Успеешь за вечер: 10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

«Притворство»

Страна: США

Жанр: драма

Год выпуска: 2019

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Оценка на «Кинопоиске»: 7.5

Оценка на IMDb: 7.90

Этот психологический сериал основан на реальных событиях и захватывает с первой же серии. Интересная и леденящая душу история раскрывается в восьми эпизодах, которые можно посмотреть за пару вечеров. В центре сюжета — мать, которая всю жизнь ухаживает за больным ребенком и вызывает восхищение у всех окружающих. У ее дочери целый букет всевозможных неизлечимых болезней, а по ходу сюжета выясняется, что и у самой матери не все в порядке со здоровьем. Но как можно не сочувствовать матери, которая положила всю жизнь на уход за ребенком?