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Образование тест Вы не разбираетесь в географии, или дальше Новосибирска не ездили? Ответьте хотя бы на 7 из 10 вопросов

Вы не разбираетесь в географии, или дальше Новосибирска не ездили? Ответьте хотя бы на 7 из 10 вопросов

Зато эти задания помогут лучше разобраться в окружающем нас мире

2 096
19 комментариев

На глобусе всех ответов на наши задания не найти

Знание географии не пригождается нам каждый день, но быть в курсе того, как всё кругом устроено, безумно интересно. А еще — полезно для прохождения наших географических тестов. На этот раз в нем мы объединили 10 вопросов, со многими из которых справятся и школьники. Но насколько легко дадутся они вам?

ТЕСТПройден 937 раз
1 / 10

Где находится самый большой вулкан на Земле?

  • В Индонезии

  • В Японии

  • На Гавайских островах

  • В России

2 / 10

У этой вершины есть несколько названий — Сагарматха, Шэнмуфэн, Джомолунгма. Но больше всего мы знаем ее именно по этому названию. Какому?

  • Эльбрус

  • Эверест

  • Килиманджаро

  • Пик Костюшко

3 / 10

Какая немецкая достопримечательность была снесена во время массовых гуляний в ноябре 1991 года?

  • Голштинские ворота

  • Магдебургский водный мост

  • Вальхалла

  • Берлинская стена

4 / 10

Вы оказались в городе Пномпень. В какой вы стране?

  • В Камбодже

  • Во Вьетнаме

  • В Бангладеш

  • В КНР

5 / 10

Чем покрыто более 70% поверхности Земли?

  • Лесами

  • Мхами

  • Океаном

  • Лишайниками

6 / 10

У какого моря нет берегов?

  • Азовское

  • Охотское

  • Адриатическое

  • Саргассово

7 / 10

По поводу происхождения названия этого города есть множество версий. Наиболее популярная гипотеза говорит, что происходит оно от фразы, означающей «Я видел гору». О каком городе речь?

  • Монтевидео

  • Подгорица

  • Монте-Карло

  • Урус-Мартан

8 / 10

Какой из перечисленных ветров относится к ветрам мирового значения?

  • Мистраль

  • Вихрь

  • Буран

  • Пассат

9 / 10

От какой страны Испанию отделяет пролив Гибралтар?

  • Португалия

  • Алжир

  • Марокко

  • Франция

10 / 10

Что общего у Сары-Таш и Саратова?

  • Сары-Таш — это первое историческое название Саратова

  • Сары-Таш — отец-основатель Саратова

  • Саратов стоит на месте, где когда-то протекала река Сары-Таш

  • Ничего общего

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Комментарии
20
иван-т
1 час
Было уже.
Алле гараж
1 час
где география?
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