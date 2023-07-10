Приключения металлолома: на сайте объявлений заметили «Хонду», которую вытащили из воды, а затем украли

Автомобиль «Хонда-Цивик», который достали со дна реки в Новосибирске и затем украли, выставлен на продажу на сайте объявлений.
Это машина 1987 года выпуска, ее выставил на продажу блогер Андрей Савин, который и занимался ее эвакуацией из воды. Команда Савина планировала сдать автомобиль в металлолом или «сделать с ним что-нибудь еще». Но транспортное средство пропало с берега, где его оставили.
«Хонда» по-прежнему не найдена. Кто забрал авто — неизвестно. Таким образом, купить машину не получится. Объявление о ее продаже появилось еще в начале июля 2023 года, как только автомобиль вынули из реки, уточнил блогер в разговоре с НГС.
На прошлой неделе НГС уже писал об этой «Хонде-Цивик». Блогер вытащил ее из реки с помощью других автомобилей, лебедки и тросов. Видео эвакуации машины он опубликовал на своем YouTube-канале.
К слову, объявление о продаже оказалось популярнее ролика.
— Объявление собрало около 70 тысяч просмотров, а видео — 50 или 60 тысяч, — прокомментировал Андрей.
«Хонда» 14 лет пролежала на речном дне в районе Старого моста в Заельцовском районе. За это время, утверждается в объявлении, ее кузов не сгнил.
По словам блогера, от автомобиля осталось множество целых запчастей.
— А еще сохранился госномер, — добавил Андрей Савин.
В объявлении указано, что пробег «Хонды-Цивик» — 50 тысяч километров, объем двигателя — 1,3 литра. Коробка передач у автомобиля механическая. Состояние: битый (при том, что, судя по фото, от машины осталась только большая груда металла). Назначенная за машину цена — 35 тысяч рублей.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирские автовладельцы замечают рост цен на автозапчасти и отдельные комплектующие, а также сетуют на то, что отдельные позиции приходится ждать по нескольку месяцев.