В американском ситкоме «Гриффины» героиня заговорила по-русски и упомянула Новосибирск. Мег Гриффин произносит фразу на русском языке:
— Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки.
По сюжету серии, у пса Брайана украли аккаунт в социальной сети. Мег Гриффин, которая знает, как находить киберпреступников, узнает, что хакер из России, и произносит фразу о Новосибирске. После становится понятно, что аккаунт взломал человек из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.
Героиню озвучивает американская актриса кино и телевидения Мила Кунис, которая родилась в Украине, в городе Череповец, и может говорить на русском языке.
Недавно мы рассказывали о том, что актер из Новосибирска снялся в телесериале «Два холма». Комедийная антиутопия посвящена миру будущего, которым правят женщины.