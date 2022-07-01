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84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Новосибирской области

В этом году школьники сдавали больше гуманитарных предметов

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Ни одному выпускнику не удалось сдать на 100 баллов биологию

Ни одному выпускнику не удалось сдать на 100 баллов биологию

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В этом году в Новосибирской области 86 100-балльных результатов по ЕГЭ у 84 человек. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

100-балльные результаты — это чаще всего успех конкретного ребенка и его семьи. Школа, конечно, причастна, но это очень индивидуальные достижения, — сказал Федорчук. — У нас всего 86 100-балльных результатов — это 84 человека. У нас есть два человека, у которых два 100-балльных результата.

Лидерами по результатам ЕГЭ стали СУНЦ НГУ, Гимназия № 1, Вторая Новосибирская гимназия, Лицей № 22, Гимназия № 6. При этом много 100-балльников было в сельских школах, например, в Бердске и Краснообске.

По литературе 100 баллов получили 7 выпускников, по русскому языку — 33, по химии — 12, по математике — 9, по истории — 15, по физике — 5, по обществознанию — 1, по английскому языку — 1, по информатике — 3. По биологии 100 баллов не удалось получить никому.

В целом в этом году выпускники преимущественно сдавали гуманитарные дисциплины. Русский язык сдали 14 220 человек, профильную математику — 6149, базовую — 8030, историю — 2076, физику — 1433, обществознание — 6500, биологию — 1900, химию — 1200.

— Грубо говоря, в этом году больше сдавали гуманитарных предметов, а в прошлом — технических, — подытожил Сергей Федорчук.

За списывание с ЕГЭ удалили 11 человек.

Окончательные результаты объявят позднее, когда проверят работы учеников, которые сдавали в резервные дни. Согласно официальному графику Рособрнадзора, последний день резервного экзамена завтра, 2 июля.

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