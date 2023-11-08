Встретилась с Серканом Болатом и разочаровалась. Блогер из России снялась в турецком сериале и рассказала, как это устроено

Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) — видеоблогер и певица. Девушка снимает юмористический и разговорный контент на различных интернет-площадках и выделяется из общего числа блогеров своим позитивом и экспрессией в роликах.

Журналист MSK1.RU поговорила с блогером о том, как она нашла того самого Серкана Болата, и узнала, каким он оказался в реальной жизни. Мария также рассказала о внутренней кухне турецких сериалов.

— Маш, как думаешь, почему многим нравятся турецкие сериалы?

— В Турции есть свои сериальные фишки, они очень отличаются от наших. Например, актеры, которые претендуют на главную роль, не должны вступать в отношения во время съемок сериала — им приходится даже заключать соответствующие контракты. И иногда у них случается любовь с коллегами по площадке, актеры влюбляются друг в друга. За этим очень интересно наблюдать.

