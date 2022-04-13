Полуторалитровая ракета: как отметили День космонавтики в Академгородке

Вчера, 12 апреля, ко Дню космонавтики в Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН в Академгородке провели традиционный фестиваль ракет. Принять участие в нем мог любой желающий, для этого нужно было собрать команду от двух человек и изготовить модель ракеты на основе полуторалитровой пластиковой бутылки. Как прошел фестиваль — в материале НГС.

Появившись 6 лет назад спонтанно для популяризации науки и института, фестиваль стал традиционным. Так, в прошлом году участие в нем приняли около 180 команд, в этом — около 100.