Не SHAMANом единым. Кто будет выступать перед российскими зрителями после отмены концертов

Уехали Алла Пугачева и Максим Галкин*, выставив на продажу замок в подмосковной деревне Грязь. Персонами нон-грата стали Диана Арбенина и актриса Лия Ахеджакова. Часть уехавших певцов теперь продолжают выступать за рубежом и возвращаться в Россию пока не планируют.



А кто же из знаменитых исполнителей останется на сцене и будет выступать теперь перед российскими зрителями? MSK1.RU узнал, какие звезды продолжат давать концерты, которые могут посетить россияне.



Спойлер: с SHAMAN`ом и так всё понятно — главный патриотический певец страны сейчас очень востребован и покидать российскую сцену после столь стремительного взлета карьеры не собирается.

