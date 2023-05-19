Бакалавриата больше не будет, а дети участников СВО получат квоты: 5 изменений в правилах приема в вузы

На днях президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в системе высшего образования: вместо бакалавриата в вузах появятся базовый и специализированный уровни. Эта система стартует в новом учебном году только в шести университетах России, а по всей стране будет распространяться постепенно. Помимо этого, есть и другие важные новшества в сфере образования — с марта вступили в силу изменения правил приема в вузы, которые Минобрнауки опубликовали еще в сентябре прошлого года. Рассказываем, к чему стоит готовиться абитуриентам.
Реформа высшего образования
Согласно указу президента, пилотный проект по изменению в системе высшего образования устанавливает его новые уровни: базовое и специализированное (бакалавриата больше не будет). Уровнем профессионального образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. При этом студенты, учившиеся в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру как на следующую ступень. Получением второго или последующего высшего образования это считаться не будет.
Пилотный проект будет реализован в 2023–24 и 2025–26 учебных годах, а запустят его в следующих вузах:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград);
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
- Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (Москва);
- Московский педагогический государственный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Национальный исследовательский Томский государственный университет.
До 30 июня вузам нужно будет разработать образовательные стандарты и требования образования по новым уровням, а также соответствующие программы. По результатам пилотного проекта будет понятно, когда новые уровни высшего образования установят во всех вузах России.
Единые сроки приемных кампаний
Изменения правил приема в вузы коснулись сроков проведения приемной кампании. Она должна стартовать не позднее четко установленной даты — 20 июня. Это касается всех вузов — как государственных, так и частных, у которых есть аккредитация и образовательная лицензия. Время окончания подачи заявлений о приеме зависит от выбранного варианта поступления — по результатам ЕГЭ или через внутренние испытания. В большинстве случаев диапазон дат будет таким:
- в промежутке между 7 и 20 июля — для абитуриентов, проходящих дополнительные испытания в части физических или творческих способностей;
- с 10 до 20 июля — для желающих поступить с помощью участия во внутренних вузовских испытаниях;
- с 20 по 25 июля — для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.
Последняя дата — окончательная для проведения любых внутривузовских вступительных испытаний. Дальнейший календарь приемной кампании выглядит так:
- до 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки;
- в течение 3 дней — с 28 по 30 июля — происходит процедура приоритетного зачисления с изданием соответствующих приказов;
- еще 3 дня — с 3 по 5 августа — прием студентов в вуз в рамках основной волны зачисления.
Сроки предоставления оригиналов аттестатов устанавливаются, исходя из указанных дат. Тем, кто поступает приоритетно (по квотам), нужно определиться 29–30 июля, остальным, поступающим в основную волну — с 4 по 9 августа.
Меньше направлений для участия в конкурсе
Раньше абитуриент мог подавать заявления в 5 вузов и выбирать до 10 направлений подготовки в каждом из них. В 2023 году число вузов для участия в конкурсе осталось прежним, но количество специальностей сократилось до пяти. При этом вузы, как и прежде, могут сами регулировать количество специальностей для одного абитуриента: многие учебные заведения устанавливают лимит в три направления.
Другое главное новшество — введение приоритетов зачисления. Абитуриент, который одновременно участвует в нескольких конкурсах на поступление, должен указать их в своем заявлении. Разными конкурсами считаются попытки поступить:
- в вуз и один или несколько филиалов учебного заведения;
- на два или большее число форматов подготовки (очный, дистанционный, вечерний и
т. д.);
- на несколько направлений обучения по разным программам;
- на бюджетное и платное место.
Кроме того, приоритет нужно будет установить при попытке поступить по квоте (целевой или специальной). Он указывается обычным порядковым номером от первого: например, при подаче документов на пять специальностей — от 1 до 5. Соответственно, при прохождении конкурса абитуриента зачислят на место с максимальным приоритетом (1 или близким к единице). Единственный недостаток этой системы — возможность менять приоритеты до дня окончания подачи документов. Из-за этого может возникнуть путаница, поскольку приемным комиссиям нужно будет регулярно отслеживать все эти действия и оперативно вносить поправки.
Еще одно нововведение — абитуриентам не нужно будет заполнять согласие на зачисление. Для подтверждения своих намерений учиться на конкретной специальности достаточно предоставить оригинал аттестата.
Квота для детей участников СВО
В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что дети участников боевых действий смогут поступать в вузы по квоте. Учебные заведения должны будут сами устанавливать квоту, но не ниже 10%. Речь идет об обучении по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, но для зачисления нужно будет успешно пройти вступительные испытания (если они есть).
Квоту могут получить дети участников СВО следующих категорий:
- военнослужащих — мобилизованных или контрактников;
- заключивших контракт добровольцев;
- сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов исполнительной власти и госорганов, где предусмотрена военная служба — в том числе принимавших участие в боевых действиях в других государствах;
- а также Героев России и тех, кто награжден тремя орденами Мужества.
При этом приоритет при зачислении отдается детям погибших или получивших ранения участников боевых действий на Украине. Позднее глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что аналогичные квоты будут действовать и для самих участников СВО всех вышеперечисленных категорий.
Что еще поменяли
Есть еще несколько ключевых изменений в правилах приема, которые выглядят следующим образом:
- расширяется перечень способов подтверждения наличия у абитуриента знака ГТО, который предоставляет несколько дополнительных баллов: можно ссылаться на официальные сайты самого конкурса ГТО и профильного Минспорта;
- появляется необходимость указывать, по какому именно языку требуется ЕГЭ для поступления на конкретную специальность (допускается перечисление нескольких возможных вариантов, что зависит от специфики учебного курса);
- вузам предоставляется право проводить предварительные туры-слушания в отношении абитуриентов, поступающих на бакалавриат или специалитет по профессиям в сфере искусства. Количество и сроки проведения слушаний определяют сами учебные заведения;
- устанавливается единое время для предоставления оригиналов документов об образовании — 12:00 мск. Оно будет действовать для любых часовых поясов на территории России и для всех вузов, которые проводят приемную кампанию.
Что еще почитать по теме
В апреле Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой нашумевший законопроект, который активно обсуждался еще до официального появления документа: изменения в правила воинского учета. Самыми обсуждаемыми переменами стали электронные повестки, которые будут приходить на Госуслуги, и создание реестра военнообязанных. Однако были и другие изменения: например, разрешение заключать контракт сразу после школы, без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Разобрались, что нужно знать призывникам в этих случаях.
Преподаватель русского языка и литературы из Москвы Ольга Фокина в этом году сама решила сдать ЕГЭ по своим предметам и набрала 200 баллов (максимально возможный результат). В своей колонке она рассказала об организации экзамена для взрослых людей, об изменениях в его структуре, а также о том, почему преподавателям важно проверять свои знания «в бою».