Не расстраивай учителя! Тест на школьные знания, с которым взрослым не справиться

Подозреваем, неслучайно придумано, что День учителя отмечается через месяц после начала учебного года. Так или иначе, он наступил сегодня, 5 октября! Так что если вы (вдруг) забыли поздравить своих любимых педагогов, скорей идите в школу. А по дороге (только если вы не за рулем) пройдите наш тест, в котором мы собрали вопросы из разных дисциплин. Кажется, это совсем сложно. Или нам так только кажется?