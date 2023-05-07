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Тема дняВ американском ситкоме упомянули Новосибирск
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В американском ситкоме «Гриффины» героиня заговорила по-русски и упомянула Новосибирск

По сюжету серии, герои ищут хакера из России

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Героиню озвучивает актриса, которая родилась в Украине

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В американском ситкоме «Гриффины» героиня заговорила по-русски и упомянула Новосибирск. Мег Гриффин произносит фразу на русском языке:

— Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: serial-time.com

По сюжету серии, у пса Брайана украли аккаунт в социальной сети. Мег Гриффин, которая знает, как находить киберпреступников, узнает, что хакер из России, и произносит фразу о Новосибирске. После становится понятно, что аккаунт взломал человек из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.

Героиню озвучивает американская актриса кино и телевидения Мила Кунис, которая родилась в Украине, в городе Череповец, и может говорить на русском языке.

Недавно мы рассказывали о том, что актер из Новосибирска снялся в телесериале «Два холма». Комедийная антиутопия посвящена миру будущего, которым правят женщины.

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