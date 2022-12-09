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Царская охота, балерины и «Маша и Медведь» в кинотеатрах — обзор событий на выходные

Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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Яркие короткометражные фильмы о движении и танце и мастер-классы от известных российских хореографов покажут на большом экране

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Удивительным образом программа на выходные 10 и 11 декабря выстроилась вокруг русской культуры: царская охота, фестиваль современной хореографии балерины Дианы Вишнёвой, русский фольклор. Внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова нашла самые красивые мероприятия и для поклонников современного искусства, и для семейного досуга.

А в кинотеатре «Победа» пройдет фестиваль современной хореографии

А в кинотеатре «Победа» пройдет фестиваль современной хореографии

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Контекст

Есть языки, на которых говорят все, и танец — один из них. С 8 по 19 декабря в центре культуры и отдыха «Победа» пройдет фестиваль Context.Film — кинопрограмма фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Поклонников современной хореографии ждут самые яркие короткометражные фильмы о движении и танце и мастер-классы от известных российских хореографов. В ближайшие выходные смотрите целых два сборника танцевальных короткометражек — «Кинотанец» и «Эксперимент» — от режиссеров, хореографов и мультидисциплинарных артистов со всего мира.

Ленина, 7.

Цена билета: от 350 рублей.

Возрастное ограничение: 18+.

На творческом вечере Евгения Князева зрители смогут поделиться с публикой любимой поэзией

На творческом вечере Евгения Князева зрители смогут поделиться с публикой любимой поэзией

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«Кармен»

10 декабря в «Победе» пройдет творческий вечер: ведущий актер Вахтанговского театра, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист России Евгений Князев прочтет любимую поэзию ХХ века. В первой части встречи прозвучат стихи Маяковского, Асеева, Самойлова, Цветаевой, Смелякова, Светлова, Евтушенко и Вознесенского в исполнении артиста, а после антракта любой желающий зритель сможет поделиться с публикой любимой поэзией. 11 декабря поклонников симфонической музыки и художественного слова ждет Новосибирская филармония: Евгений Владимирович исполнит новеллу Проспера Мериме «Кармен» под музыку из одноименной оперы Бизе и «Кармен-сюиты» Р. Щедрина.

Красный проспект, 18/1, Ленина, 6.

Цена билета: от 700 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Всё о Святках в Сибири расскажет этнограф

Всё о Святках в Сибири расскажет этнограф

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Святки

10 декабря отправляйтесь в культурное путешествие по традициям Сибири в Институт археологии и этнографии СО РАН. В 14:00 в лабораторном корпусе института этнограф, кандидат исторических наук Галина Владиславовна Любимова расскажет о Святках — особом праздничном времени на стыке старого и нового календарного года. В традиции русских сибиряков Святки делились на два периода — «святые» и «страшные» вечера. Смена одного года другим традиционно воспринималось как некое «безвременье». В это же время параллельно пройдет детский мастер-класс по росписи пряников. Удобное решение, если вам хочется послушать о Святках, а детям больше по душе игры.

Кутателадзе, 7/3 (лабораторный корпус ИАЭТ СО РАН).

Цена билета: 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детский мастер-класс — 150 рублей (запись по телефону +7 913 781-54-93).

Новые коллекции дизайнеров покажут в Краеведческом музее

Новые коллекции дизайнеров покажут в Краеведческом музее

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«Точка RU — Сибирь»

Если вы интересуетесь индустрией моды, следите за новыми коллекциями дизайнеров, то для вас с 8 декабря открыта выставка «Точка RU — Сибирь». Вы увидите творческие работы, выполненные в рамках международного фестиваля дизайна «Точка RU — Сибирь», на котором молодые дизайнеры пробуют свои силы в конкурсах дизайна костюма, текстиля и упаковки. С этого года в программу включен конкурс графического дизайна. Одежда, аксессуары, текстильные рисунки и паттерны, fashion-иллюстрации и современная упаковка — масса экспонатов для развития вашей креативности. Отдельный раздел посвящен плакатам на тему «Эстетика формы».

Красный проспект, 23.

Цена билета: от 150 рублей.

Традиции русской охоты — элемент русской культуры

Традиции русской охоты — элемент русской культуры

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Выставка «Охота в русском искусстве»

Богато украшенные книги об охоте, картины классиков русской живописи Васнецова, Сурикова, Репина, Лебедева, Рябушкина. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси — это не только название знаменитой книги историка Николая Кутепова, но и яркий, колоритный элемент русской культуры. Выставка, посвященная русской охоте, открылась в Художественном музее 8 декабря. Отличная идея для семейного досуга с детьми в морозный зимний день. Среда — воскресенье с 14:00 до 20:00; понедельник, вторник — выходные.

Красный проспект, 5.

Цена билета: от 220 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

«Маша и Медведь» — культовый мультфильм последних лет

«Маша и Медведь» — культовый мультфильм последних лет

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«Маша и Медведь»

Непоседу Машу обожают все дети — чем не повод устроить поход в кино на всероссийскую премьеру «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев». В «Формуле Кино» (ТРЦ «Аура») 10 декабря приходите на захватывающее сказочное анимационное приключение, полное чудес, юмора, музыки и песен: интересно будет всем поколениям зрителей.

Военная, 5.

Возрастное ограничение: 0+.

В декабре начались новогодние праздничные мероприятия — рассказываем, где можно зарядиться отличным настроением.

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