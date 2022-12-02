Дома под одеялком или на фестиваль пряников? Как провести выходные — обзор событий

Морозные выходные в Новосибирске можно провести в двух режимах (помимо режима «остаюсь дома под одеялком»). Первый — окунувшись в историю: узнать больше о Янке Дягилевой и пазырыкской культуре. Второй — сказочно: на Фестивале пряников и среди современных сказочных экспозиций. Внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидия Маркова собрала самые необычные мероприятия, которые ждут новосибирцев в первые дни декабря.
Смотреть соревнования в прямом эфире — особый вид удовольствия для тех, кто увлекается спортом. Приходите в Синема Парк ТРЦ «Ройял Парк», чтобы первыми узнать, кто победит в самом ожидаемом российском турнире 2022 года — RCC 13. Исмаилов VS Шлеменко. Бой состоится в субботу, 3 декабря в Екатеринбурге (трансляция в Новосибирске — 4 декабря в 1:15). Противостояние Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова длится уже давно, поэтому все, в том числе, фанаты, так ждут их встречи. Это одно из самых громких событий в мире российского MMA. Узнайте, кто лучший боец в среднем весе в России.
Красный проспект, 101.
Цена билета: от 350 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Говорить о сибирском панк-роке и не упомянуть Янку Дягилеву? Это имя знает почти каждый новосибирец, даже если панк-рок не входит в плейлист его любимых направлений. Поэтому кинопремьера «На тебе сошелся клином белый свет», рассказывающая о последнем дне певицы, — действительно долгожданное событие. 3 декабря в 18:45 в «Победе» режиссер Игорь Поплаухин лично представит картину и обсудит её со зрителями. В лесной реке охотники находят тело молодой девушки. Так начинается запутанная хроника последнего дня в жизни Янки, в течение которого она проделает длинный путь из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день она успеет поговорить со многими людьми — реальными и воображаемыми.
Ленина, 7.
Цена билета: 400 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
Посуда, украшения, предметы интерьера и даже елочные игрушки из керамики — сегодня на пике популярности. Материал, с которым человек работает тысячелетиями, не выходит из моды. Во-первых, керамика универсальна и впишется практически в любой интерьер. Во-вторых, она хранит тепло рук мастера, что делает каждое изделие уникальным и особенно ценным. В-третьих, глина дает огромный простор для творческой мысли. Вот целых три причины, почему 3 декабря стоит посетить Фестиваль керамики. Свои изделия ручной работы представят керамисты и мастера прикладного искусства Сибири. Можно будет не только купить изделия, но и понаблюдать за работой гончарного круга, выиграть участие в мастер-классах и предметы от керамических мастерских.
Ленина, 7, кинотеатр «Победа», 2 этаж.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+
В Краеведческом музее открылась выставка «Мумия. Воин Алтая», посвященная пазырыкской культуре, бытовавшей в V — III веках до н. э. на территории Центрального и Горного Алтая. Жемчужина экспозиции — мумия пазырыкского воина, найденная в одном из «замерзших погребений» на плато Укок в Горном Алтае. Древнего воина отличает крупная татуировка на плече и заплетенные длинные волосы. Линза льда в пазырыкских погребениях также позволила сохранить деревянные, войлочные, кожаные и тканевые изделия. На выставке вы увидите, какая одежда и головные уборы, деревянные украшения и вооружение сопровождали древнего воина.
Красный проспект, 23.
Цена билета: 350 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 200 рублей. В стоимость билета входит экскурсионное сопровождение.
Возрастное ограничение: 0+
Арт-фестиваль «СКАЗКИ» продолжается в «Победе». А 1 декабря открылось новое направление фестивальной экспозиции — ARTWEEK KIDS. Современное искусство может говорить на одном языке с детьми и показывать, насколько велики силы фантазии и творчества. В специальной выставке — самой нежной, как обещают организаторы, реализовали свои проекты выпускники, дети, частные художники, детские школы искусств и просто талантливые люди. В основной программе тоже интересно и сказочно: акустическая программа «СКАЗКИ» и разговор о сибирском ироническом концептуализме запланирована на субботу, 3 декабря. Лекция о музыке и воркшоп «Обучение основам иллюстрации через сказочные примеры» пройдет в воскресенье, 4 декабря.
Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж.
Цена билета: 500 рублей (ребенок+взрослый).
Возрастное ограничение: 0+
Съедобный фестиваль — что может быть прекраснее для зимних выходных? 3 декабря с 12:00 в Арт-пространстве «Кукольная коллекция» среди самых любимых атрибутов Нового года, сладостей и игрушек мы увидим настоящий пряничный праздник. В программе: викторина про пряники и Новосибирск с призами, рассказы об истории пряника с дегустацией, ярмарка с пряниками и куклами ручной работы и развлекательный мастер-класс по росписи пряничной елочной игрушки. Организаторы фестиваля задумали создать огромный пряничный арт-объект с трансляцией в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Симферополе. Открыть для себя сказочный мир пряника — почему бы и да!
Дуси Ковальчук, 250, арт-пространство «Кукольная коллекция».
Регистрация на мероприятие и запись на мастер-класс по телефону 89134648121, количество мест ограничено.
Цена билета: 650 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
Кстати, на пешеходной улице Ленина зажгли праздничную иллюминацию, так что даже просто прогулка по ней поднимет вам настроение.