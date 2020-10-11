«Можно прийти в фуфайке и застрелить»: фоторепортаж из столицы утиной охоты в Сибири

— Меня за эти слова не любят многие охотники, которые берут одну лицензию и ездят по ней, пока их за руку не поймают, — сетует Константин Терещенко. — Выдаётся лицензия, ты поехал на охоту, добыл косулю, едешь домой, никого не встретил. Лицензия-то всё ещё есть! Ну, утром просыпаешься — и опять на охоту, за следующей добычей. Такие граждане есть, которые без конца могут ездить. Надо, чтобы добыли раз — тут же лицензию закрыли и купончик отрезали. И с человеком попрощались — всё, до свидания.