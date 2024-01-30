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Объявлены даты сдачи ЕГЭ в 2024 году в Новосибирске: какие предметы выбирают выпускники

Почти половина школьников хотят сдавать обществознание

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Сейчас для сдачи экзаменов зарегистрированы 13 322 человека

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Почти половина выпускников в Новосибирской области выбирают обществознание для сдачи ЕГЭ в 2024 году. Данными поделилась министр образования региона Мария Жафярова.

Она сообщила, что предварительный выбор предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что самым популярным из предметов по выбору по-прежнему остается обществознание — его выбирают 45,9%. На втором месте математика профильного уровня — 43,5%, информатика — 23,9%, биология — 16,2%, история 14,5% и физика — 12,5%.

Сейчас для сдачи экзаменов зарегистрированы 13 322 человека.

В 2024 году ЕГЭ пройдет в три этапа. Досрочный — с 22 марта по 22 апреля. Основной с 23 мая по 1 июля, дополнительный с 4 по 23 сентября.

В России в это время собираются менять систему поступления в колледжи: мы узнали, что про это думают директора училищ и эксперты.

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