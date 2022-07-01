84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Новосибирской области

В этом году в Новосибирской области 86 100-балльных результатов по ЕГЭ у 84 человек. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

— 100-балльные результаты — это чаще всего успех конкретного ребенка и его семьи. Школа, конечно, причастна, но это очень индивидуальные достижения, — сказал Федорчук. — У нас всего 86 100-балльных результатов — это 84 человека. У нас есть два человека, у которых два 100-балльных результата.