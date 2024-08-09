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Образование обзор А голову вы дома не забыли? Собираем портфель для учеников 1–4-х классов: что в нем должно быть

А голову вы дома не забыли? Собираем портфель для учеников 1–4-х классов: что в нем должно быть

Минимальный набор канцелярских предметов для учеников начальной школы

664
1 комментарий
Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкцию

Для родителей август — особенно жаркий сезон. Ведь надо собрать ребятню в школу. И главное — ничего не забыть. Это старшеклассники могут ходить с пакетом, парой тетрадок и ручек, а для учеников начальных классов важно, чтобы всё было под рукой. Но что входит в это «всё»? Если с формой, сменной обувью и спортивным костюмом в принципе понятно, то в канцелярии можно просто потеряться. Чтобы спасти ситуацию, стоит заранее составить список необходимого школьнику для 1–4-го класса.

Что должно быть в пенале школьника

Первым делом давайте выберем сам пенал. Лучше всего не брать каких-то кофров, а выбрать простой мягкий чехол на молнии. Он более компактный, и в него поместится всё необходимое.

Выбрав пенал, переходим к полке, где лежат синие шариковые ручки. Нам нужны ручки с самыми обычными стержнями, но такими, которые при письме не царапают бумагу. От механических моделей лучше сразу отказаться, так же, как и от украшенных — будет отвлекать. В области хвата желательна резинка. Можно дополнить ручками других цветов.

Простые карандаши. Для школьника начальных классов следует выбрать правильную мягкость. Оптимальным будет вариант с пометкой ТМ или HB. Обозначают они одно и то же — среднюю плотность грифеля (твердо-мягкие). Такой карандаш будет медленнее стираться, линии получатся аккуратнее, и им проще пользоваться.

Ластик следует брать мягкий на ощупь. Сине-красные варианты не самые лучшие и быстро ломаются. Качественная резинка имеет сероватую окраску и очень мягкая. Она легко сотрет карандаш, не повреждая бумагу.

Точилка. Этот инструмент может потребоваться в любой момент, поэтому стоит выбирать компактную модель. Но лучше всего с боксом для стружки, так как в классе может быть сложно ее отнести к урне во время урока, а складывать на парте неприлично.

Линейка для школьника начальных классов больше 15–20 см вряд ли потребуется. Лучше всего подобрать так, чтобы линейка вошла в пенал и тот легко застегнулся. Если принято решение взять подлиннее, то класть ее в пенал будет неудобно.

Важно выбирать качественные предметы без каких-либо игровых элементов. Любая бирюлька может отвлекать ребенка от учебного процесса.

Что должно быть в портфеле ученика 1–4-х классов

Портфель должен быть достаточно вместительным, чтобы в него вошли и пенал, и учебники, но выбор конкретной модели остается за родителями. Папка — не менее важный элемент, так как именно в ней следует переносить тетради и альбомы, чтобы они не мялись. Лучше всего взять два варианта — небольшой для тетрадей и отдельный для альбома.

Также нужны тетради 12–18 листов в линию и в клетку, не менее 10 штук каждого вида. Конкретный образец линии стоит уточнить у классного руководителя.

Подставка для книг. Лучше, если это будет металлическое изделие, которое прослужит дольше. Пластиковые элементы достаточно хрупкие и, в случае некоторой неаккуратности, ребенок может сломать их.

Комплект обложек для учебников и рабочих тетрадей. Лучше всего брать плотные прозрачные варианты, которые не будут разорваны еще при попытке натянуть их на книги.

В качестве комплекта также стоит взять несколько общих тетрадей с большим количеством листов. Для 1–4-го класса будет достаточно 48. Оптимально, чтобы бумага была немелованной.

И конечно же, про дневник не забудьте.

Что нужно для уроков технологии и ИЗО

Дополнительно для уроков изобразительного искусства и технологии нужно приобретать свои расходники. Для ученика 1–4-х классов обычно требуется:

  • альбом для рисования;

  • комплект цветных фломастеров;

  • комплект цветных карандашей;

  • краски акварельные;

  • набор гуаши;

  • набор кисточек (№ 2, 4, 6);

  • стакан-непроливайка;

  • цветная бумага;

  • цветной и белый картон;

  • клей в стике или ПВА;

  • кисть для клея;

  • ножницы;

  • пластилин и доска к нему.

Рекомендуют дополнительно приобрести фартук и нарукавники. Они позволят уберечь одежду от пятен при работе с красками и пластилином.

Представленного выше набора канцелярия в школу для 1–4-го класса должно быть достаточно, но у каждой школы могут быть свои требования. Так что обратиться к классному руководителю и уточнить все нюансы никогда не помешает.

ПО ТЕМЕ
Школа Канцелярия Начальная школа Дети Портфель 1 Сентября Первый класс Первоклассники Ручки Карандаш Тетради Дневник
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Комментарии
1
233143581
9 августа 2024, 20:31
"что в нем должно быть" Телефон, пиво, снюсы. Или какой ещё дурью, они сейчас "задвигаются". Отклоняй.
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