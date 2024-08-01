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Образование мнение «Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц

«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц

Педагог трудится в садике в Тюмени много лет, и с каждым годом поводов для увольнения всё больше

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2 комментария
Некоторые родители регулярно только и делают, что критикуют воспитателей. И даже не задумываются о том, как непросто уследить за 30–35 непоседами в группе

Рассказ мамы малыша о дефиците воспитателей и нянечек в детсадах Тюмени, который опубликовали наши коллеги из 72.RU, вызвал живой отклик не только у других родителей, но и у самих воспитателей. Одна из них, назовем ее Алла, работает в сфере дошкольного образования уже 20 лет и признаётся: условия становятся всё более невыносимыми. Она откровенно рассказала порталу 72.RU об условиях своей работы в тюменском детсаду и трудностях, с которыми регулярно сталкивается. Далее — от первого лица.

То, что я стану воспитателем, когда вырасту, знала еще с детства. Работаю в этой сфере 20 лет, последние 14 — в одном из детсадов Тюмени. За последние годы всё изменилось. И воспитателей не спрашивают, как им все эти перемены. Почему? Раньше [в каждой группе] работали двое воспитателей, было два смежных часа у них. Убрали ставки и пересечения по времени. А ведь у нас и педагогический процесс, и воспитанники. Нужно планировать, придумывать, оформлять.

Сейчас у нас стало невыносимо много бумажной работы. Много документации, всё в печатном виде. Бумагами этими занимаемся дома, после рабочего дня, за что нам не доплачивают ни рубля. И это круглогодично: планы, собрания, протоколы, стенды, табели, отчеты, диагностика... Ежедневно заполняем 11 (!) тетрадей учета: лампы, участок, педикулез, температура в группе и так далее.

Изменилось и количество детей в группах: теперь их в среднем по 35. Стало среди них больше малышей в возрасте 1–3 года. Всегда в группах есть ребятишки с ОВЗ, с которыми бывает непросто. А еще — неисчерпаемые жалобы родителей по всяким мелочам, постоянные переработки. А мы ж человеки, а не роботы!

Если кто-то один из коллег идет в отпуск или уходит на больничный, то другой работает на три группы без подмены. По трудовому договору мы не обязаны подменять сменщиков, но руководство детского сада, похоже, совершенно не волнует. Вот поэтому молодежь и не идет работать в детсады, не хочет тут прозябать. А опытные воспитатели уходят, увольняются, не дожидаясь пенсии: работать на нашей должности тяжело. Эмоционально и физически.

Администрация всегда на стороне родителей. А мы по-прежнему оберегаем детей, их жизнь и здоровье. И пытаемся между этим всем выполнить все другие задачи, которые на нас навешивают. Образование сходит на нет.

Сейчас мне 51 год. Увольняться пока не собираюсь: в моем возрасте в плане профессии уже сложно что-то менять. Семья распалась, дети выросли без меня. Я люблю свою работу, но сделайте уже наконец достойные зарплаты нянечкам и воспитателям в садиках, не 24 тысячи рублей в месяц! Я даже в отпуск никуда поехать не могу: просто не на что. Это крик души всех воспитателей в наше время...

Ранее Росстат опубликовал данные о зарплатах воспитателей в Тюменской области. По данным аналитиков, средний заработок в регионе составляет 57,6 тысячи рублей.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Воспитатели Тюмени Трудности Проблемы Дошкольное образование
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Комментарии
3
Фродо Бэггинс
1 августа 2024, 15:05
если вы бабы не хотите работать на мужа, семью и заниматься своими детьми (как при проклятом патриархате) а хотите быть сильными, независимыми, равнопаарвными и гендерно равными, то вы работаете на чужого дядю, а ваших детей будут воспитывать чужие тети. получите что хотели. не хочешь работать на мужа - будешь работать на чужого дядю
Коляныч 2.0
1 августа 2024, 15:03
"Биоматериал Павла Дурова" нашли в московской клинике. Не смотря на то, что сотрудники клиники глазной терапии просили его этого не делать в их помещении.
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