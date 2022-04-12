«Мы — как Бэтмэн: ночью — супергерои»: как айтишник с гитарой покоряет новосибирские бары

Где работать музыкантом? В «Би-2» всех не берут!

— В детских садах — это был самый конец советской эпохи — было принято иметь детские музыкальные инструменты. Мне в отличие от остальных детей было интересно с этим играть. Если нажмешь на клавиши одним образом, то будет звучать не очень хорошо, если нажмешь на все клавиши, то тоже не очень. А если нажмешь в определенном порядке, то звук будет приятнее, — вспоминает о своем знакомстве с музыкой Алексей.



В музыкальной школе он отучился только четыре месяца. После отыграл отчетный концерт и заявил друзьям и родителям, что преподаватели его больше ничему не научат.



— Далее то, что мне было интересно, я сам постигал. Переписывал у знакомых конспекты про гитару и всё разбирал, — объяснил музыкант.