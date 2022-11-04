Успеешь за вечер: 10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные
При желании можно посмотреть сразу все — если готовы не отходить от экрана трое суток
Начинаются долгожданные расширенные выходные, которые появились благодаря тому, что День народного единства пришелся на пятницу. Если вы еще не придумали, чем заняться в эти три дня, можем посоветовать вам мини-сериалы. Собрали небольшую подборку шоу, с которыми можно справиться за два-три уютных вечера (а то и быстрее).
«Код на миллиард долларов»
Страна: Германия
Жанр: драма
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 4 серии по 65 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.6
Оценка на IMDb: 8.00
«Код на миллиард долларов» — это немецкий мини-сериал от режиссера Роберта Тальхайма производства Netflix. Его создатели вдохновлялись реальными событиями: иском немецкой компании Art+Com к Google о том, что последняя завладела их технологией, чтобы создать Google Earth. Сериал состоит из четырех серий, а рассказ идет сразу в двух временных промежутках: в современности (2017 год), где стороны конфликта представляют свои аргументы, и в прошлом (1990-х), когда Art+Com только создавалась. Создатели сериала показывают историю двух героев: дизайнера Карстена и гениального программиста Юри, которые подружились, имея общие интересы: Карстен хотел создать величайшее цифровое произведение искусства, а Юри знал, как ему в этом помочь. Вместе они создали инновационный продукт: сервис визуализации для геоданных, аналогичный Google Earth, которого тогда еще не существовало.
Сериал давит на ностальгические чувства зрителя: здесь есть и кусок легендарной презентации первого «Мака» от Стива Джобса, и упоминание калькулятора Z22, и речь юного Билла Гейтса о том, что персональный компьютер будет доступен каждому. Герои показаны как настоящие гики, увлеченные технологиями и творчеством: они цитируют серии из «Стар Трека», обсуждают известных фантастов типа Нила Стивенсона (который вдохновил Джеффа Безоса на полеты в космос), играют в виртуальный пинг-понг на экране из подсвеченных пустых пивных бутылок, даже едут отрываться на аналог Burning Man в 90-х. Но мы видим их еще и как неисправимых романтиков-инноваторов, которых обманула и в конце концов переиграла мегакорпорация.
«Патрик Мелроуз»
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 5 серий по 60 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.6
Оценка на IMDb: 8.00
Сериал «Патрик Мелроуз» снят на основе серии романов американского писателя Эдварда Сент-Обина: каждый эпизод экранизирует события одной из книг (всего их, как вы поняли, пять). Главный герой книг и сериала профессионально занимается саморазрушением: здесь будут и героиновые ломки, и алкоголизм, и разрушенный по глупости брак, и срывы в завязке. И всё это по Фрейду — из детства. Сериал, во многом благодаря игре Бенедикта Камбербэтча, который назвал роль Патрика Мелроуза своей актерской мечтой, создает личную драму на грани с психологическим триллером. Трипы Мелроуза пугают и вызывают отвращение, а история этого персонажа, рассказанная флешбэками и скачками из 80-х в нулевые, отталкивает еще больше. Впрочем, сюжетов типа «и как он дошел до жизни такой» немало, и мистер Мелроуз — далеко не самый жуткий пример того, как эмоциональное и физическое насилие над детьми ломает жизни.
«В ее глазах»
Страна: Великобритания
Жанр: детектив
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 6 серий по 50 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.3
Оценка на IMDb: 7.20
«В ее глазах» — мини-сериал Netflix, который стал настоящей сенсацией благодаря потрясающей игре актрисы Ив Хьюсон (которая, между прочим, дочь вокалиста группы U2 Боно) и весьма увлекательному сюжету, который начинается как обычный служебный роман. Мать-одиночка Луиза (Симона Браун), работающая секретаршей у частного психиатра, начинает крутить любовь со своим начальником, а заодно заводит дружбу с его женой, бывшей пациенткой психиатрической клиники. Но то, что поначалу кажется ситкомом, весьма скоро превращается в мрачный психологический триллер, нуар с весьма непредсказуемой концовкой. Здесь будут и психопаты, и наркоманы, и заброшенные замки (сериал снимали в Шотландии и Англии), и, конечно же, убийства.
«Анна»
Страна: Италия, Франция
Жанр: фантастика, антиутопия
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 6 серий по 50 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.0
Оценка на IMDb: 7.10
Мини-сериал рассказывает о недалеком будущем, мир в котором пострадал от страшной эпидемии (в голове сразу возникают определенные параллели). Неизвестный вирус уничтожил всё население старше 14 лет. Главная героиня —
«Ищущая Элис»
Страна: Великобритания
Жанр: комедия
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 6 серий по 46 минут
Оценка на «Кинопоиске»: не сформирована
Оценка на IMDb: 5.90
Завязка сюжета комедийной драмы с Кили Хоуз в главной роли весьма интригующая. Архитектор Гарри привозит жену Элис и дочь-подростка Шарлотту в новый дом, который он строил 10 лет. Но в первый же вечер новой счастливой жизни он падает с лестницы и умирает. Его жена и дочь остаются посреди «умного» дома, в котором не могут найти холодильник (он скрыт за панелями неизвестно где), ни открыть шторы (пароля от дома они не знают), ни воспользоваться деньгами Гарри. И это оказывается только верхушкой айсберга, поскольку у погибшего мужчины оказалось очень много секретов, о которых он не сообщил семье.
«Жена путешественника во времени»
Страна: США, Великобритания
Жанр: Фантастика, драма
Год выпуска: 2022
Продолжительность: 6 серий по 50 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 8.1
Оценка на IMDb: 7.70
«Жена путешественника во времени» — фантастический сериал, снятый по одноименному роману американской писательницы Одри Ниффенеггер. Это история о чикагском библиотекаре Генри Детембле и его жене Клэр Эбшир, художнице, делающей скульптуры из бумаги. Генри болен редким генетическим заболеванием — хрононедостаточностью, что заставляет его невольно путешествовать во времени. Когда
К сожалению, события романа в сериале не удалось отобразить полностью — планировался второй сезон, но в итоге создатели закрыли шоу из-за низкой оценки критиков (при этом зрители приняли сериал очень тепло). Полную историю можно увидеть лишь в одноименном фильме, снятом по роману в 2009 году.
«Северные воды»
Страна: Великобритания, Канада
Жанр: приключения
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 5 серий по 60 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.4
Оценка на IMDb: 7.60
Суровый триллер о моряках, которые выживают в арктических водах на китобойном корабле в конце XIX века. Главный герой, бывший военный хирург (Джек О'Коннелл), записывается на судно как корабельный врач и неожиданно встречает там Генри Дракса (Колин Фаррелл) — все вокруг считают его просто гарпунером, но на самом деле он жестокий психопат-убийца. Естественно, такое соседство ни к чему хорошему не приведет — и экспедиция простой не получится. «Северные воды» наверняка полюбятся всем любителям брутальных жанровых историй — это один из недооцененных для своего времени, но тем не менее очень интересный сериал.
«Призрак дома на холме»
Страна: США
Жанр: ужасы
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 10 серий по 60 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 8.0
Оценка на IMDb: 8.60
Большая семья — муж с женой и пятью детьми — долгое время живет на отшибе в мрачноватом доме, где кроме них явно водятся какие-то потусторонние существа. После многих безуспешных попыток совладать с таинственными обитателями они съезжают. Какое-то время дом на холме пустует, обдуваемый всеми ветрами, потерянный, одинокий и зловещий. Но годы спустя семье приходится вернуться — их приводит сюда одна общая трагедия, возможно, связанная с их прошлым. Призраки все еще живы и голодны. Людям предстоит новая битва — и не только с потусторонними силами, но и друг с другом, и с собственными страхами и воспоминаниями.
«Притворство»
Страна: США
Жанр: драма
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 8 серий по 50 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.5
Оценка на IMDb: 7.90
Этот психологический сериал основан на реальных событиях и захватывает с первой же серии. Интересная и леденящая душу история раскрывается в восьми эпизодах, которые можно посмотреть за пару вечеров. В центре сюжета — мать, которая всю жизнь ухаживает за больным ребенком и вызывает восхищение у всех окружающих. У ее дочери целый букет всевозможных неизлечимых болезней, а по ходу сюжета выясняется, что и у самой матери не все в порядке со здоровьем. Но как можно не сочувствовать матери, которая положила всю жизнь на уход за ребенком?
«Час»
Страна: Великобритания
Жанр: драма
Год выпуска: 2011–2012
Продолжительность: 12 серий по 60 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 8.1
Оценка на IMDb: 8.00
Завершает наш список возрастной мини-сериал, который вышел 10 лет назад. Действующие лица британской производственной драмы — журналисты BBC, которые создают еженедельную программу новостей под названием «Час». Она выходит в прямом эфире, а это значит, что оперативной работы нужно совершать очень много. Исторический фон внушительный — реальные новости 1956 года, например, подавление восстания в Будапеште советскими войсками и Суэцкий кризис в Египте. Актерский состав тоже неплох: Бен Уишоу («Парфюмер»), Ромола Гарай («...А в душе я танцую») и Питер Капальди («Доктор Кто»).
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