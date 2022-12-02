Дома под одеялком или на фестиваль пряников? Как провести выходные — обзор событий

Говорить о сибирском панк-роке и не упомянуть Янку Дягилеву? Это имя знает почти каждый новосибирец, даже если панк-рок не входит в плейлист его любимых направлений. Поэтому кинопремьера «На тебе сошелся клином белый свет», рассказывающая о последнем дне певицы, — действительно долгожданное событие. 3 декабря в 18:45 в «Победе» режиссер Игорь Поплаухин лично представит картину и обсудит её со зрителями. В лесной реке охотники находят тело молодой девушки. Так начинается запутанная хроника последнего дня в жизни Янки, в течение которого она проделает длинный путь из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день она успеет поговорить со многими людьми — реальными и воображаемыми.

