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«Можно прийти в фуфайке и застрелить»: фоторепортаж из столицы утиной охоты в Сибири

Там борются с браконьерами, пьянством и мусором — и говорят о своём бренде для охотников

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Барабинское районное общество охотников и рыболовов — общественная организация, существующая больше 75 лет&nbsp;

Барабинское районное общество охотников и рыболовов — общественная организация, существующая больше 75 лет 

Где люди охотятся в Новосибирской области

Возле полузаброшенной деревни Бехтень, где сейчас живёт всего три человека, находится охотничье хозяйство Барабинского районного общества охотников и рыболовов. Через несколько лет деревня окончательно опустеет, но охотничье хозяйство останется. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков провёл несколько суток в камышах вместе с охотниками — там придумали свой универсальный способ борьбы с браконьерами и запустили целый бренд для охотников, свой счастливый перекрёсток, благодаря которому это место считается столицей утиной охоты в Сибири. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Охотничье хозяйство находится на территории Бехтеньского сельского совета, в заброшенной деревне Бехтень. Охотхозяйство считается небольшим, его площадь всего 53 гектара&nbsp;

Охотничье хозяйство находится на территории Бехтеньского сельского совета, в заброшенной деревне Бехтень. Охотхозяйство считается небольшим, его площадь всего 53 гектара 

Недавно в Бехтени появился свой бренд, благодаря которому это место стало столицей утиной охоты. Это счастливый перекресток

Недавно в Бехтени появился свой бренд, благодаря которому это место стало столицей утиной охоты. Это счастливый перекресток

— Была традиция у древних славян перед началом большого дела постоять на распутье, — рассказывает Константин Терещенко, председатель Барабинского общества охотников и рыболовов. — Мы стараемся рассказывать об этом, к нам теперь едут люди. Начало охотничьих угодий — как раз и есть счастливый перекрёсток, там стоит стела столицы утиной охоты. Многие стоят, кто-то молится, кто-то выпивает. В общем каждый что-то делает.

Сейчас в обществе около 600 человек, приблизительно 300 охотников и 300 рыбаков. В Барабинский район на охоту едут из всех районов Новосибирской области&nbsp;

Сейчас в обществе около 600 человек, приблизительно 300 охотников и 300 рыбаков. В Барабинский район на охоту едут из всех районов Новосибирской области 

В охотничьих угодьях можно взять путёвку на косулю, уток, косача. Несмотря на отдалённость территории, из-за бренда столицы утиной охоты и счастливого перекрёстка путёвки разбирают тут быстро&nbsp;

В охотничьих угодьях можно взять путёвку на косулю, уток, косача. Несмотря на отдалённость территории, из-за бренда столицы утиной охоты и счастливого перекрёстка путёвки разбирают тут быстро 

Сейчас в Барабинском обществе охотников и рыболовов пытаются продвинуть свой способ борьбы с браконьерами — теперь любой въезд на территорию должен проходить в сопровождении егеря&nbsp;

Сейчас в Барабинском обществе охотников и рыболовов пытаются продвинуть свой способ борьбы с браконьерами — теперь любой въезд на территорию должен проходить в сопровождении егеря 

— Меня за эти слова не любят многие охотники, которые берут одну лицензию и ездят по ней, пока их за руку не поймают, — сетует Константин Терещенко. — Выдаётся лицензия, ты поехал на охоту, добыл косулю, едешь домой, никого не встретил. Лицензия-то всё ещё есть! Ну, утром просыпаешься — и опять на охоту, за следующей добычей. Такие граждане есть, которые без конца могут ездить. Надо, чтобы добыли раз — тут же лицензию закрыли и купончик отрезали. И с человеком попрощались — всё, до свидания.

Охотники приезжают сюда на несколько суток

Охотники приезжают сюда на несколько суток

Местный егерь Михаил рассказывает, что выписывает путёвки практически круглосуточно — хоть рано утром, хоть поздно вечером

Местный егерь Михаил рассказывает, что выписывает путёвки практически круглосуточно — хоть рано утром, хоть поздно вечером

— После мы ещё постоянно ездим в рейды, охраняем, — объясняет свою работу егерь.&nbsp;— Чтобы люди не нарушали, чтобы пьяные не охотились, пытаемся бороться, чтобы не мусорили или убирали за собой мусор. Если выявляется нарушение — всегда составляем протоколы

— После мы ещё постоянно ездим в рейды, охраняем, — объясняет свою работу егерь. — Чтобы люди не нарушали, чтобы пьяные не охотились, пытаемся бороться, чтобы не мусорили или убирали за собой мусор. Если выявляется нарушение — всегда составляем протоколы

Местные охотники предпочитают подстерегать утку, спрятавшись в камышах, — иногда им приходится неподвижно сидеть по несколько часов, чтобы сделать всего пару выстрелов в дичь

Местные охотники предпочитают подстерегать утку, спрятавшись в камышах, — иногда им приходится неподвижно сидеть по несколько часов, чтобы сделать всего пару выстрелов в дичь

Чтобы дичь приземлилась, охотники используют подсадную утку, которую самцы принимают за невесту

Чтобы дичь приземлилась, охотники используют подсадную утку, которую самцы принимают за невесту

— Это специальные утки, они крикливые,&nbsp;— рассказал корреспонденту НГС охотник Евгений.&nbsp;— Тут целая специфика, как подготовить такую утку к охоте. Я свою брал у человека, который непосредственно занимается разводом таких уточек, брал за неделю до охоты

— Это специальные утки, они крикливые, — рассказал корреспонденту НГС охотник Евгений. — Тут целая специфика, как подготовить такую утку к охоте. Я свою брал у человека, который непосредственно занимается разводом таких уточек, брал за неделю до охоты

Быть настоящим охотником — удовольствие не из дешевых. Надо купить оружие (его привозят из Италии, иногда из Турции, многие предпочитают отечественное), лодку, перчатки, термобельё, охотничий костюм. Так набегают приличные суммы

Быть настоящим охотником — удовольствие не из дешевых. Надо купить оружие (его привозят из Италии, иногда из Турции, многие предпочитают отечественное), лодку, перчатки, термобельё, охотничий костюм. Так набегают приличные суммы

— Можно без всего этого обойтись,&nbsp;— продолжает Евгений.&nbsp;— Можно прийти в фуфайке, чёрной шапке и просто болотниках и застрелить. Для этого должен быть навык. Хотя бы знать, где утка может сидеть

— Можно без всего этого обойтись, — продолжает Евгений. — Можно прийти в фуфайке, чёрной шапке и просто болотниках и застрелить. Для этого должен быть навык. Хотя бы знать, где утка может сидеть

Что ещё почитать про охоту?

Перед официальным открытием охоты корреспондент НГС побывала на улице Жуковского и пообщалась со скучающими охотниками. Они рассказали, почему подстреленных животных называют только «дичью», а слово «убивать» и вовсе считается неприличным. Подробности — в материале «Кто-то убегает, кто-то догоняет».

А в сентябре фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил в глухую деревню Барабинского района, чтобы проследить весь путь, который проходит новосибирская рыба, — от Красного Яра и его прудов до озера Сартлан, а затем от озера до деревни Кармакла, где стоит рыбозавод и откуда рыбу отправляют на продажу. Подробности — в репортаже «В озере сидит карась».

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