Лидер группы «Калинов Мост» выпустил сольный диск — он потратил на него 700 тысяч рублей от поклонников

Сибирский рок-музыкант и лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин выпустил новый сольный альбом Kosmotango.



— Альбом получился такой яркий, несколько наивный, легкомысленный, праздничный, жизнеутверждающий. Такая вот работа получилась. Многим очень нравится. Неожиданная работа — на чувствах, на страстях, на встречах. Не знаю даже, с каким моим альбомом его можно сравнить. Но это такой действительно солнечный альбом, местами такой студенческий. Я бы сказал, это такая романтическая сюита из 12 песен, — сообщил корреспонденту НГС Дмитрий Ревякин.

