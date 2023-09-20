Детей научат голосовать правильно. Вот о чем будут новые «Разговоры о важном»

В России стартовал второй сезон «Разговоров о важном» — специальных классных часов, на которых ученикам рассказывают об особенностях жизни в современной России. Раньше на таких занятиях рассказывали о референдумах, говорили, сколько детей должно быть в семье, на отдельном уроке Никита Михалков призывал школьников учить гимн страны. Ближайшие «Разговоры о важном» посвятят выборам. С детьми поговорят об их важности и демократических принципах, а также устроят демо-версию выборов. Рассказываем, что ждет детей.
1–4-е классы
В начале урока учитель должен рассказать детям, почему выборы — это важная тема, которая касается каждого гражданина России, независимо от возраста, социального статуса и места жительства.
— Ребята, совсем недавно в нашей стране прошел единый день голосования. Кто из вас знает, что это за день? Что в этот день происходит, — должен задать вопрос учитель, давая высказаться школьникам.
Затем класс обсуждает, зачем проходят выборы, кого на них выбирают и почему это важно. В итоге учитель должен подвести детей к мысли, что выборы — «это способ, с помощью которого мы решаем, кто будет принимать важные решения для нас — жителей России».
Детям предлагают выбрать капитана команды: ребятам нужно будет объяснить на этом примере, что честные выборы — это когда голосует каждый ученик, и кого выберет большинство, тот и победил.
— Точно так же устроены выборы в нашей стране. Мы все вместе выбираем людей, которые будут принимать важные решения для всех нас, например, какие законы нужно принять или как управлять страной, — поясняет учитель.
Школьникам рассказывают, что такое ЦИК и кто такая Элла Памфилова, показывают ее видеообращение, а затем переходят к основной части урока.
Дети представят, что они — жители сказочной страны, в которой проходят выборы. Всего на выбор есть пять сказочных кандидатов: Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни Пух. У каждого из них своя предвыборная программа: например, Винни Пух обещает со всеми договориться, Золушка призывает к труду на благо страны, а Лиса Алиса предлагает идеальный город и счастливую жизнь без труда и забот.
После представления кандидатов учитель раздает детям бюллетень, созывает счетную комиссию из 2–3 учеников и подводит итоги голосования. Дети представят, как заживет сказочная страна при выбранном президенте.
— История выборов в России имеет глубокие корни. Наиболее известным примером является Новгородское вече, — должен упомянуть учитель.
В конце занятия класс подводит итоги: обсуждают, как они выбирали президента сказочной страны, какими он должен обладать чертами, а также еще раз проговаривают, почему важно участвовать в выборах.
— Я уверена, что когда вы достигнете избирательного возраста, то не допустите, чтобы важные решения на уровне страны, региона, города, села принимались без вашего участия, — завершает урок учитель.
5–11-е классы
Вступительная часть «Разговоров о важном» у средних и старших классов мало чем отличается от начальных: детей спрашивают, кто из них уже бывал на выборах с семьей и чем выбор президента отличается от выбора завтрака.
— Каждый день вы делаете выбор: что надеть, с кем и куда пойти гулять, что съесть на завтрак и т. п. А чем ваш ежедневный выбор отличается от выборов, которые проходят в единый день голосования? — должен задать вопрос учитель.
Разговаривая со старшими классами, педагог сравнивнит выборы на голосовании не с завтраком, а с выбором досуга на выходной день и будущей профессии. В итоге учитель подводит детей к тому, что государственные выборы — дело ответственное и влекущее за собой последствия для всей страны. Затем детям включат обращение Эллы Памфиловой.
На основной части урока школьники должны будут выбрать, что они хотят построить в школе в следующем году: библиотеку, площадку для занятий спортом, бассейн или шахматный клуб.
Определившись с объектами, учитель предложит детям хором отвечать, что они хотят увидеть в школе. На этом этапе урока дети должны понять, что такая форма голосования не позволит точно определить фаворита — лишь самых громких избирателей.
— Вы правы, провести верный подсчет голосов при таком способе голосования практически невозможно. Интересно, что он применялся в древности, в результате выборы выигрывал кандидат, имевший самых голосистых сторонников, — расскажет педагог.
Так как послушать хор всех избирателей России затруднительно, учитель объяснит детям, что «российская избирательная система устроена так, чтобы мнение каждого голосующего было учтено и итоговые результаты были абсолютно точными и объективными».
Дети проголосуют повторно, на этот раз каждому выдают бюллетень. На этот раз несколько учеников окажутся наблюдателями и будут следить, чтобы голосование проходило честно. Для подсчета голосов учитель выберет еще трех учеников, которые выполнят роль счетной комиссии. В конце голосования объявят результаты.
Подводя итоги, учитель обсудит с детьми, честные ли были выборы, а также пройдется по соблюдению всех принципов демократических выборов:
— Ребята, в нашей стране непросто дается право каждому участвовать в выборах, но и создаются для этого все условия, — отметит учитель, после чего расскажет о возможностях досрочного голосования и голосования из дома по состоянию здоровья.
Педагог объяснит, что голосуют и полярники на северных станциях, и даже космонавты — по видеосвязи рассказывая доверенному лицу, какую пометку поставить в бюллетень. Ученики услышат и о дистанционном электронном голосовании, которое появилось совсем недавно.
В заключении учитель объяснит классу, что самый главный человек на выборах — это избиратель.
— Потому что только от избирателей зависит, кто станет депутатом, главой региона или президентом Российской Федерации, — подведет итог педагог.
В конце занятия детей ждет неожиданный поворот: учитель должен взять часть бюллетеней, на которых стоит отметка победившего объекта, и убрать их. Затем учитель пересчитает результаты и объявит нового победителя.
— Смотрите, результаты наших выборов существенно изменились, большинство из вас хотели бы, чтобы в нашей школе появился, например, бассейн, но если бы на выборы «пришли» не все, то было бы принято решение об открытии, например, шахматного клуба, — заявит педагог.
Как объясняется в сценарии урока, таким примером учитель якобы показывает, что на выборах важен каждый голос, и если кто-то будет отлынивать от голосования, то итог может оказаться непредсказуемым и не таким, какого хочет большинство.