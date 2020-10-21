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Лидер группы «Калинов Мост» выпустил сольный диск — он потратил на него 700 тысяч рублей от поклонников

Сейчас Дмитрий Ревякин работает над альбомом для группы

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Дмитрий Ревякин издал «легкомысленный» сольный альбом&nbsp;Kosmotango

Дмитрий Ревякин издал «легкомысленный» сольный альбом Kosmotango

Сибиряк записал альбом на деньги от поклонников

Сибирский рок-музыкант и лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин выпустил новый сольный альбом Kosmotango.

— Альбом получился такой яркий, несколько наивный, легкомысленный, праздничный, жизнеутверждающий. Такая вот работа получилась. Многим очень нравится. Неожиданная работа — на чувствах, на страстях, на встречах. Не знаю даже, с каким моим альбомом его можно сравнить. Но это такой действительно солнечный альбом, местами такой студенческий. Я бы сказал, это такая романтическая сюита из 12 песен, — сообщил корреспонденту НГС Дмитрий Ревякин.

YouTube.com / Navigator Records

Альбом Kosmotango издан на деньги поклонников, которые были собраны через краудфандинговую платформу Planeta.ru. На релиз диска набрали чуть более 700 тысяч рублей.

Сейчас, уточнил Дмитрий, он «почивает на лаврах» и параллельно уже работает над новым альбомом «Калинова Моста». Что будет с живыми выступлениями группы, заметил музыкант, пока неясно из-за ситуации с коронавирусом. Последние концерты группы прошли в начале октября в честь 30-летия альбома «Выворотень».

В 2019 году «Калинов Мост» таким же образом собрал деньги на выпуск альбома «Даурия», который потом получили все спонсоры краудфандингового проекта.

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музыка«Калинов мост»
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