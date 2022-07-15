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Актер «Пищеблока» из Новосибирска снялся в антиутопичном сериале о женщинах — его покажут на ТНТ

Никита Кологривый исполнил главную мужскую роль

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В сериале «Два холма» у актера Никиты Кологривого главная роль

В сериале «Два холма» у актера Никиты Кологривого главная роль

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Актер из Новосибирска Никита Кологривый снялся в телесериале «Два холма», транслировать который будет канал ТНТ. Комедийная антиутопия расскажет историю о мире будущего, которым правят женщины — по сюжету именно они заново обустраивают планету. В эфир телесериал с участием новосибирца выйдет 25 июля в 21:00.

По данным сайта Kinopoisk.ru, сниматься в кино и сериалах Никита Кологривый начал в 2016 году — сейчас у актера за плечами список из 44 ролей. В списке лучших фильмов значатся «Подольские курсанты», «Майор Гром: Чудной доктор» и «Балканский рубеж». Сериальный список возглавляют: «Пищеблок», «Зёма» и недавно отснятые «Два холма», где Кологривый исполнил главную мужскую роль.

Согласно сюжету, действие разворачивается в 2040 году. Планета пережила ряд катаклизмов, людей поразил неизвестный вирус, который выкосил большинство мужского населения, выжившие мужчины превратились в «приматов»-отщепенцев, а власть захватили женщины.

Кадр из сериала «Два холма»

Кадр из сериала «Два холма»

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В социальной сети «ВКонтакте» Никита Кологривый активно делится информацией со съемок и объявляет о премьерах. Так актер сообщил, что уже три серии сериала доступны на видеосервисе START.

Еще один звездный новосибирец стал объектом пристального внимания фанатов — блогер и певец Давид Манукян был замечен в компании популярной поп-исполнительницы Мари Краймбрери — пара прогуливалась за руку в Ереване.

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