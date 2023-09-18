Соцсети облетела новость о розыгрыше «Тойоты Камри» в Туве — победитель якобы просидел на корточках 36 часов

По правилам конкурса, его участники не должны были есть и ходить в туалет — им разрешалось только пить воду. В социальных сетях видео с конкурса опубликовал музыкальный исполнитель Сылдыс Сендаа. Судя по сделанным им кадрам, множество людей сидели на корточках вокруг призовой машины и держались за веревку.