84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Новосибирской области
В этом году школьники сдавали больше гуманитарных предметов
В этом году в Новосибирской области 86
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Лидерами по результатам ЕГЭ стали СУНЦ НГУ, Гимназия
По литературе 100 баллов получили 7 выпускников, по русскому языку — 33, по химии — 12, по математике — 9, по истории — 15, по физике — 5, по обществознанию — 1, по английскому языку — 1, по информатике — 3. По биологии 100 баллов не удалось получить никому.
В целом в этом году выпускники преимущественно сдавали гуманитарные дисциплины. Русский язык сдали
— Грубо говоря, в этом году больше сдавали гуманитарных предметов, а в прошлом — технических, — подытожил Сергей Федорчук.
За списывание с ЕГЭ удалили 11 человек.
Окончательные результаты объявят позднее, когда проверят работы учеников, которые сдавали в резервные дни. Согласно официальному графику Рособрнадзора, последний день резервного экзамена завтра, 2 июля.