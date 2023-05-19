Бакалавриата больше не будет, а дети участников СВО получат квоты: 5 изменений в правилах приема в вузы

Реформа высшего образования

Согласно указу президента, пилотный проект по изменению в системе высшего образования устанавливает его новые уровни: базовое и специализированное (бакалавриата больше не будет). Уровнем профессионального образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. При этом студенты, учившиеся в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру как на следующую ступень. Получением второго или последующего высшего образования это считаться не будет.