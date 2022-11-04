«Все немножко устали от цифрового мира»: коллекционер винила рассказал, почему люди снова полюбили пластинки

Возвращаться к виниловым пластинкам меломаны стали под давлением цифрового мира, уверен коллекционер. Во времена, когда включить любимую песню можно в один клик и скачать в виртуальное хранилище бесконечное число треков, люди потянулись к чему-то более осязаемому.

— Все эти соцсети, тиктоки, музыкальные платформы не позволяют человеку в полной мере выражать себя. Совсем другое дело, когда у вас в руках есть пластинка, она ваша, через нее вы транслируете собственную личность. Люди увидели в этом большую ценность для себя. Допустим, вечером вы собрали гостей, чтобы послушать хорошую музыку, или в одиночестве поставили пластинку в проигрыватель. Согласитесь, это совсем другая атмосфера, нежели вы просто нажали кнопку «плей» на смартфоне, — говорит Юрченко.