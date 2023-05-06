Не SHAMANом единым. Кто будет выступать перед российскими зрителями после отмены концертов

После начала спецоперации ряды артистов, которые выходят на сцену и вообще остались в России, заметно поредели. С прошлого года отменяют концерты всех коллективов, участники которых выступили с антивоенными заявлениями. Для перечисления всех не хватит пальцев на обеих руках: Би-2, группа «Сплин», Noize MC*, Монеточка*, Михаил Шац*, Манижа, Земфира*, Егор Крид, рэпер Моргенштерн*, группа Little Big, Андрей Макаревич*. Ранее о срыве тура также заявила группа «Кис-Кис».
Уехали Алла Пугачева и Максим Галкин*, выставив на продажу замок в подмосковной деревне Грязь. Персонами нон-грата стали Диана Арбенина и актриса Лия Ахеджакова. Часть уехавших певцов теперь продолжают выступать за рубежом и возвращаться в Россию пока не планируют.
А кто же из знаменитых исполнителей останется на сцене и будет выступать теперь перед российскими зрителями? MSK1.RU узнал, какие звезды продолжат давать концерты, которые могут посетить россияне.
Спойлер: с SHAMAN`ом и так всё понятно — главный патриотический певец страны сейчас очень востребован и покидать российскую сцену после столь стремительного взлета карьеры не собирается.
Если Алла Пугачева со своим нынешним супругом Максимом Галкиным* покинула Россию и обосновалась в Израиле, то ее прежний муж, певец Филипп Киркоров, никуда уезжать не собирается. Напротив, он остался в стране и продолжает выступать. Он в конце апреля дал концерты в питерском БКЗ «Октябрьский», а также в столичном «Крокус Сити Холле» и Кремлевском дворце.
Движется сольная карьера и у Владимира Преснякова — 8 Марта он поздравлял прекрасную половину человечества в «Барвиха Luxury Village», ряд выступлений в столице запланирован в мае, июне и июле.
От Владивостока до Москвы гастролирует Хабиб. Исполнитель хита «Ягода-малинка» после концерта в Иванове выступит перед московскими слушателями 20 и 23 мая.
Niletto, он же поп-певец Данил Прытков приедет в Москву 1 июня, где выступит в Кремлевском дворце на концерте, посвященном международному дню детей. А 10 июня артиста можно будет увидеть в Dream Beach Club. Точно так же сценически активна и певица Клава Кока, она выступит 20 мая в концертном зале «Москва».
Полина Гагарина порадует столичную публику новым шоу 27 мая в «Мегаспорте». Также певица выступала в Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Активно гастролирует Сергей Лазарев — шоу «Я не боюсь» он представит в Смоленске, Брянске, Орле. В Москве у него намечено 5 выступлений, в том числе и в городах области. Побывает певец в Нижнем Новгороде и Сочи, а на осень у него запланированы концерты в Сибири, Забайкалье и на Урале.
Элджей спел перед жителями Санкт-Петербурга 31 марта, а в мае ожидается его выступление в Москве, согласно «Яндекс.Афише». Концерт Uma2rman в российской столице заявлен 17 мая, несколько выступлений в этом месяце запланировано у Владимира Кузьмина и группы «Динамик».
Также в мае перед москвичами выступят группы «Крематорий», «Мураками», исполнители Баста, Лариса Долина, Найк Борзов. На июнь в российской столице запланированы концерты у Димы Билана, «Чиж & Ко», групп «Чайф», «Танцы минус» и «Любэ», Дмитрия Маликова, Михаила Шуфутинского, Эмина и «Морального кодекса».
* Признаны иноагентами в РФ.
За прошедший год отменяли концерты всех коллективов, участники которых высказывались против спецоперации. Посмотрите, кто еще попал в этот список.