Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

Уверены, вы слышали про эффект Манделы — феномен, когда все помнят то, чего не было. Например, мы помним «известную» фразу Дарта Вейдера «Люк, я твой отец» (хотя на самом деле он этого не говорил), цитату Медведева «Денег нет, но вы держитесь» (и такой фразы не было), золотые слова Ельцина «Я устал, я ухожу» (их вы тоже ни на одном видео не найдете). Цитируя Ленина: «Проблема цитат в интернете заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность». А вы верите коллективному сознанию или всё запомнили правильно?

