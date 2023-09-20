Детей научат голосовать правильно. Вот о чем будут новые «Разговоры о важном»

1–4-е классы

В начале урока учитель должен рассказать детям, почему выборы — это важная тема, которая касается каждого гражданина России, независимо от возраста, социального статуса и места жительства.



— Ребята, совсем недавно в нашей стране прошел единый день голосования. Кто из вас знает, что это за день? Что в этот день происходит, — должен задать вопрос учитель, давая высказаться школьникам.



Затем класс обсуждает, зачем проходят выборы, кого на них выбирают и почему это важно. В итоге учитель должен подвести детей к мысли, что выборы — «это способ, с помощью которого мы решаем, кто будет принимать важные решения для нас — жителей России».

