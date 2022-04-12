«Мы — как Бэтмэн: ночью — супергерои»: как айтишник с гитарой покоряет новосибирские бары
Днем он решает проблемы крупного ритейлера, а по вечерам играет рок
Больше месяца страна погружена в беспокойную обстановку. Но несмотря на тревожные новости с Украины и разворачивающиеся экономические последствия санкций, новосибирцы пытаются жить привычной жизнью: ходить на работу, а по вечерам тусоваться в барах. Есть и те, кто продолжает в этих барах петь — развлекать горожан каверами и необычными аранжировками. Среди них — Алексей Евстигнеев, лидер рок-группы «Цалер FM». Как ему удается совмещать ночные выступления с работой айти-специалиста у торгового ритейлера — в материале НГС.
Где работать музыкантом? В «Би-2» всех не берут!
— В детских садах — это был самый конец советской эпохи — было принято иметь детские музыкальные инструменты. Мне в отличие от остальных детей было интересно с этим играть. Если нажмешь на клавиши одним образом, то будет звучать не очень хорошо, если нажмешь на все клавиши, то тоже не очень. А если нажмешь в определенном порядке, то звук будет приятнее, — вспоминает о своем знакомстве с музыкой Алексей.
В музыкальной школе он отучился только четыре месяца. После отыграл отчетный концерт и заявил друзьям и родителям, что преподаватели его больше ничему не научат.
— Далее то, что мне было интересно, я сам постигал. Переписывал у знакомых конспекты про гитару и всё разбирал, — объяснил музыкант.
О том, что не получил музыкальное образование, Алексей не жалеет — считает, что оно не сильно способствует карьере.
— Получишь ты высшее музыкальное образование — кем ты будешь работать? Музыкантом? А где? В какой-нибудь замечательной группе вроде «Би-2» (если мы говорим о России)? Возможно. Я знаю примерно человек 5, которые там работают и всё. Это из всей страны. Еще есть группа «Звери». Кроме того, есть рэп-коллективы, которые предпочитают работать с живым звуком. Но это всё недолго, в основном. Ладно, если мы говорим о «Би-2» — они и сейчас на вершине. А если мы вспомним каких-нибудь «Братьев Гримм»? Они были на вершине 4 года. Да, у нас остается «Чайф», состав которой не менялся с
С годами исполнитель видит всё меньше смысла в музыкальном образовании. Если нужно повысить уровень, нужно сидеть и заниматься, а не ходить на лекции и терять время.
— Я всегда люблю шутить, что у большинства великих музыкантов, например, Фредди Меркьюри или, например, у групп, которые сделали революцию — «Битлз»: какое у них музыкальное образование? Его не было. Может, были какие-то мелкие уроки, которые они благополучно бросили. Или им просто кто-то показал, как это делается, — подчеркивает Алексей.
Предлагали всё бросить и заняться музыкой
Вместо музыкального образования он получил техническое, которое помогло ответить на вопрос, кем работать. Случилось это нечаянно — просто выбрал сферу, которая его меньше всего напрягала и в которой разбирался.
— Мне нравилось играть в компьютерные игры. А когда ты в них играешь, то рано или поздно компьютер ломается или надо переустановить систему. Девочкам проще: они могут позвать мальчика, который может помочь. Мальчикам приходится делать самим, — так он объясняет, как попал в айти.
Алексей всегда считал себя творческим человеком, но понимал, что творческая жизнь не постоянная и денег достаточно не приносит. А 15 лет назад, когда еще жил в Казахстане, ему предложили последить в университете за инфраструктурой.
— Это была простая работа, подходящая для начала. Но айти — это тоже больше не образование, а улучшение профессиональных навыков. Для айтишников важны проекты, а не диплом. Постепенно втягиваешься, потом начинаешь замечать, что это понятно, приносит удовольствие и деньги, неплохие во многих случаях, — перечисляет Алексей.
Сейчас его деятельность связана с необходимостью улучшать работу серверов компании и сети магазинов.
— Грубо говоря, чтобы люди как можно быстрее и больше могли купить в магазине. Чтобы не было никаких пауз. Было меньше очередей, чтобы акции и приложение были удобными. Элементарно, наша работа нужна, когда человек хочет узнать цену — для этого он может воспользоваться прайс-чекерами, за которыми мы следим. Самое главное, чтобы при расчете на кассе не было никакой задержки. Наша главная задача, чтобы кассиры не кричали: «Галя, у нас отмена», — объясняет айти-специалист.
В офисе Алексей зарабатывает больше, чем в музыке примерно в 10 раз.
— Одни говорят, что художник должен быть голодным, но мне голодным быть не нравится. В юности хочется прикоснуться к прекрасному. В 20 лет мысль продать квартиру и купить инструмент, на котором играл какой-нибудь знаменитый музыкант, не кажется глупой. Но в 30–35 лет она выглядит абсолютно идиотской. Это в 20 лет можно два дня ничего не есть, но весело проводить время. С годами понимаешь, что должно быть удобно, начинает финансовая сторона превалировать, — считает Алексей.
При этом творчество присутствует в жизни параллельно, оно вносит разнообразие.
— Во время работы в офисе практически никогда не бывает ситуации, когда сотни людей тебе кричат: «Здорово, классно, как на сцене». Есть контраст, да. Это разный экспириенс. У меня иногда люди с той или иной работы, после того как приходили на выступление, просили автографы. Мне это никогда не было понятно: мы с ними видимся каждый день на работе, вместе обедаем, а они просят автограф, — размышляет музыкант.
Предложения знакомых отказаться от основной работы в пользу музыки Алексей отвергает. Но и забрасывать выступления, из-за того что они не приносят денег, он не собирается.
— Музыка абсолютно не для денег, она — для души. В нее, наоборот, больше вкладывается. Музыка всегда была вокруг. Ты это с детства делаешь и уже не можешь прекратить. Это, наверное, как курение или как спорт. Сложно бросить, потому что у тебя какие-то уже приспособления есть, уши определенным образом работают, — добавляет он.
Шура под System of a Down
В 2014 году Алексей собрал группу. Сначала она называлась Alex Tsaler’s Band. В итоге название сократили до «Цалер FM», чтобы ведущим было проще его произносить. Название отсылает к временам
— Он был гитаристом, я был гитаристом. И посчитал, что Алексей Цалер звучит. Мне очень нравилось творчество этой группы, это заметно по моему авторскому творчеству. Нам говорили, что мы чем-то похожи на группу «Звери» или на «Земфиру». Чувствуется эта наследственность, потому что у «Земфиры» Юрий Цалер тоже играл на гитаре. С «Мумий Троллем» часто сравнивают — это та музыка, что я часто слушал в юности, и это где-то засело, — объясняет Алексей, отмечая, что его авторский стиль можно охарактеризовать как брит-поп.
С авторскими песнями группа выступает несколько раз в год, с каверами — постоянно. Они вызывают больший отклик.
— С каверами можно прийти куда угодно, и если эта песня известна, то народ ее принимает. Если приходишь с авторским — тебе надо доказать. И поэтому авторские поются больше на фестивалях, — говорит Алексей.
Стиль в каверах у группы разный, доходит до тяжелой музыки, например, группы Slipknot.
— Есть авторские каверы, которые больше похожи на творчество. Мы играем в каком-то необычном стиле или в своем стиле перепеваем какую-то песню. Или мы делаем как кавер-группы Radio Tapok и ROCK Privet. В этом случае скрещиваются известная русская песня, попсовая и западная рок-песня. И народу это нравится. Например, группа «Руки Вверх» под альтернативный рок группы Papa Roach. Недавно у нас вышел кавер с песней Шуры в стиле System of a Down, — уточняет исполнитель.
Что получилось у группы? можно послушать ниже:
Обижаются за Михаила Круга
Как правило, выступления не осложняются тем, что публика в барах выпивает. Каких-то ЧП Алексей вспомнить не смог.
— Иногда народ неосознанно переходит границы. Бывало, что люди пытались выяснить, почему мы не так играем песни Михаила Круга. Круг исполняет шансон, а у нас он — в блюз-роке. Люди слышат, им не нравится, они обижаются за любимого исполнителя. Но мы играем его песни, не потому что хотим его обидеть, наоборот, он нам нравится. Бывает, на концертах просят какого-нибудь исполнителя сыграть. Люди не понимают, что мы элементарно можем не знать его или его песню, или он может не совпадать с нашим ощущением приемлемой музыки, — объясняет он.
Часто после концертов музыканту приходят сообщения от зрителей, в основном положительные. На их основе он определил свою основную аудиторию.
— В процентном соотношении мы больше нравимся девушкам разных возрастов, к счастью, не сильно юным. Мне кажется, что мне нечего сказать слишком юным людям. И слишком взрослым тоже, особенно, в авторском творчестве. Оно абсолютно не интеллектуальное, с незамысловатыми рифмами. Но много в творчестве про отношения между мужчиной и женщиной. Наверное, поэтому девушкам нравится — они верят, что поют про них и для них, — предполагает Алексей.
Жизнь, как у Брюса Уэйна
Группу «Цалер ФМ» можно послушать в разных заведениях города. Обычно это пятничные и субботние вечера. Алексей отмечает, что выбор площадки зависит от организаторов, которые зовут на выступления. От гастролей они отказываются. Группа в среднем собирается вместе два раза в неделю: на репетициях и концертах. У всех днем есть другая работа. Кроме Алексея, в группе еще один человек работает в ритейле, один занимается торговлей не в ритейлинговой сети. Один работает в сфере строительства.
— Поскольку мы не Queen и даже не Дима Билан, для всех участников в основном это хобби. Человек не может работать раз в неделю. Это для меня нормально — концерт раз в неделю, а кому-то хочется пятидневку. Сейчас члены группы — как Бэтман, Брюс Уэйн, который занимается днем наукой, а ночью — супергерой, — приводит аналогии лидер группы.
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