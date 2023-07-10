Приключения металлолома: на сайте объявлений заметили «Хонду», которую вытащили из воды, а затем украли

Автомобиль «Хонда-Цивик», который достали со дна реки в Новосибирске и затем украли, выставлен на продажу на сайте объявлений.



Это машина 1987 года выпуска, ее выставил на продажу блогер Андрей Савин, который и занимался ее эвакуацией из воды. Команда Савина планировала сдать автомобиль в металлолом или «сделать с ним что-нибудь еще». Но транспортное средство пропало с берега, где его оставили.