«Начиналось все с 1–2 бутылочек»: как сибирячка решила закодироваться и почему не пожалела об этом

В народе считается, что влиянию алкоголя больше подвержены женщины, и женский алкоголизм практически неизлечим. Кроме того, бытует мнение, когда у человека начинаются проблемы с алкоголем, он, как правило, отказывается это признавать. Мастер педикюра из Новосибирска Алена никогда не испытывала проблем с выпивкой. Но последние полгода начала ощущать, что происходит что-то странное — женщина пристрастилась сначала пить пиво по выходным, потом — по будням вечерами, а затем стала употреблять спиртное и во время работы. Сибирячка решила закодироваться и поделилась своим опытом и ощущениями с корреспондентом НГС. Далее повествование — от первого лица, записала Настасья Медведева.
«Прибухнул, и легче стало»
Я всегда выпивала как все, в меру. Но где-то год назад все изменилось. Началось с бутылочки-двух пива раз в недельку — два раза в недельку. У всех людей есть проблемы. То клиентка вредная придет, то еще что-то случится. Надо как-то расслабляться, а тут пива выпил — и вроде расслабился. Я пила только пиво, и ничего кроме него. Потом больше и больше. Зимой я практически не пила, а вот весной и летом — шашлычки, пиво рекой. Еще и жарко, в квартире кондиционера нет, а пивасик в жару замечательно идет. При этом у меня нормальный круг знакомых. Большинство — работающие люди, но все они свои проблемы также, как и я глушат алкоголем. Как еще расслабиться? Прибухнул, и легче стало. Получается с друзьями встречались не чай с тортиком поесть, а выпить пива.
А еще я работаю из дома. У меня детей нет, ответственности ни перед кем нет. Не нужно отчитываться. Вся родня, кто меня может взросленькую поругать, живет в другом городе. Я долго жила одна. Получается, сдерживающих факторов не было, захотела выпить — выпила. Даже помню, как проводила выходные дни. Просыпалась, например, и не было похмелья, но все равно брала себе полторашечку. Полстаканчика пригубила — пошла, посуду помыла. Еще полбокальчика — пыль вытерла. В итоге весь день проходил под легким подпитием. Я, конечно, не накачивала себя так, чтобы тошнило, но организм все равно привыкал к алкоголю.
«Анализы, как будто 10 лет на зоне отсидела»
А еще у меня есть такой прикол — я когда пью, не ем вообще. Поэтому начались проблемы со здоровьем. Организм отказывался от еды. Я начала ходить по неврологам с апреля — начались судороги в ногах. Прошла обследования, поставили белковую недостаточность, анемию, недостаток кальция и железа. Невролог сказал, что у меня анализы, как будто я 10 лет на зоне отсидела. За 2 месяца было около 15 обмороков. Мне даже реанимацию вызывали, так как у меня дыхание отказало, потому что я не ем и пью. И рвота с желчью была, если перепью. Получилось, что мозг не работал толком, а я продолжала бухать, бухать и бухать.
А потом я уже стала отлынивать от работы. Мне стало пофиг. Просыпаюсь — мне плохо, а надо работать. Всегда была ответственной, а тут стало пофиг, что клиента подведу. В итоге я принимала только тех клиентов, с кем я знала, что выпью. «Ты бухаешь — приходи, сейчас мы тебе педикюрчик сделаем». Либо я прямо говорила клиентам: «Я пьяная. Если тебе норм, то приходи, все сделаем». Большинство это устраивало, кстати. Сами были только за.
А потом получилось так: у меня был друг. Однажды мне было плохо морально, и я попросила его приехать меня поддержать. А он как приехал, так и остался. Начались отношения, стали вместе жить. А чем мы занимались? Утром он уходил на работу, я могла выпить без него. Ну а что? Он на работе, да и что он мне сделает — он мне кто такой? Вечером он приходил с работы, мы вместе по пивку. Выходной у него и у меня — ездили куда-нибудь в гости отдыхать, на шашлыки к друзьям. И получается, все наши отношения проходили под легким алкоголем. Конечно, мы друг друга хорошо понимали, в быту все было хорошо, но почти всегда мы были поддатые. И это устраивало обоих. Он привык пить пиво, и я привыкла, мы на этом сошлись. Меня устраивало его поведение, его — мое. Мы друг другу не мешали.
Работа ради выпивки
С работой у него тоже начались проблемы, так как у него физический труд. Вставал с утра на работу с похмелья, вечером приходил слишком уставший, не высыпался, похудел. А еще мы тратили очень много денег на алкоголь — у меня было тысяч 100 накоплено, у него тоже, все улетело. Мне надоело, что со сном начались серьезные проблемы — я не могла спать нормально. Надоело просыпаться с похмелья, когда сердце колотится. Я всегда обожала свою работу и была счастлива, что нашла дело по душе, а тут стало от нее воротить. А когда надо заставлять себя работать — это ужасно. И все, получается, из-за «алкашки». Принимать клиентов я стала в последнее время мало, и то, чтобы заработать на алкоголь.
При этом я всегда стараюсь за собой ухаживать. Поехала на очередную бьюти-процедуру, и снова пьяная. Мастер говорит: «Алена, по-моему, у тебя проблемы». Я признала это. И она дала мне номер врача. Я об этом начала задумываться, но мы планировали свадьбу. Праздновать свадьбу трезвой не хотела. А через 3 дня после свадьбы решила — пора кодироваться. Муж меня поддержал: мол, вместе пили, вместе нужно и бросать. Вызвали врача на дом, заплатили по 4800 рублей, и нам поставили уколы.
Стало приятно на себя смотреть
Прошло уже больше недели, и самое классное — вставать утром, и понимать, что у тебя нет никакого похмелья, много сил. А когда подхожу к зеркалу и понимаю, что выгляжу офигенно, начинаю думать — почему я раньше этого не сделала? Желания выпить у меня не появляется, но хотела бы оградить свой круг общения от алкоголя. Например, если кто-то из старых друзей напрашивается в гости и предлагает попить пиво, я предлагаю испечь что-нибудь и попить чай. Мне этого в доме не нужно, я не хочу.
В целом, смотрю на окружение, и понимаю — почти у всех жителей страны есть проблемы с алкоголем. Многие говорят, что справятся сами, но это не так. В первую очередь, считаю, что алкоголизм — это заболевание, и его нужно лечить. Я знаю многих девчонок — красивые, умные, но прибухивают. Одна, например, классный менеджер по продажам, ей 45 лет, красивая женщина, дочь взрослая живет отдельно и приходит в гости иногда, муж на работе. Работает на удаленке, стала выпивать. Другая девочка — мать пятерых детей, бизнес-вумен. Дошло до того, что в садик за ребенком подшофе приходит.
Я выросла в семье, где мать не пила вообще, а отец был алкоголиком, и думала, что меня это точно никогда не коснется. Но если вспомнить все, то ссоры происходили обычно у меня с людьми из-за алкоголя, все проблемы, деньги улетают, когда пьешь, курить бросала, потом опять начала под алкоголем. А еще считаю, что в нашей стране надо бесплатно кодировать — у большинства людей, у которых есть проблемы с выпивкой, нет даже денег закодироваться. Если бы это как-то на уровне государства поднималось, может быть, ситуация улучшилась. А сейчас у нас такие деньги делают на алкоголе, а кодировка — платная!
Ранее НГС писал о том, как двое сибиряков погибли после того, как употребляли водку. Еще один человек попал в больницу.