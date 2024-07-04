Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

Благодаря школьным урокам русского языка многие еще в детстве запомнили, как пишутся слова «стеклянный», «оловянный» и «деревянный». Однако это лишь самые простые примеры в правиле об удвоенных согласных. В русском языке есть и такие слова, в которых вообще непонятно, какую букву надо удваивать и стоит ли это делать. Думаете, грамотей вроде вас быстро со всем разберется? Тогда попробуйте написать эти 10 слов без ошибок.
- ...терассе
- ...террасе
- ...именинница
- ...имениница
- ...мороженое
- ...мороженное
- ...исскуства
- ...искусства
- ...по рассчету
- ...по расчету
- Гипоппотам
- Гиппопотам
- Масленица
- Масленница
- В гостиной
- В гостинной
- ...длинна
- ...длина
- Апелляция
- Аппеляция