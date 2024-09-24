Как изменились цены на бензин в Новосибирске за неделю — НГС объехал автозаправки

Цены на топливо — одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС уже третью неделю проводит рейд по местным автозаправкам, чтобы узнать актуальные цены на бензин и дизельное топливо. Сегодня мы снова проверили, как изменились прайсы спустя 7 дней. Подробнее — в материале НГС.

По последним данным Росстата, на 16 сентября средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 52,04 рубля за литр, АИ-95 — 55,96 рубля, АИ-98 и выше — 76,71 рубля, дизельное топливо — 69,69 рубля.

Смотрим, как изменились цены на топливо за неделю

На заправке «Прайм», расположенной на Выборной, 89/3, цены на большинство позиций не изменились:

АИ-92 стоит 51,9 рубля;

АИ-95 — 57,4 рубля;

АИ-98 — 76,9 рубля (в прошлый вторник – 76,5 рубля);

Дизель — 69,5 рубля.

17 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 24 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Опти» на Выборной, 156, цены за неделю не изменились вообще:

АИ-92 – 52,1 рубля;

АИ-95 — 56,5 рубля;

Дизель — 69,3 рубля.

17 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 24 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На АЗС «Транзит» на Большевистской, 215/1 за неделю тоже не было отмечено изменений:

АИ-92 – 51,7 рубля;

АИ-95 – 56,2 рубля;

Дизель (класс 5) – 66 рублей;

Дизель (евро) – 67 рублей.

17 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 24 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп.1, цены за неделю изменились сильнее всего:

АИ-92 – 52,05 рубля (в прошлый вторник – 51,95 рубля);

АИ-95 – 55,75 рубля (в прошлый вторник – 55,65 рубля);

АИ-95 G-Drive – 57,25 рубля (в прошлый вторник – 57,15 рубля);

АИ-100 G-Drive – 77,65 рубля (цена за неделю не изменилась);

Дизель – 70,1 рубля (цена за неделю не изменилась);

Дизель G-Drive – 71,6 рубля (цена за неделю не изменилась).

17 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 24 сентября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

Таким образом, в период с 17 по 24 сентября цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске не претерпели значительных изменений. В большинстве случаев цены на заправках «Прайм», «Опти» и «Транзит» остались практически на прежнем уровне. Немного увеличились расценки на АИ-92 и АИ-95 на заправке «Газпромнефть», хотя изменения были в пределах 0,10-0,20 рубля.