Почему «Серёжа очень тупой», а улицы города ремонтировали навозом — афиша Новосибирска на выходные

«Серёжа очень тупой» — спектакль с таким названием пару лет назад наделал много шума в соседнем регионе, где один из высокопоставленных чиновников воспринял афишу на свой счет. Но мы — люди не мнительные, поэтому просто с удовольствием посмотрим эту комедию абсурда в «Старом доме» 14 мая. Молодому программисту Серёже неожиданно приходит посылка. И обыденная жизнь превращается в хаос: в привычных словах и действиях больше нет логики, когда в его квартиру приходят три курьера.

