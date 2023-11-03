«Начиналось все с 1–2 бутылочек»: как сибирячка решила закодироваться и почему не пожалела об этом

А потом я уже стала отлынивать от работы. Мне стало пофиг. Просыпаюсь — мне плохо, а надо работать. Всегда была ответственной, а тут стало пофиг, что клиента подведу. В итоге я принимала только тех клиентов, с кем я знала, что выпью. «Ты бухаешь — приходи, сейчас мы тебе педикюрчик сделаем». Либо я прямо говорила клиентам: «Я пьяная. Если тебе норм, то приходи, все сделаем». Большинство это устраивало, кстати. Сами были только за.



А потом получилось так: у меня был друг. Однажды мне было плохо морально, и я попросила его приехать меня поддержать. А он как приехал, так и остался. Начались отношения, стали вместе жить. А чем мы занимались? Утром он уходил на работу, я могла выпить без него. Ну а что? Он на работе, да и что он мне сделает — он мне кто такой? Вечером он приходил с работы, мы вместе по пивку. Выходной у него и у меня — ездили куда-нибудь в гости отдыхать, на шашлыки к друзьям. И получается, все наши отношения проходили под легким алкоголем. Конечно, мы друг друга хорошо понимали, в быту все было хорошо, но почти всегда мы были поддатые. И это устраивало обоих. Он привык пить пиво, и я привыкла, мы на этом сошлись. Меня устраивало его поведение, его — мое. Мы друг другу не мешали.

