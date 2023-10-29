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Обзор

Им подпевала вся страна: как сейчас выглядят российские артисты-красавчики из 90-х

Кто-то так и остался автором одного хита, а кто-то построил успешную карьеру

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Помните всех этих парней?

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Их песни в 90-е звучали чуть ли не отовсюду, у них было множество поклонников и поклонниц. Как сейчас живут и выглядят российские артисты-красавчики тех времен? Как сложилась их жизнь и получилось ли у них развить и преумножить свою популярность? Узнаем, кто из артистов оказался на коне, а кто так и остался автором одного хита.

Андрей Губин

Наверное, только преданные поклонники знают, что первые песни Губина были социально-политическими и не дошли до широкого слушателя. Тогда артист работал на телевидении и вел молодежную программу «До 16 и старше». Но затем Губин полностью сосредоточился на музыкальной карьере, сделав ставку на поп-музыку. Свой первый хит — «Лиза» — Андрей посвятил своей первой любви, Елизавете Саутиной.

Андрей начинал с социальных треков, но затем перешел на поп-музыку

Андрей начинал с социальных треков, но затем перешел на поп-музыку

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В течение 10 лет артист удерживал статус суперзвезды российской эстрады, написав за это время массу хитов — «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Зима-холода», «Милая моя далеко», «Птица», «Танцы», «Девушки, как звезды». В 2004 году Губин написал для Жанны Фриске песню «Ла-ла-ла», благодаря которой экс-солистка группы «Блестящие» успешно запустила сольную карьеру. А спустя год артист покинул сцену.

У артиста серьезные проблемы со здоровьем

У артиста серьезные проблемы со здоровьем

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Завершив карьеру певца, Андрей Губин продюсировал экс-участницу группы «Стрелки» Юлю Беретту, но этот проект так и не выстрелил. В 2010-е Губин пропал с радаров, а через пару лет затишья изредка стал появляться в ток-шоу, где объяснял свой уход со сцены. По словам Губина, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — это болезнь нервной системы, из-за которой музыкант испытывает лицевые боли. В этом году накануне своего дня рождения Андрей Губин рассказал UFA1.RU, когда вернется с новыми песнями — у артиста уже есть заготовки.

Губин со своей поклонницей

Губин со своей поклонницей

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Сергей Жуков

Совместный с Алексеем Потехиным проект «Руки вверх!» принес Сергею Жукову огромную известность в стране. Поначалу заработки ребят были сравнительно невысокими, но незатейливые новые композиции приносили группе всё новых и новых поклонниц. Несмотря на то, что творчество было совместным, слава доставалась преимущественно обаятельному Жукову.

Фронтмен группы ожидаемо забирал на себя всё внимание

Фронтмен группы ожидаемо забирал на себя всё внимание

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Секрет своей популярности парни объясняли тем, что были максимально честными со слушателями и старались, чтобы каждый слышал в их песнях знакомую и жизненную историю, пусть порой примитивную и не слишком красивую. Правда, у популярности была и обратная сторона — фанатки очень активно добивались внимания кумиров, вмешивались в личную жизнь Жукова, угрожали и пытались разрушить семью.


В 2006 году группа распалась, но к тому времени в творческой биографии Сергея Жукова было уже несколько сольных альбомов. Певец выпускал новые треки совместно с разными исполнителями и группами, а в 2014 году даже стал сотрудничать со своим младшим братом. Помимо сольных проектов Сергей пробовал себя и в качестве продюсера, а также появлялся на телеэкранах. Определенных успехов Жуков добился и в других видах бизнеса.

Сольная карьера Жукова чуть менее успешна, чем у «Руки Вверх!», но артисту принадлежат права на название

Сольная карьера Жукова чуть менее успешна, чем у «Руки Вверх!», но артисту принадлежат права на название

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Сейчас артист счастлив в браке со своей второй женой — экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурд, у пары трое детей (у Жукова от первого брака также есть дочь Саша). Сергей Жуков продолжает выступать, в его творческой биографии появляются новые хиты, а фото исполнителя по-прежнему украшают комнаты фанаток. В июле вместе с ним на сцену вышли дочь и сын — Ника и Энджел Жуковы, причем Энджел исполнил свою песню.

Жуков и его семья

Жуков и его семья

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Влад Сташевский

19-летнего красавца Владислава Твердохлебова заметил в одном из клубов продюсер Юрий Айзеншпис. Продюсеру понравилось, как Влад исполнял блатные песни, и он оставил парню свою визитку. Айзеншпис решил сделать из Влада секс-символ российской эстрады и даже придумал ему псевдоним — Сташевский. В 1993 году Сташевский записал первую песню «Дороги, по которым мы идем», а в следующем вышел его дебютный альбом «Любовь здесь больше не живет». Влад сотрудничал с Айзеншписом до 1999 года.

Продюсер хотел сделать из Сташевского секс-символ российской эстрады

Продюсер хотел сделать из Сташевского секс-символ российской эстрады

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В эпоху взлета Сташевский был женат на дочери гендиректора Олимпийского комплекса «Лужники» Ольге. В 1998 году она подарила ему сына. Правда, без именитого продюсера Владу не удалось удержаться на плаву, и он резко пропал из хит-парадов. В 2006 году Сташевский женился во второй раз — на дочери советского музыканта Владимира Мигули, Ирине. В 2008-м у пары родился сын.

В соцсетях артист порой публикует философские посты о жизни

В соцсетях артист порой публикует философские посты о жизни

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В 2010-е Сташевский работал в фирме, которая занималась обработкой металлических отходов и металлолома, удалением и обработкой сточных вод и твердых отходов. Параллельно, на волне ностальгии по 90-м, вновь стал выступать. Сейчас Сташевский — желанный гость на ток-шоу, корпоративах и различных ретродискотеках. А в 2020 году артист принимал участие в первом сезоне шоу «Суперстар! Возвращение». Зрители признали Сташевского самым ярким участником.

Сейчас Сташевский — частый гость различных телешоу

Сейчас Сташевский — частый гость различных телешоу

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Андрей Григорьев-Апполонов

Биография знаменитого Рыжего из «Иванушек» перешла на новый этап, когда он в 1992 году отправился на прослушивание в мюзикл «Метро». Парня приняли в труппу, он отправился на гастроли в Америку, перешел на заочное в вузе и познакомился с будущим коллегой — Игорем Сориным. После того как нашелся третий участник — Кирилл Андреев, работавший моделью у Вячеслава Зайцева, — образовалась группа «Иванушки». Продюсером группы стал Игорь Матвиенко.

Песня «Тучи» сделала группу знаменитой

Песня «Тучи» сделала группу знаменитой

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Первый альбом «Конечно он» стал весьма успешным, а после выхода песни «Тучи» парни проснулись знаменитыми. Но в 1998 году Григорьеву-Апполонову пришлось пережить две тяжелые потери: скончались его отец и бывший коллега Игорь Сорин, с которым они дружили. Спустя много лет у Андрея будет еще один похожий черный год — 2017-й, когда из жизни ушли его сестра Юлия (работала костюмером у «Иванушек») и Олег Яковлев, коллега по группе, заменивший Игоря Сорина.

Андрею пришлось пережить немало тяжелых потерь в жизни

Андрею пришлось пережить немало тяжелых потерь в жизни

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Григорьев-Апполонов был женат на омичке Марии Банковой, которая родила ему двоих сыновей. Взгляды на воспитание детей у пары различались — отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. В 2019 году Мария подала на развод и переехала с сыновьями в дом к своему новому возлюбленному — баскетболисту Андрею Зубкову.

После развода Андрей и Мария сохранили дружеские отношения

После развода Андрей и Мария сохранили дружеские отношения

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Сейчас Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает вместе с «Иванушками» на корпоративах и в небольших турах. По словам артиста, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске. На родине в Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити. По словам близких, у Андрея какое-то время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, артист начал вести здоровый образ жизни, бросил курить и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.

Сейчас группа на отдыхе в Гонконге

Сейчас группа на отдыхе в Гонконге

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Сергей Аморалов

В шоу-бизнес Сергей Аморалов попал благодаря другу Гарику Богомазову, с которым был знаком с раннего возраста. Они решили создать свой коллектив, а на одном из фестивалей познакомились с Вячеславом Зинуровым — будущим Томом Хаосом. Так началась история «Отпетых мошенников». Транслируемые по всем телеканалам клипы принесли не только всероссийскую славу, но и множество поклонниц. Правда, популярность «Мошенников» начала угасать быстро — еще в начале 2000-х, а выпущенный в 2008-м альбом «Назло рекордам» не имел прежнего успеха.

Аморалов пользовался успехом у поклонниц группы

Аморалов пользовался успехом у поклонниц группы

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Несмотря ни на что, группа продолжала существовать, периодически меняя участников. Но в 2021 году вспыхнул конфликт — Вячеслав Зинуров заявил о желании покинуть группу. Он обвинил Сергея в том, что тот обманывал его, утаивая информацию о прибыли от выступлений, и недоплачивал гонорар. Освободившееся в группе место занял Алексей Радченко, а Зинуров объединился с Богомазовым, после чего бывшие коллеги начали делить авторские права на название группы. Всё это прекратилось после смерти Тома Хаоса в марте 2022 года — он покончил с собой.

Сергея Аморалова обвиняли в том, что он довел бывшего коллегу до самоубийства. Только в 2023 году певец решил ответить на эти слухи в программе «Малахов». Он заявил, что не признаёт себя виновным в смерти Зинурова, но согласился, что если бы ответил на сообщение бывшего коллеги, отправленное незадолго до смерти, то трагедии могло не случиться.

Артиста обвиняли в том, что он довел бывшего коллегу до самоубийства

Артиста обвиняли в том, что он довел бывшего коллегу до самоубийства

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Что касается личной жизни, то Аморалов не давал поводов для ее обсуждения в молодости, несмотря на то, что был окружен женским вниманием. В 2000 году артист начал встречаться с солисткой ВИА «Сливки» Дарьей Ермолаевой, но отношения оказались сложными, и спустя три года влюбленные расстались. Обрести счастье Сергею удалось с моделью Марией Эдельвейс. Сейчас в семье царит гармония. Детей у пары нет, но есть любимая кошка Маргоша, которой требуется много внимания и заботы.

Аморалов продолжает выступать

Аморалов продолжает выступать

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Никита

Никита (настоящее имя — Алексей Фокин) — еще один герой конца 90-х, которого раскрутил продюсер Юрий Айзеншпис. Изначально песни молодого исполнителя продюсеру показал DJ Грув. Первый альбом Никиты, который вышел в 1999 году, стал успешным благодаря песням «Улетели навсегда» и «Однажды».

Никита запомнился по двум хитам. На «Песне года — 2000» он исполнил один из них — «Однажды»

Никита запомнился по двум хитам. На «Песне года — 2000» он исполнил один из них — «Однажды»

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Именно эти песни и стали самыми известными в его репертуаре. Артист получил премии «Овация» и «Золотой граммофон», выступал на «Песне года». Но в мае 2002 года Никита разорвал контракт с продюсером, после этого его популярность постепенно угасла.

Певец продолжает музыкальную карьеру

Певец продолжает музыкальную карьеру

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Никита не ушел со сцены, просто его не показывают по ТВ и не крутят на радио. Всё это время он выступает, у звезды 90-х за плечами больше 10 альбомов и сборников. Недавно Никита совместно с Димой Биланом выпустил новую версию своего хита конца 90-х — «Улетели навсегда». Артист находится в прекрасной форме, на его страницах в соцсетях — сплошь модные образы. Свою личную жизнь Никита никогда не комментировал.

Никита старается выглядеть стильно

Никита старается выглядеть стильно

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Данко

До того как прославиться в качестве певца, Александр Фадеев был солистом в Большом театре. Он участвовал в таких спектаклях, как «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Князь Игорь». Псевдоним «Данко» певцу придумал продюсер Леонид Гуткин. Первая же песня молодого артиста — «Московская ночь» — стала хитом в 1999 году. В 2000 году вышел дебютный альбом «Данко», куда вошел трек «Малыш», взорвавший все хит-парады страны. Строчки «Твой малыш растет не по годам…» распевала вся страна.

Хиты Данко в начале нулевых напевала вся страна

Хиты Данко в начале нулевых напевала вся страна

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В 2002 году Данко расстался с продюсером. После недолгого затишья ему удалось записать еще одну песню, которая стала известной — «Она». Других хитов в репертуаре Данко больше не появилось, поэтому постепенно он пропал с экранов. Но музыкальную карьеру Данко не бросил, кроме того, он играет в театре, мюзиклах, кино и сериалах.

В самоиронии и чувстве юмора певцу не откажешь

В самоиронии и чувстве юмора певцу не откажешь

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Во времена своей популярности Данко был женат на Татьяне Воробьёвой, а в середине нулевых стал встречаться с моделью Натальей Устюменко. В 2004 году у пары родилась дочь Софья, в 2014-м — Агата (у девочки тяжелая форма ДЦП). В 2017 году Данко ушел от Натальи. В последние годы Данко встречается с диджеем Марией Силуяновой.

Данко и Мария Силуянова

Данко и Мария Силуянова

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Илья Лагутенко

Основатель и лидер группы «Мумий Тролль» обладает мощной харизмой, запоминающимся голосом и уникальным стилем — конечно, это не оставило равнодушными многочисленных поклонников и поклонниц. Пик популярности его коллектива пришелся на 90-е и 00-е, но музыка группы остается актуальной и сейчас.

Экстравагантный образ певца не оставлял равнодушным

Экстравагантный образ певца не оставлял равнодушным

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Сейчас Лагутенко фактически живет на три страны. В 2014 году он переехал в США и купил жилье в Лос-Анджелесе, чтобы легче взаимодействовать с агентами и продюсерами. При этом музыкант очень любит Токио и Владивосток. Эти три города он выбрал неслучайно — именно в них, по его мнению, зарождаются новые музыкальные тенденции.

Но выступления группы «Мумий Тролль» остались лишь в памяти российских фанатов. В начале марта 2022 года музыкальный коллектив объявил о приостановке концертной деятельности в России. Сейчас группа гастролирует за рубежом.

В ноябре группа выступит в Дубае, Пхукете и на Бали

В ноябре группа выступит в Дубае, Пхукете и на Бали

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Зато в личной жизни у артиста всё в порядке. Лагутенко женат на модели Анне Жуковой, у них есть две дочери. Девочки явно переняли талант отца: вместе с ним они иногда принимают участие в выступлениях и даже снялись в одном из его клипов. А сын от первого брака — Игорь — курирует группу «Мумий Тролль».

«Мумий Тролль» приостановили концертную деятельность в России

«Мумий Тролль» приостановили концертную деятельность в России

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