Серкана Болата, не я одна. Я сняла ролика четыре с «фальшивыми Серканами» и уехала в Москву.
Затем мне начали писать подписчицы, которые живут Турции. Они говорили, что могут устроить для меня встречу с настоящим Серканом. Оказалось, что у девушек из стран СНГ есть фишечка своя — они знают места, где проходят съемки. И они там предлагали встречу с актерами, но за 1500 долларов.
В итоге с одной девочкой я сторговалась до двухсот долларов, и она меня привела на съемку, где у меня было 5 минут, чтобы поймать момент, когда у актеров закончится сцена и они будут расходиться в вагончики. Я в эти пять минут подлетела и поняла, что не смогу снять с ним какое-то долгое видео и пришлось выбрать только одну фразу: «****?» (займемся сексом?). Мне сегодня даже подарили футболку, где это написано.
— А какие еще были варианты того самого вопроса?
— У меня еще был вариант, например, «пососемся». Но я подумала, что будет резонансно, если спрошу так. Ну и он стоит — улыбается, это очень классно.
— Ты в своих видео упоминала, что в итоге снялась в турецком сериале. Как так вышло?
— Я больше вообще не собиралась ездить в Турцию, потому что казалось, что все приключения там я себе уже нашла. Но тут меня позвали сниматься в турецком сериале к Керему (актеру, играющего Серкана Болата), потому что его продакшн увидел мое видео. Они начали мне писать, что очень хотят меня в сериал, что видели ролик и что Керем очень ждет нашей встречи. Мне даже обещали деньги за съемку.
Я согласилась и полетела, недолго думая, потому что приключения люблю. В итоге перелет и проживание мне стоили 150 тысяч, а на съемках я заработала 4500 рублей. Ну такое...
В итоге я оказалась актером массовки, хотя мне писали такие письма, будто я сделала что-то нереальное и все меня знают. Я приехала, а они говорят: «Массовка». Ну ладно, хорошо, я же здесь не для того, чтобы сняться в турецком сериале, а, для того чтобы создать еще пару видео для себя.
На съемках я начала искать этого Керема и быстро поняла, что что-то он не хочет ко мне идти и вообще избегает меня.
Там, кстати, все очень плохо говорят по-английски — что я, что они. И получается, что ситуация была патовая: я 10 часов снималась, назад дороги не было. В итоге я то бочком где-то в кадре снимусь, то где-то глазом сверкну. Иногда мне говорили: «Сейчас ты будешь идти спиной» — короче, это было очень кринжово и очень смешно. Меня гримировали три раза и переодевали ради трех сцен. Хотя, я, честно говоря, в итоге почти не увидела себя в сериале.
В итоге время уже позднее — заканчивается последняя сцена, а он улетает. Я уже говорю девочке, которая русский знает: «А на хрена я вообще сюда приехала?» Ну она и решила мне помочь, схватила его, и тут я подбегаю: «Здрасьте! Машаллах!»
Maşallah (Машаллах) — часто повторяемое турками слово, пришедшее из арабского языка, дословно обозначающее «то, что пожелал Аллах». Используется выражение как знак изумления, радости или смирения.
— Я думала, что это Керема настроит на общение со мной, но ему было вообще всё равно. Он такой меня приобнял: «Привет. Да, я знаю твои ролики и мне за них дали по шапке, потому что у меня был проект, в котором я типа встречаюсь с девушкой в сериале и у нас там с ней любовь, и я не должен в это время быть с другими девушками в таком контексте. Твое видео сильно разлетелось, вызвало резонанс и мне досталось. Я понимаю, что это очень смешно, но они не поняли». Оказалось, что его продакшн не понял прикола и назначил ему выговор или штраф. Зачем тогда они меня позвали? Непонятно.
Я хотела снять еще одно видео и выложить только тогда, когда у Керема закончится контракт, чтобы ему из-за меня снова не досталось. Была идея, чтобы то, что я ему говорю, актер сказал мне. Ну как бы я бы извинилась перед ним на видео, и он бы сказал: «Ой, да... Жесть... Ты сказала плохие слова», — и сам бы это сказал. И было бы вообще клево.
Но Серкан сказал, что вот сейчас мы снимать видео не будем, но он прилетит в Москву и тогда точно мы встретимся, он мне сам напишет, и мы снимем всё, что угодно. Но я же знаю, знаю эту тему, и я тоже так говорю, когда ко мне мальчики подходят и зовут меня в ресторан: «Напиши мне, обязательно встретимся, и поедем — поедим».
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