Полуторалитровая ракета: как отметили День космонавтики в Академгородке
Победителем фестиваля стала ракета, продержавшаяся в небе больше 7 секунд
Вчера, 12 апреля, ко Дню космонавтики в Институте теоретической и прикладной механики им.
Появившись 6 лет назад спонтанно для популяризации науки и института, фестиваль стал традиционным. Так, в прошлом году участие в нем приняли около 180 команд, в этом — около 100.
— Ракетный фестиваль появился у нас лет шесть назад. Идейным вдохновителем был Илья Зверков, один из сотрудников нашего института. Фестиваль должен был быть посвящен Дню космонавтики, а также иметь формат, который позволял бы участникам, в особенности детям, заниматься наукой и продвигать ее в широкие массы. Ну и куда же без соревновательного духа. Наш фестиваль позволяет детям узнавать о ракетах, об их классах и типах, на основе чего они могут собрать свою модель. Это проводится каждый год и принять участие может каждый желающий, но преимущественно участвуют дети, — поделился с НГС один из организаторов фестиваля, младший научный сотрудник института Сергей Лаврук.
Участников фестиваля предупредили: в бутылке не должно быть отверстий, она не должна протекать и пропускать воздух при закрытой крышке. Можно устанавливать внешние части ракеты, используя краски, клей, дерево, резину, бумагу и пластик. Однако запрещено использование острых и металлических элементов. Вес готовой и незаправленной ракеты не должен превышать вес исходной бутылки более чем в три раза.
— Я уже запустила ракету, она пролетела почти до крыши здания, — хвастается одна из участниц по имени Маша. — Об этом фестивале мне рассказали в школе. Я очень долго собирала свою ракету, мне даже помогали родители, и ушло около трех дней на ее создание. Чтобы ее собрать, нужно выбрать бутылку, придумать дизайн. Например, я обматывала картоном, который затем красила, потом нужно было сделать конус для верхней части и закрепить его, надо собрать так, чтобы было похоже на настоящую ракету и чтобы все украшения не превышали слишком сильно вес бутылки.
Старт ракет проходил на специальных площадках. Нам удалось оказаться возле одной из них. Запуск происходил настолько быстро, что задача сделать красивые кадры со старта становилась практически невыполнимой. В то же время на запуске приходилось быть крайне внимательным и осторожным — могло облить топливом, если стоять слишком близко. Нужно было следить и за полетом самой ракеты, так как, возвращаясь, они падали в толпу.
В этом году победителя в общем зачете определяли по нескольким критериям: красота и технологичность ракеты, а также по времени, высоте и дальности полета. Зачет проходил следующим образом: участники заправляли ракеты дигидрогеном монооксида и шли к точке запуска, где в нее закачивается азотно-кислородная газовая смесь. Взаимодействие компонентов создает реактивную тягу и ракета летит. А дальше судьи оценивают ракету и полет, выбирая лучшую.
Призерами фестиваля стали несколько команд. Первое место в номинации «Самый длительный полет» заняла ракета, продержавшаяся в небе 7,2 секунды. А самой красивой ракетой признали «Звездочку 5», над созданием которой трудилась команда из 6 человек.
По словам организаторов, для фестиваля в следующем году планируют ввести еще несколько номинаций, а также привлечь к участию в нем жителей других районов города.
Вчера также стало известно, что космонавт из Кузбасса стал новым членом новой группы по подготовке задачи по вылету на Марс.