Актер «Пищеблока» из Новосибирска снялся в антиутопичном сериале о женщинах — его покажут на ТНТ
Никита Кологривый исполнил главную мужскую роль
Актер из Новосибирска Никита Кологривый снялся в телесериале «Два холма», транслировать который будет канал ТНТ. Комедийная антиутопия расскажет историю о мире будущего, которым правят женщины — по сюжету именно они заново обустраивают планету. В эфир телесериал с участием новосибирца выйдет 25 июля в 21:00.
По данным сайта Kinopoisk.ru, сниматься в кино и сериалах Никита Кологривый начал в 2016 году — сейчас у актера за плечами список из 44 ролей. В списке лучших фильмов значатся «Подольские курсанты», «Майор Гром: Чудной доктор» и «Балканский рубеж». Сериальный список возглавляют: «Пищеблок», «Зёма» и недавно отснятые «Два холма», где Кологривый исполнил главную мужскую роль.
Согласно сюжету, действие разворачивается в 2040 году. Планета пережила ряд катаклизмов, людей поразил неизвестный вирус, который выкосил большинство мужского населения, выжившие мужчины превратились в «приматов»-отщепенцев, а власть захватили женщины.
В социальной сети «ВКонтакте» Никита Кологривый активно делится информацией со съемок и объявляет о премьерах. Так актер сообщил, что уже три серии сериала доступны на видеосервисе START.
Еще один звездный новосибирец стал объектом пристального внимания фанатов — блогер и певец Давид Манукян был замечен в компании популярной поп-исполнительницы Мари Краймбрери — пара прогуливалась за руку в Ереване.