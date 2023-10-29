Им подпевала вся страна: как сейчас выглядят российские артисты-красавчики из 90-х

Их песни в 90-е звучали чуть ли не отовсюду, у них было множество поклонников и поклонниц. Как сейчас живут и выглядят российские артисты-красавчики тех времен? Как сложилась их жизнь и получилось ли у них развить и преумножить свою популярность? Узнаем, кто из артистов оказался на коне, а кто так и остался автором одного хита.
Андрей Губин
Наверное, только преданные поклонники знают, что первые песни Губина были социально-политическими и не дошли до широкого слушателя. Тогда артист работал на телевидении и вел молодежную программу «До 16 и старше». Но затем Губин полностью сосредоточился на музыкальной карьере, сделав ставку на поп-музыку. Свой первый хит — «Лиза» — Андрей посвятил своей первой любви, Елизавете Саутиной.
В течение 10 лет артист удерживал статус суперзвезды российской эстрады, написав за это время массу хитов — «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Зима-холода», «Милая моя далеко», «Птица», «Танцы», «Девушки, как звезды». В 2004 году Губин написал для Жанны Фриске песню «Ла-ла-ла», благодаря которой экс-солистка группы «Блестящие» успешно запустила сольную карьеру. А спустя год артист покинул сцену.
Завершив карьеру певца, Андрей Губин продюсировал экс-участницу группы «Стрелки» Юлю Беретту, но этот проект так и не выстрелил. В
Сергей Жуков
Совместный с Алексеем Потехиным проект «Руки вверх!» принес Сергею Жукову огромную известность в стране. Поначалу заработки ребят были сравнительно невысокими, но незатейливые новые композиции приносили группе всё новых и новых поклонниц. Несмотря на то, что творчество было совместным, слава доставалась преимущественно обаятельному Жукову.
Секрет своей популярности парни объясняли тем, что были максимально честными со слушателями и старались, чтобы каждый слышал в их песнях знакомую и жизненную историю, пусть порой примитивную и не слишком красивую. Правда, у популярности была и обратная сторона — фанатки очень активно добивались внимания кумиров, вмешивались в личную жизнь Жукова, угрожали и пытались разрушить семью.
В 2006 году группа распалась, но к тому времени в творческой биографии Сергея Жукова было уже несколько сольных альбомов. Певец выпускал новые треки совместно с разными исполнителями и группами, а в 2014 году даже стал сотрудничать со своим младшим братом. Помимо сольных проектов Сергей пробовал себя и в качестве продюсера, а также появлялся на телеэкранах. Определенных успехов Жуков добился и в других видах бизнеса.
Сейчас артист счастлив в браке со своей второй женой — экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурд, у пары трое детей (у Жукова от первого брака также есть дочь Саша). Сергей Жуков продолжает выступать, в его творческой биографии появляются новые хиты, а фото исполнителя по-прежнему украшают комнаты фанаток. В июле вместе с ним на сцену вышли дочь и сын — Ника и Энджел Жуковы, причем Энджел исполнил свою песню.
Влад Сташевский
19-летнего красавца Владислава Твердохлебова заметил в одном из клубов продюсер Юрий Айзеншпис. Продюсеру понравилось, как Влад исполнял блатные песни, и он оставил парню свою визитку. Айзеншпис решил сделать из Влада секс-символ российской эстрады и даже придумал ему псевдоним — Сташевский. В 1993 году Сташевский записал первую песню «Дороги, по которым мы идем», а в следующем вышел его дебютный альбом «Любовь здесь больше не живет». Влад сотрудничал с Айзеншписом до 1999 года.
В эпоху взлета Сташевский был женат на дочери гендиректора Олимпийского комплекса «Лужники» Ольге. В 1998 году она подарила ему сына. Правда, без именитого продюсера Владу не удалось удержаться на плаву, и он резко пропал из хит-парадов. В 2006 году Сташевский женился во второй раз — на дочери советского музыканта Владимира Мигули, Ирине. В
В 2010-е Сташевский работал в фирме, которая занималась обработкой металлических отходов и металлолома, удалением и обработкой сточных вод и твердых отходов. Параллельно, на волне ностальгии по
Андрей Григорьев-Апполонов
Биография знаменитого Рыжего из «Иванушек» перешла на новый этап, когда он в 1992 году отправился на прослушивание в мюзикл «Метро». Парня приняли в труппу, он отправился на гастроли в Америку, перешел на заочное в вузе и познакомился с будущим коллегой — Игорем Сориным. После того как нашелся третий участник — Кирилл Андреев, работавший моделью у Вячеслава Зайцева, — образовалась группа «Иванушки». Продюсером группы стал Игорь Матвиенко.
Первый альбом «Конечно он» стал весьма успешным, а после выхода песни «Тучи» парни проснулись знаменитыми. Но в 1998 году Григорьеву-Апполонову пришлось пережить две тяжелые потери: скончались его отец и бывший коллега Игорь Сорин, с которым они дружили. Спустя много лет у Андрея будет еще один похожий черный год —
Григорьев-Апполонов был женат на омичке Марии Банковой, которая родила ему двоих сыновей. Взгляды на воспитание детей у пары различались — отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. В 2019 году Мария подала на развод и переехала с сыновьями в дом к своему новому возлюбленному — баскетболисту Андрею Зубкову.
Сейчас Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает вместе с «Иванушками» на корпоративах и в небольших турах. По словам артиста, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске. На родине в Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити. По словам близких, у Андрея какое-то время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, артист начал вести здоровый образ жизни, бросил курить и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.
Сергей Аморалов
В шоу-бизнес Сергей Аморалов попал благодаря другу Гарику Богомазову, с которым был знаком с раннего возраста. Они решили создать свой коллектив, а на одном из фестивалей познакомились с Вячеславом Зинуровым — будущим Томом Хаосом. Так началась история «Отпетых мошенников». Транслируемые по всем телеканалам клипы принесли не только всероссийскую славу, но и множество поклонниц. Правда, популярность «Мошенников» начала угасать быстро — еще в начале
Несмотря ни на что, группа продолжала существовать, периодически меняя участников. Но в 2021 году вспыхнул конфликт — Вячеслав Зинуров заявил о желании покинуть группу. Он обвинил Сергея в том, что тот обманывал его, утаивая информацию о прибыли от выступлений, и недоплачивал гонорар. Освободившееся в группе место занял Алексей Радченко, а Зинуров объединился с Богомазовым, после чего бывшие коллеги начали делить авторские права на название группы. Всё это прекратилось после смерти Тома Хаоса в марте 2022 года — он покончил с собой.
Сергея Аморалова обвиняли в том, что он довел бывшего коллегу до самоубийства. Только в 2023 году певец решил ответить на эти слухи в программе «Малахов». Он заявил, что не признаёт себя виновным в смерти Зинурова, но согласился, что если бы ответил на сообщение бывшего коллеги, отправленное незадолго до смерти, то трагедии могло не случиться.
Что касается личной жизни, то Аморалов не давал поводов для ее обсуждения в молодости, несмотря на то, что был окружен женским вниманием. В 2000 году артист начал встречаться с солисткой ВИА «Сливки» Дарьей Ермолаевой, но отношения оказались сложными, и спустя три года влюбленные расстались. Обрести счастье Сергею удалось с моделью Марией Эдельвейс. Сейчас в семье царит гармония. Детей у пары нет, но есть любимая кошка Маргоша, которой требуется много внимания и заботы.
Никита
Никита (настоящее имя — Алексей Фокин) — еще один герой конца
Именно эти песни и стали самыми известными в его репертуаре. Артист получил премии «Овация» и «Золотой граммофон», выступал на «Песне года». Но в мае 2002 года Никита разорвал контракт с продюсером, после этого его популярность постепенно угасла.
Никита не ушел со сцены, просто его не показывают по ТВ и не крутят на радио. Всё это время он выступает, у звезды
Данко
До того как прославиться в качестве певца, Александр Фадеев был солистом в Большом театре. Он участвовал в таких спектаклях, как «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Князь Игорь». Псевдоним «Данко» певцу придумал продюсер Леонид Гуткин. Первая же песня молодого артиста — «Московская ночь» — стала хитом в 1999 году. В 2000 году вышел дебютный альбом «Данко», куда вошел трек «Малыш», взорвавший все хит-парады страны. Строчки «Твой малыш растет не по годам…» распевала вся страна.
В 2002 году Данко расстался с продюсером. После недолгого затишья ему удалось записать еще одну песню, которая стала известной — «Она». Других хитов в репертуаре Данко больше не появилось, поэтому постепенно он пропал с экранов. Но музыкальную карьеру Данко не бросил, кроме того, он играет в театре, мюзиклах, кино и сериалах.
Во времена своей популярности Данко был женат на Татьяне Воробьёвой, а в середине нулевых стал встречаться с моделью Натальей Устюменко. В 2004 году у пары родилась дочь Софья, в
Илья Лагутенко
Основатель и лидер группы «Мумий Тролль» обладает мощной харизмой, запоминающимся голосом и уникальным стилем — конечно, это не оставило равнодушными многочисленных поклонников и поклонниц. Пик популярности его коллектива пришелся на
Сейчас Лагутенко фактически живет на три страны. В 2014 году он переехал в США и купил жилье в Лос-Анджелесе, чтобы легче взаимодействовать с агентами и продюсерами. При этом музыкант очень любит Токио и Владивосток. Эти три города он выбрал неслучайно — именно в них, по его мнению, зарождаются новые музыкальные тенденции.
Но выступления группы «Мумий Тролль» остались лишь в памяти российских фанатов. В начале марта 2022 года музыкальный коллектив объявил о приостановке концертной деятельности в России. Сейчас группа гастролирует за рубежом.
Зато в личной жизни у артиста всё в порядке. Лагутенко женат на модели Анне Жуковой, у них есть две дочери. Девочки явно переняли талант отца: вместе с ним они иногда принимают участие в выступлениях и даже снялись в одном из его клипов. А сын от первого брака — Игорь — курирует группу «Мумий Тролль».