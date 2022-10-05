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Тест

Не расстраивай учителя! Тест на школьные знания, с которым взрослым не справиться

Только избранные ответят на все 11 вопросов

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Докажите учителю, что вы не забыли голову дома

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Подозреваем, неслучайно придумано, что День учителя отмечается через месяц после начала учебного года. Так или иначе, он наступил сегодня, 5 октября! Так что если вы (вдруг) забыли поздравить своих любимых педагогов, скорей идите в школу. А по дороге (только если вы не за рулем) пройдите наш тест, в котором мы собрали вопросы из разных дисциплин. Кажется, это совсем сложно. Или нам так только кажется?

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