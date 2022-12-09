Царская охота, балерины и «Маша и Медведь» в кинотеатрах — обзор событий на выходные

Святки

10 декабря отправляйтесь в культурное путешествие по традициям Сибири в Институт археологии и этнографии СО РАН. В 14:00 в лабораторном корпусе института этнограф, кандидат исторических наук Галина Владиславовна Любимова расскажет о Святках — особом праздничном времени на стыке старого и нового календарного года. В традиции русских сибиряков Святки делились на два периода — «святые» и «страшные» вечера. Смена одного года другим традиционно воспринималось как некое «безвременье». В это же время параллельно пройдет детский мастер-класс по росписи пряников. Удобное решение, если вам хочется послушать о Святках, а детям больше по душе игры.

