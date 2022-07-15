Актер «Пищеблока» из Новосибирска снялся в антиутопичном сериале о женщинах — его покажут на ТНТ

Актер из Новосибирска Никита Кологривый снялся в телесериале «Два холма», транслировать который будет канал ТНТ. Комедийная антиутопия расскажет историю о мире будущего, которым правят женщины — по сюжету именно они заново обустраивают планету. В эфир телесериал с участием новосибирца выйдет 25 июля в 21:00.



По данным сайта Kinopoisk.ru, сниматься в кино и сериалах Никита Кологривый начал в 2016 году — сейчас у актера за плечами список из 44 ролей. В списке лучших фильмов значатся «Подольские курсанты», «Майор Гром: Чудной доктор» и «Балканский рубеж». Сериальный список возглавляют: «Пищеблок», «Зёма» и недавно отснятые «Два холма», где Кологривый исполнил главную мужскую роль.