Планы на май: в Петербурге началась регистрация на фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест»

В Петербурге началась регистрация на самый высокий полумарафон в городе «ЗСД Фонтанка Фест», который в этом году пройдет 21 мая. Участникам фестиваля предстоит преодолеть оба вантовых моста ЗСД, включая мост через Корабельный фарватер высотой 46 метров. Победителям забегов на 10 километров и на 21,1 километра обещают кубки и солидные денежные призы.
После бегунов стартуют велосипедисты. Они колонной проедут 15 километров от фестивального городка по всему центральному участку до съезда с трассы на набережной реки Екатерингофки.
Кроме забегов и заездов «ЗСД Фонтанка Фест» — это еще и яркая фестивальная программа. Она начнется за два с лишним часа до старта.
Первый «ЗСД Фонтанка Фест» состоялся летом 2018 года. На сегодняшний день в фестивале приняли участие жители 80 городов — от Калининграда до Владивостока. Выйти на дистанцию можете и вы (если вам больше 18 лет). Для этого достаточно зарегистрироваться и получить стартовый номер. Все подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте фестиваля. И еще один момент: для прохождения беговых дистанций потребуется предъявить оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям.