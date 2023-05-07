В американском ситкоме «Гриффины» героиня заговорила по-русски и упомянула Новосибирск

По сюжету серии, у пса Брайана украли аккаунт в социальной сети. Мег Гриффин, которая знает, как находить киберпреступников, узнает, что хакер из России, и произносит фразу о Новосибирске. После становится понятно, что аккаунт взломал человек из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.