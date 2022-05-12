Почему «Серёжа очень тупой», а улицы города ремонтировали навозом — афиша Новосибирска на выходные
Новая подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Совсем скоро театры уйдут на каникулы, выставочные залы совсем опустеют, так что успевайте получить свою порцию вдохновения накануне летнего культурного затишья. Свежий обзор культурных событий от автора телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой, подготовленный специально для НГС.
Четырнадцать слезинок на моей щеке
Четырнадцать дождинок на мокром стекле.
Уедешь — не уедешь, гадай — не гадай,
Отвернешься к двери — прощай, прощай...
Прощайте, ожиданье — не разомкнуть нам рук,
Я не люблю прощаний — тревоги круг.
И будет боль от встречи, которой не бывать —
Четырнадцать слезинок… Прошу не забывать.
Эти стихи Ника Турбина написала в 8 лет. Талантливую девочку называли гением, вместе с мамой она гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. Но вот ей 27 и нет ни СССР, ни детства, ни славы, ни вдохновения. «Ника» — премьера биографической картины о поэтессе Нике Турбиной 14 мая в 19:00 в «Победе». После показа состоится онлайн-встреча со съемочной группой.
Где: Ленина, 7.
Цена билета: 350 рублей.
13 и 14 мая на Большой сцене НОВАТа — сказочный балет «Конек-Горбунок». Музыка Родиона Щедрина переливается русскими мотивами, в хореографии Александра Радунского легко угадываются элементы народных танцев, а в мультимедийных декорациях оживает палехская роспись. В премьерных показах главные партии исполнят звезды балетной труппы НОВАТа — любимцы публики Ольга Гришенкова, Роман Полковников, Анна Гермизеева, Екатерина Лихова и ярко заявившие о себе в этом сезоне Никита Ксенофонтов и Елизавета Аношина. Роль Царя в вечерних показах исполнит известный актер театра и кино Марат Башаров. НГС уже показал, как прошел предпоказ спектакля.
Где: Красный проспект, 36, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).
Цена билета: от 1000 р. Спектакль участвует в программе #ПушкинскаяКарта.
Возрастное ограничение: 6+
14 мая в 11:00 в Мира Парке откроют новый арт-объект — скульптуру «Мать» авторства Александры Ивлевой, известной как Weld Queen (Королева Сварки). Это интерактивный арт-объект, который направлен на взаимодействие человека и искусства. На руки «Матери» могут ложиться и садиться люди, чтобы вновь почувствовать себя ребенком, ощутить заботу и защищенность. Получается настоящая терапия красотой, искусством и любовью. На праздничном открытии будет присутствовать автор скульптуры Александра Ивлева и создатель парка Андрей Алексеев.
Где: Мира Парк, Мошковский район, пос. Октябрьский, ул. Солнце, 2а.
Цена билета: 800 рублей — взрослый, 500 — детский.
«Серёжа очень тупой» — спектакль с таким названием пару лет назад наделал много шума в соседнем регионе, где один из высокопоставленных чиновников воспринял афишу на свой счет. Но мы — люди не мнительные, поэтому просто с удовольствием посмотрим эту комедию абсурда в «Старом доме» 14 мая. Молодому программисту Серёже неожиданно приходит посылка. И обыденная жизнь превращается в хаос: в привычных словах и действиях больше нет логики, когда в его квартиру приходят три курьера.
Кстати, по пьесе Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой» снят отличный фильм «Человек из Подольска». И исполнитель главной роли в этом фильме, музыкант Вадик Королёв, в начале июня приедет с концертом в Новосибирск.
Где: Большевистская, 45.
Цена билета: от 450 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Как выглядела просека в бору, с которой начался Красный проспект, в чем разница между доходным и жилым домом и почему улицы Ново-Николаевска ремонтировали навозом? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите на экскурсии «По купеческим кварталам» от Музея Новосибирска 13 мая в 18:30.
Гид расскажет все секреты купеческого Новониколаевска и проведет вас по историческим кварталам Новосибирска, сохранившим дома вековой давности. Это уголок дореволюционной городской застройки с чудесным деревянным зодчеством, каменными особнячками, купеческими историями и тихими двориками.
Где: место сбора у кинотеатра им. Маяковского (левая сторона).
Справки и запись по телефону: +7 (913) 735-03-37.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Цена билета: от 200 рублей.
«Особые приметы: красавчик»: 16 мая «Формула Кино» в ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру легендарной комедии с Адриано Челентано и Федерикой Моро. Картина впервые выходит в российский прокат в отреставрированной версии.
Знаменитый писатель, устав от навязчивого женского внимания, решает платить своей юной соседке, чтобы она под видом дочери отваживала от него толпы поклонниц. Вот только он никак не ожидает, что влюбится в нее сам. Премьерные показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами, перед началом фильма запланирована лекция от «ПилотКино».