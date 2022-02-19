Ну ты и ботяра! Попробуйте угадать, что означают слова молодежного сленга

Один из самых популярных комментариев к тестам про молодежный сленг — «Мой ребенок так не говорит!» Конечно, не говорит. Ведь попробуй он разговаривать с вами на языке, понятном ему и ближайшему окружению, как вы окончательно перестанете его понимать. Тем временем словарь молодежного сленга с каждым годом становится всё толще. Только мы привыкли к крашам, пориджам, сойджекам и прочим капибарам, как им на смену пришло племя молодое и катастрофически незнакомое. Как думаете, у вас есть шансы понять значение новых слов?

