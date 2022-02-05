«Делал снимки даже интимных моментов»: как сибиряк стал эксклюзивным фотографом легендарной группы Nazareth

Михаил Ванеев — один из немногих новосибирских фотографов, кто очень много и очень подробно документировал в фотографии всевозможные выступления мировых рок-звезд. Он — единственный, кому полностью доверилась легендарная шотландская группа Nazareth. Ванеев практически стал этаким «придворным фотолетописцем» у знаменитых на весь мир рокеров: с 2008 года новосибирский фотограф ездит с группой по всем концертам, проходящим в России, и снимает музыкантов без всяких ограничений, которые мировые звезды обычно выставляют репортерам. В конце 2021 года Михаил решил издать лимитированным тиражом большую книгу-фотоальбом о группе Nazareth и запустил краудфандинговый проект на Planeta.ru. Далее — всё от первого лица.
Я познакомился с Nazareth в 2008 году. У меня есть такой проект «На сцене и за кулисами». В нём я беседую с артистами и музыкантами, которых снимаю, на тему фотографии: интересуюсь, насколько важна роль фотографии в карьере артиста и всё в таком духе. Это мне помогает в работе как концертному фотографу.
И вот первые фотографии, которые я сделал, произвели огромное впечатление на группу. Реально — серьезное впечатление. Основатель группы Пит Эгнью, который является негласным руководителем коллектива, попросил меня пофотографировать техников группы. Я сделал им фотосессию, когда они выступали в Барнауле. Они там всячески кривлялись и творили всё, что им в голову взбредет. Это была необычная фотосессия: меня поразило, что техники были сами как артисты. Пит попросил распечатать эти фотографии и прислать. Конечно, всё это он оплатил, что крайне редко случается у звезд: все привыкли к тому, что снимки дарят. Но это был тот самый случай, когда человек повидал очень много фотографий за свою жизнь, а тут результат моей работы его настолько порадовал… Вот на этом моменте мы и подружились.
Дальше каждый год, когда они приезжали в Россию, мы списывались с Питом: он говорил, мол, приезжай в такой-то город, мы будем там. Так я с группой путешествовал и гастролировал. Доверие группы было полное: я снимал всё, что происходило на сцене и за кулисами, никаких препятствий не было. Но сам я никогда не наглел: всё всегда проходило тактично. Я был впечатлен, как работает группа, что из себя представляет этот коллектив. Он отличается от любой другой группы, потому что Nazareth — такая семья: среди техников на тот момент работали сын Пита Эгнью, сын Дэна Маккаферти и еще барабанщиком был второй сын Пита.
Желания выложить в интернет все эти фотографии у меня никогда не было. Я понимал, что мне выпала возможность вести историю группы, и ставил целью собирать материал, а когда он будет собран — уже что-то из него сделать. Такой возможности, как у меня, у российских фотографов просто нет. Всё, что могут российские или даже зарубежные фотографы, так это получить разрешение на съемку трех песен — это стандартное правило.
Я делал снимки даже таких интимных моментов, которые происходят перед самым выходом группы на сцену: музыканты полностью отключаются от всего, сидят в тишине по отдельности. Интерес у меня всегда один: фотография должна быть какой-то новой. В работе ли со светом, с какими-то позами, какими-то моментами, которые не попадаются на глаза людям. Я стремился снимать за кулисами, из зала, вблизи сцены, за музыкантами, саундчеки… Снимал полностью не только концерты, но и когда мы были в дороге между выступлениями. Последняя съемка группы у меня была в 2019 году в Екатеринбурге: это было начало тура к
Мои фотографии использовались для пластинки Rock’n’Roll Telephone (
После Маккаферти появился новый вокалист Карл Сентанс, которого я и снимал в Екатеринбурге. Достойный вокалист, считаю. Сейчас у группы выходит очередной альбом: за 50 лет —
Когда решил издать книгу о Nazareth, то задумался: а что это может быть? Просто альбом с фотографиями — это не очень интересно. Поэтому искал способы сделать его более интересным. Поговорил со всеми музыкантами, которые рассказали, как пришли в музыку: у каждого музыканта есть своя глава. Потом меня волновал момент, когда Nazareth стал известным. И первый такой толчок — продюсер Роджер Гловер из Deep Purple. С Роджером я также знаком — его сайт оформлен моими фотографиями, опять же сделанными в России. Он мне рассказал, как начинал работать с Nazareth. Меня еще интересовало оформление пластинок: есть глава, где Пит рассказывает об этом. Там же присутствуют и художники, которые делали самые значимые работы. Есть рассказ, как придумали логотип группы…
Всё написано от первого лица — в виде прямой речи. Все тексты в книге утверждены музыкантами. Правка была только одна — от Роджера Гловера. Он мне объяснил, что занимается собственной книгой, год работает с редактором, кое-чему у него научился, поэтому хотел бы немного поправить свою речь. Но никаких принципиальных моментов он не изменил, ничего не удалил, просто поправил некоторые выражения и обороты.
Фотографий в книге около 140–150 штук. Но я не ставил себе цель набить книгу снимками. Они все тщательно отобраны: там можно рассматривать каждый снимок, одинаковых нет. И это не просто фотографии, собранные в книгу, там есть и концепция, которую, кстати, похвалили художники, работавшие с Nazareth. Например, Родни Мэттьюз (автор обложки альбома No Mean City. — Прим. ред.) написал, что это очень круто. Просто я решил: такое можно выпустить только раз и опозориться нельзя.
В конце 2021 года я запустил краудфандинговый проект на Planeta.ru со сбором денег на издание книги. Тираж, думаю, будет 500 штук. Может, увеличу до 700. В свободной продаже этой книги не будет — только участникам проекта. Планировал собрать 100 тысяч рублей, но уже собрано более 150 тысяч. Проект завершится 15 февраля, после чего недели через три начнется рассылка книги по девяти странам мира. А в марте, когда Nazareth будет ездить с туром по городам России, при желании можно будет получить и автографы группы.
Осенью 2020 года лидер рок-группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин собрал на издание нового альбома через краудфандинговую платформу 700 тысяч рублей.
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