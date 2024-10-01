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Экономика Индекс НГС НГС объехал городские АЗС: где за неделю подорожал бензин — сравниваем цены

НГС объехал городские АЗС: где за неделю подорожал бензин — сравниваем цены

Редакция отслеживает стоимость бензина и дизельного топлива на 4 заправках города

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Цены на топливо за 7 дней практически не изменились

Редакция НГС продолжает проводить рейды по местным автозаправочным станциям, чтобы узнать текущие цены на бензин и дизельное топливо. Сегодня мы снова объехали заправками и узнали, как изменились цены на топливо за минувшие 7 дней. Подробнее — в нашей публикации.

По последним данным Росстата, на 23 сентября средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 52,13 рубля за литр, АИ-95 — 56,04 рубля, АИ-98 и выше — 76,93 рубля, дизельное топливо — 69,70 рубля.

Смотрим, как изменились цены за неделю

На заправке «Прайм» на Выборной, 89/3, цены в период с 24 сентября по 1 октября остались стабильными. АИ-92 по-прежнему стоит 51,9 рубля, АИ-95 — 57,4 рубля, АИ-98 — 76,9 рубля, а дизельное топливо — 69,5 рубля. Таким образом, за неделю ценовой динамики не наблюдалось.

24 сентября

1 октября

Такая же ситуация и на заправке «Опти» на Выборной, 156: АИ-92 по-прежнему стоит 52,1 рубля, АИ-95 — 56,5 рубля, а дизель — 69,3 рубля.

24 сентября

1 октября

На заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1 тоже без изменений. АИ-92 здесь стоит 51,7 рубля, АИ-95 — 56,2 рубля, дизель (класс 5) — 66 рублей, дизель (евро) — 67 рублей.

24 сентября

1 октября

Что касается заправки «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп.1, то тут незначительно выросли цены почти на все позиции:

АИ-92 – 52,05 рубля (цена за неделю не изменилась);

АИ-95 – 55,82 рубля (в прошлый вторник – 55,75 рубля);

АИ-95 G-Drive – 57,32 рубля (в прошлый вторник – 57,25 рубля);

АИ-100 G-Drive – 77,65 рубля (цена за неделю не изменилась);

Дизель – 70,2 рубля (в прошлый вторник – 70,1 рубля);

Дизель G-Drive – 71,7 рубля (в прошлый вторник – 71,6 рубля).

24 сентября

1 октября

Таким образом, рост цен за неделю был зафиксирован только на АЗС «Газпромнефть». На остальных заправках цены не изменились.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области собираются повысить транспортный налог — его хотят привязать к стоимости бензина.

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