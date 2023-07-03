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Эти 10 фраз и картинок все запомнили неправильно. И вы тоже?

Этот тест покажет, есть ли у вас ложные воспоминания

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Фразу, которую на самом деле сказал Ельцин, никто уже не помнит...

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Уверены, вы слышали про эффект Манделы — феномен, когда все помнят то, чего не было. Например, мы помним «известную» фразу Дарта Вейдера «Люк, я твой отец» (хотя на самом деле он этого не говорил), цитату Медведева «Денег нет, но вы держитесь» (и такой фразы не было), золотые слова Ельцина «Я устал, я ухожу» (их вы тоже ни на одном видео не найдете). Цитируя Ленина: «Проблема цитат в интернете заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность». А вы верите коллективному сознанию или всё запомнили правильно?

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