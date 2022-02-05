«Делал снимки даже интимных моментов»: как сибиряк стал эксклюзивным фотографом легендарной группы Nazareth

Я познакомился с Nazareth в 2008 году. У меня есть такой проект «На сцене и за кулисами». В нём я беседую с артистами и музыкантами, которых снимаю, на тему фотографии: интересуюсь, насколько важна роль фотографии в карьере артиста и всё в таком духе. Это мне помогает в работе как концертному фотографу.

И вот первые фотографии, которые я сделал, произвели огромное впечатление на группу. Реально — серьезное впечатление. Основатель группы Пит Эгнью, который является негласным руководителем коллектива, попросил меня пофотографировать техников группы. Я сделал им фотосессию, когда они выступали в Барнауле. Они там всячески кривлялись и творили всё, что им в голову взбредет. Это была необычная фотосессия: меня поразило, что техники были сами как артисты. Пит попросил распечатать эти фотографии и прислать. Конечно, всё это он оплатил, что крайне редко случается у звезд: все привыкли к тому, что снимки дарят. Но это был тот самый случай, когда человек повидал очень много фотографий за свою жизнь, а тут результат моей работы его настолько порадовал… Вот на этом моменте мы и подружились.

