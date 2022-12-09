Царская охота, балерины и «Маша и Медведь» в кинотеатрах — обзор событий на выходные

Удивительным образом программа на выходные 10 и 11 декабря выстроилась вокруг русской культуры: царская охота, фестиваль современной хореографии балерины Дианы Вишнёвой, русский фольклор. Внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова нашла самые красивые мероприятия и для поклонников современного искусства, и для семейного досуга.
Контекст
Есть языки, на которых говорят все, и танец — один из них. С 8 по
Ленина, 7.
Цена билета: от 350 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
«Кармен»
10 декабря в «Победе» пройдет творческий вечер: ведущий актер Вахтанговского театра, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист России Евгений Князев прочтет любимую поэзию ХХ века. В первой части встречи прозвучат стихи Маяковского, Асеева, Самойлова, Цветаевой, Смелякова, Светлова, Евтушенко и Вознесенского в исполнении артиста, а после антракта любой желающий зритель сможет поделиться с публикой любимой поэзией.
Красный проспект, 18/1, Ленина, 6.
Цена билета: от 700 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Святки
10 декабря отправляйтесь в культурное путешествие по традициям Сибири в Институт археологии и этнографии СО РАН. В 14:00 в лабораторном корпусе института этнограф, кандидат исторических наук Галина Владиславовна Любимова расскажет о Святках — особом праздничном времени на стыке старого и нового календарного года. В традиции русских сибиряков Святки делились на два периода — «святые» и «страшные» вечера. Смена одного года другим традиционно воспринималось как некое «безвременье». В это же время параллельно пройдет детский мастер-класс по росписи пряников. Удобное решение, если вам хочется послушать о Святках, а детям больше по душе игры.
Кутателадзе, 7/3 (лабораторный корпус ИАЭТ СО РАН).
Цена билета: 200 рублей, пенсионерам — 100 рублей, детский мастер-класс — 150 рублей (запись по телефону
«Точка RU — Сибирь»
Если вы интересуетесь индустрией моды, следите за новыми коллекциями дизайнеров, то для вас с 8 декабря открыта выставка «Точка RU — Сибирь». Вы увидите творческие работы, выполненные в рамках международного фестиваля дизайна «Точка RU — Сибирь», на котором молодые дизайнеры пробуют свои силы в конкурсах дизайна костюма, текстиля и упаковки. С этого года в программу включен конкурс графического дизайна. Одежда, аксессуары, текстильные рисунки и паттерны, fashion-иллюстрации и современная упаковка — масса экспонатов для развития вашей креативности. Отдельный раздел посвящен плакатам на тему «Эстетика формы».
Красный проспект, 23.
Цена билета: от 150 рублей.
Выставка «Охота в русском искусстве»
Богато украшенные книги об охоте, картины классиков русской живописи Васнецова, Сурикова, Репина, Лебедева, Рябушкина. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси — это не только название знаменитой книги историка Николая Кутепова, но и яркий, колоритный элемент русской культуры. Выставка, посвященная русской охоте, открылась в Художественном музее
Красный проспект, 5.
Цена билета: от 220 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
«Маша и Медведь»
Непоседу Машу обожают все дети — чем не повод устроить поход в кино на всероссийскую премьеру «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев». В «Формуле Кино» (ТРЦ «Аура»)
Военная, 5.
Возрастное ограничение: 0+.
В декабре начались новогодние праздничные мероприятия — рассказываем, где можно зарядиться отличным настроением.