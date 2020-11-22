«В театре есть свои хеклеры»: экс-актер «Красного факела» и блогер Сатир рассказал, как изменилась его жизнь

Новосибирский блогер и бывший актер театра «Красный факел» Илья Шабельников, больше известный в рунете как Сатир, накануне своего
Помимо творческих планов, блогеры обсудили преемника Владимира Путина, скандал с участием Артема Дзюбы, а также поговорили о том, как пандемия повлияла на работу таких гигантов как Marvel и изменила жизнь провинциальных театров.
Илья Шабельников, как бывший актер «Красного факела», рассказал, что чувствуют артисты, играя в неполном зале:
— 50 человек на огромный зал — это очень мало. Очень сложно играть в таких залах. Что такое вообще спектакль в театре? Это обмен энергиями между артистами и зрителями. Артисты отдают — зрители берут ее в себя и отдают обратно: аплодисментами, смехом, воплями — всем чем угодно. Очень сложно сейчас работать на маленькие залы, когда в спектакле примерно столько же артистов, сколько зрителей в зале, — это ужасно.
На вопрос, какие трудности зрители создают актерам, Илья Шабельников ответил:
— В театре есть свои хеклеры. Они могут орать... (нехорошие слова. — Прим. ред.). Это бывает редко, но это бывает. С ними невозможно работать. Читая стендап, ты можешь послать такого человека, ты можешь подколоть его. А когда ты играешь серьезный монолог со своим партнером и вдруг какая-то срань начинается из зала, ты не можешь сказать ему: «Иди на ...» и продолжить дальше играть.
Даниил Поперечный возразил, напомнив, что тот же Михаил Ефремов мог сломать «четвертую стену», ответив крепким словом зрителю, но Сатир дал понять, что это — исключение.
При этом, справедливости ради, Илья Шабельников отметил, что театры, в отличие от кинотеатров, — это госучреждения и они могут позволить себе локдауны.
Когда речь зашла о переменах в личной жизни, то Сатир рассказал, что некоторое время назад расстался с женой — после долгих попыток наладить отношения они все-таки решили развестись. У пары есть общая дочь.
— Разве это плохо? Плохо, когда люди расходятся плохо. Мы разошлись, но никогда не разойдемся. Мы с ней будем всю жизнь друг с другом контактировать, потому что у нас есть замечательный общий ребенок. Самое главное — что мы не достигли такого момента, когда бы этот расход сопровождался какими-либо негативными эмоциями. Его можно было достичь, если бы мы затянули. Был замечательный период любви, внутри которого у нас родился ребенок. Потом это явно начало деформироваться, чувства начали уходить. Мы пытались хвататься за статус семьи. Естественно, очень сильно держит и заставляет идти против себя момент, что есть ребенок.
Поперечный: И я не хочу делать, как мой папа.
Шабельников: Да, в моем случае так. Оставить ребенка одного — это, во-первых, поступок, который осуждается обществом. Во-вторых, есть личный пример, и он у меня точно есть. Это такой страх создает, руководствуясь которым, мы готовы идти на абсурдные вещи. И вот мы на них шли. Это был обоюдный процесс принесения себя в жертву ради счастья нашей дочери. Мы надеялись и верили, что что-то может получиться. Потому что у нас есть звено, которое нас связывает. И ради него мы должны еще пробовать. В какой-то момент стало уже очевидно, что так не работает. Невозможно выудить чувства оттуда, где их нет. И гораздо правильнее и справедливее по отношению к себе, ребенку и друг другу признать, что это невозможно, и сделать максимально человеческий выход из отношений. Мы могли затянуть сильнее, могли делать вид, что всё у нас хорошо, а самому ходить жестко налево, потом спалиться, и вот там у тебя нет вариантов мирно разойтись. Это предательство, мы успели его не совершить. Это было максимально правильное решение. Я очень хорошо отношусь к своей бывшей жене, она прекрасный человек, и я ей доверяю.
В настоящий момент заполняемость новосибирских театров ограничена до 50%.
Илья Шабельников прославился за счет пародий на популярных персон. Помимо Сатира, в Новосибирске работает другой популярный блогер — Максим Монахов, известный как Мамикс. Он больше известен своими экспериментами.