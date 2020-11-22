«В театре есть свои хеклеры»: экс-актер «Красного факела» и блогер Сатир рассказал, как изменилась его жизнь

Новосибирский блогер и бывший актер театра «Красный факел» Илья Шабельников, больше известный в рунете как Сатир, накануне своего 30-летия стал гостем очередного выпуска подкаста Данилы Поперечного «Без души».



Помимо творческих планов, блогеры обсудили преемника Владимира Путина, скандал с участием Артема Дзюбы, а также поговорили о том, как пандемия повлияла на работу таких гигантов как Marvel и изменила жизнь провинциальных театров.

Илья Шабельников, как бывший актер «Красного факела», рассказал, что чувствуют артисты, играя в неполном зале: