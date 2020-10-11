«Можно прийти в фуфайке и застрелить»: фоторепортаж из столицы утиной охоты в Сибири

Где люди охотятся в Новосибирской области
Возле полузаброшенной деревни Бехтень, где сейчас живёт всего три человека, находится охотничье хозяйство Барабинского районного общества охотников и рыболовов. Через несколько лет деревня окончательно опустеет, но охотничье хозяйство останется. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков провёл несколько суток в камышах вместе с охотниками — там придумали свой универсальный способ борьбы с браконьерами и запустили целый бренд для охотников, свой счастливый перекрёсток, благодаря которому это место считается столицей утиной охоты в Сибири. Подробности — в нашем фоторепортаже.
— Была традиция у древних славян перед началом большого дела постоять на распутье, — рассказывает Константин Терещенко, председатель Барабинского общества охотников и рыболовов. — Мы стараемся рассказывать об этом, к нам теперь едут люди. Начало охотничьих угодий — как раз и есть счастливый перекрёсток, там стоит стела столицы утиной охоты. Многие стоят, кто-то молится, кто-то выпивает. В общем каждый что-то делает.
— Меня за эти слова не любят многие охотники, которые берут одну лицензию и ездят по ней, пока их за руку не поймают, — сетует Константин Терещенко. — Выдаётся лицензия, ты поехал на охоту, добыл косулю, едешь домой, никого не встретил. Лицензия-то всё ещё есть! Ну, утром просыпаешься — и опять на охоту, за следующей добычей. Такие граждане есть, которые без конца могут ездить. Надо, чтобы добыли раз — тут же лицензию закрыли и купончик отрезали. И с человеком попрощались — всё, до свидания.
Что ещё почитать про охоту?
Перед официальным открытием охоты корреспондент НГС побывала на улице Жуковского и пообщалась со скучающими охотниками. Они рассказали, почему подстреленных животных называют только «дичью», а слово «убивать» и вовсе считается неприличным. Подробности — в материале «Кто-то убегает, кто-то догоняет».
А в сентябре фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил в глухую деревню Барабинского района, чтобы проследить весь путь, который проходит новосибирская рыба, — от Красного Яра и его прудов до озера Сартлан, а затем от озера до деревни Кармакла, где стоит рыбозавод и откуда рыбу отправляют на продажу. Подробности — в репортаже «В озере сидит карась».