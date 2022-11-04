«Все немножко устали от цифрового мира»: коллекционер винила рассказал, почему люди снова полюбили пластинки
Василий Юрченко — владелец большой коллекции винила
В собрании красноярца Василия Юрченко — около тысячи виниловых пластинок. По профессии он диджей и ценит винил за особое звучание, а свое собрание называет отражением себя. Василий рассказал, почему интерес к винилу разгорается с новой силой, что привлекает молодых меломанов, а также дал несколько практических советов, как и на чём слушать пластинки.
Василий занимается коллекционированием пластинок уже несколько лет, он популяризирует культуру винила, проводит лекции и тематические вечера. Причем, по словам Василия, в последнее время такой культпросвет получает всё больший отклик.
— Сейчас наступает какой-то особенный пик интереса к винилу, — рассказывает знаток. — Растет спрос на этот музыкальный сегмент, подключилась молодежная аудитория. Если раньше среднестатистический коллекционер пластинок — это был немолодой мужчина, который вырос на роке 70-х и скрупулезно собирает всех ярких представителей этого жанра, то сейчас это люди разных возрастов и с разными целями. Из-за такого спроса собрать хорошую коллекцию винила становится труднее и дороже.
Возвращаться к виниловым пластинкам меломаны стали под давлением цифрового мира, уверен коллекционер. Во времена, когда включить любимую песню можно в один клик и скачать в виртуальное хранилище бесконечное число треков, люди потянулись к чему-то более осязаемому.
— Все эти соцсети, тиктоки, музыкальные платформы не позволяют человеку в полной мере выражать себя. Совсем другое дело, когда у вас в руках есть пластинка, она ваша, через нее вы транслируете собственную личность. Люди увидели в этом большую ценность для себя. Допустим, вечером вы собрали гостей, чтобы послушать хорошую музыку, или в одиночестве поставили пластинку в проигрыватель. Согласитесь, это совсем другая атмосфера, нежели вы просто нажали кнопку «плей» на смартфоне, — говорит Юрченко.
Рост популярности винила, по его мнению, связан еще и с тем, что в последнее время стала очень доступна техника для прослушивания пластинок. Новенький проигрыватель стоит от 4000 рублей.
— Сейчас, по сути, мы получили два таких разных образа. С одной стороны, это зрелые аудиофилы, которые разбираются в иголках и фонокорректорах. С другой, скажем так, масс-маркет. То есть это люди, которым еще вчера винил особо и не нужен был, но они увидели красивый стильный проигрыватель, купили его себе в интерьер просто как деталь, ну и, соответственно, взяли для него первую пластинку.
Сам любитель винила не рекомендует покупать дешевые проигрыватели, потому что, несмотря на внешний лоск, звучат они все плохо и быстро приходят в негодность. По словам эксперта, цена сносного по техническим характеристикам аппарата должна начинаться от 15 тысяч рублей. Не стоит также реанимировать советские электрофоны. Этот ретроагрегат только испортит впечатление от звучания даже хорошей, качественной пластинки.
— Все эти разговоры о том, что винил должен как-то шуршать и потрескивать, — это миф чистой воды. Супердорогую технику тоже покупать необязательно. Сейчас вполне можно найти что-то из среднего ценового сегмента — и это вас не разочарует, — отмечает коллекционер.
Для тех, кто уже увлечен винилом всерьез, специалист рекомендует тщательно подходить к выбору каждого компонента аудиосистемы: иголки, фонокорректора, основного усилителя и колонок. От этих элементов в целом и по отдельности тоже зависят чистота и качество звука.
А вот машина для мойки пластинок, по его мнению, в быту вовсе не обязательна. Даже если вы собрали целую коллекцию и стремитесь сохранить ее на долгие годы, покупать специальный вакуумный или ультразвуковой пылесос не стоит.
— Можно же обойтись бюджетными способами, не вижу в этом ничего такого. Раньше виниломаны просто брали «Фэйри» и обезжиривающим раствором протирали пластинки. Этого и сейчас, в принципе, достаточно, — уверен эксперт.
Что касается самих пластинок, по словам Юрченко, ренессанс переживают не только слушатели винила, но и его производители. В том числе в России. Музыканты уже почувствовали запрос аудитории на этот ретроноситель и охотно печатают свои альбомы на виниле.
— Понятно, что началось всё это с Запада, когда условные Дуа Липа или Лана Дель Рей стали выпускать для своих фанатов новенькие пластинки в ярких стильных обложках. Российские исполнители тоже чувствуют сейчас этот тренд и выпускаются на виниле. Причем необязательно делать это в нашей стране. Часто музыканты и их лейблы делают нарезку на заводах в Германии, Прибалтике, Италии, Англии. Например, нижегородская группа The Soul Surfers, которая играет в жанрах дип-фанк, хэви-фанк, давно выпускается на детройтском лейбле и благодаря этому популярна по всему миру, — отмечает он.
Всегда в цене, по словам коллекционера, хорошие издания винтажных пластинок. Василий уверяет, что можно найти отлично звучащий носитель, нарезанный еще полвека назад. Конечно, при условии, что его бережно хранили, не царапали и не оставляли у батареи или под солнечными лучами.
— Среди знатоков винила бытует такое мнение, что те, старые пластинки даже лучше, чем современные. Раньше винил записывали с магнитной мастер-ленты, а сейчас — с цифрового файла, поэтому старые нарезки действительно могут отличаться по глубине звучания. Но это предмет долгих споров, тут нет единого мнения, — говорит красноярец.
Василий — большой ценитель винтажного винила и может купить пластинку, пусть даже в плохом состоянии, но с хорошим, ценным наполнением.
— Например, беру иногда вот такие семидюймовки, — показывает он. — Это формат сингла, то есть здесь один трек на стороне. У таких пластинок звучание чуть хуже, но для диджеев это определенный фетиш, потому что такие пластинки, по сути, восходят к началу виниловой культуры.
Советская фирма «Мелодия», которая выпускала пластинки миллионными тиражами, тоже до сих пор в чести у коллекционеров. Пусть многие издания стоят совсем небольшие деньги, от 50 рублей и выше, в собрании этой фирмы тоже можно найти очень хорошие и даже редкие экземпляры.
— Нельзя сказать, что все пластинки «Мелодии» повально хуже, чем зарубежные. Не стоит эту фирму так уж сильно принижать. У нее есть масса хорошо записанных серий. Классика, джаз, многие поп-исполнители звучат отлично, можно смело брать, — говорит знаток.
В коллекции Василия есть набор пластинок от «Мелодии», которым он очень дорожит. Это серия «Архив популярной музыки», в которой выходили песни Дэвида Боуи, группы The Doors, Rolling Stones, Элтона Джона.
— Для меня это абсолютно базовый набор. Несмотря на то что это «Мелодия». В этой серии очень крутые исполнители и хорошие компиляции. Каждая пластинка сопровождается качественным текстом. Причем издание довольно популярное, оно было выпущено большим тиражом. Рекомендую приобрести каждому ценителю винила, — говорит он.
В собрании Юрченко есть и необычные экземпляры пластинок — совсем не из винила. Например, стереооткрытки, они же — предшественники современных голосовых сообщений. Популярность такие безделушки получили в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда можно было зайти в музыкальный киоск, в котором был резак для пластинок, и записать на открытку собственный голос или музыку.
Еще один атрибут советской эпохи в собрании Юрченко — аналог винила из дешевого пластика. Если самиздатовские пластинки копировали на рентгенограммах, Гостелерадиофонд СССР в целях экономии выпускал записи на гибких флекси-дисках. По составу они были очень похожи на рентгеновские снимки, и записи на них нарезались по такой же технологии.
— Сейчас бы такие поделки назвали мультимедиа-изданием, — смеется коллекционер. — Это были такие сборники, где сначала, как в журнале, печатали статьи о различных достижениях. Вот здесь, например, о перевозках на Западно-Сибирской магистрали, успехах трудового народа и так далее. В книжечку вклеивали флекси-диски, которые нужно было вырезать ножницами. Иногда в таком сборнике попадались действительно крутые вещи. Например Барбра Стрейзанд или Пол Маккартни. По сути, только ради этой завлекалочки меломаны покупали брошюру. Она выпускалась ежемесячно огромными тиражами.
Цены на современные и винтажные пластинки, по словам эксперта, сейчас растут. Новый винил в хорошем издании стоит не менее 2500 рублей. Коллекционное ретро может стоить десятки и сотни тысяч рублей, особенно если это первопресс, то есть первый тираж альбома. Печать советских фабрик можно найти на интернет-аукционах по ценам до тысячи рублей. Но чаще всего это будут многотиражные популярные в те времена выпуски, которые сейчас особую ценность для коллекционеров не представляют.