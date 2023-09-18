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Соцсети облетела новость о розыгрыше «Тойоты Камри» в Туве — победитель якобы просидел на корточках 36 часов

Сообщается, что участники конкурса, состязавшиеся за машину, не ели и не ходили в туалет

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Участники соревновались за машину, держась за веревку

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По соцсетям разошлась информация о том, что житель Тувы получил «Тойоту Камри» за победу в конкурсе, во время которого он якобы 36 часов сидел на корточках.

По правилам конкурса, его участники не должны были есть и ходить в туалет — им разрешалось только пить воду. В социальных сетях видео с конкурса опубликовал музыкальный исполнитель Сылдыс Сендаа. Судя по сделанным им кадрам, множество людей сидели на корточках вокруг призовой машины и держались за веревку.

Призовой автомобиль, который достался победителю, мог быть куплен в Абакане за 70 тысяч рублей и приведен в порядок. Об этом сообщает «Типичная Хакасия» в соцсети «ВКонтакте». При этом, по информации паблика, организаторы конкурса собрали с его участников порядка 170 тысяч рублей взносов.

— Самый терпеливый переложил руку с веревки на руль и уехал домой счастливым, — пишет Telegram-канал Mash.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
НГС пытался связаться с автором ролика, но на момент публикации Сылдыс Сендаа не ответил.

Видео: Сылдыс Сендаа / Соцсети

В июле НГС рассказывал о том, как новосибирский блогер Андрей Савин вытащил из реки «Хонду», которая 14 лет пролежала на дне. Через несколько дней автомобиль 1987 года выпуска украли, а потом он был выставлен на продажу на сайте объявлений.

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Toyota CamryТуваКонкурсВидеоСоцсети
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