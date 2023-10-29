Им подпевала вся страна: как сейчас выглядят российские артисты-красавчики из 90-х

Сейчас Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает вместе с «Иванушками» на корпоративах и в небольших турах. По словам артиста, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске. На родине в Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити. По словам близких, у Андрея какое-то время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, артист начал вести здоровый образ жизни, бросил курить и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.