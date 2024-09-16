«Уезжал из города, газ был 19, вернулся — уже под 30»: цены на пропан взлетели в Новосибирске — мы узнали, почему

Резкое повышение цен на газ водители заметили в начале сентября — и совершенно ему не обрадовались. На сегодняшний день стоимость одного литра пропана перевалила за 30 рублей Источник: Анна Скок / NGS.ru











В начале сентября цены на пропан в Новосибирске резко выросли. Подорожание вызвало предсказуемо негативную реакцию водителей, но не слишком удивило как представителей заправок, так и экспертов. НГС спросил о том, что происходит с ценами на газ у автомобилистов, коммерсантов и сырьевых экспертов.

«Всегда виноват кассир»: потребители — о росте цен

На резкое подорожание пропана новосибирцы начали жаловаться на прошлой неделе, но цены выросли еще раньше — в начале сентября. Заправляться водители, разумеется, не перестали, но удовольствия от новых расходов определенно не испытали.

— Недели полторы назад все это началось. Был 19 рублей [за литр], потом 21, потом 23, потом 27, потом 29, сейчас 30, — говорит таксист Артем. — Каждый год одно и то же, причем повышается на ровном месте. На некоторых заправках даже останавливали продажу газа, чтобы после повышения цен продавать дороже. Потом зимой немножко подскинут, а на следующий год опять резко повысят.

Как и другие таксисты, Артем заправляется каждый день, и почувствовал повышение цен ярче, чем водители, которые используют автомобили исключительно для личных поездок. Говорит, что в доходе потерял процентов 40 — но тут вина не только подорожания газа, но и того, что цены на поездки для пассажиров понизились.

— Для меня это очень резко вышло. Уезжал из города летом, газ был по 19, — говорит еще один водитель, Али. — Вернулся — он уже под 30. Очень дорого стало.

А кое-где пропан стоит уже почти 31 рубль Источник: Анна Скок / NGS.ru











Ударило подорожание и по рядовым работникам заправок. По словам кассира Елизаветы (имя женщины изменено по ее просьбе), весь свой негатив водители выплескивают на нее и ее коллег.

— Уже плакать хочется! У нас же что люди делают? Выросли цены на хлеб — надо на продавщицу накричать. На газ и бензин — на кассира. Всегда во всем виноваты заправщики и кассиры. Я, что ли, эти цены устанавливаю? У меня муж сам на газу ездит, я тоже страдаю, — говорит Елизавета.

«Спекуляция на биржевых торгах»: версии представителей АГЗС

Называют себя пострадавшими от роста цен на топливо и представители АГЗС. НГС обратился за комментарием в три компании, которые заправляют автомобилистов пропаном. По словам коммерсантов, цены они повысили вынуждено:

— Основная причина — это спекуляция на биржевых торгах, — говорит директор ООО «Газойл» Алексей Букреев. — Мы сами получаем газ дороже, на бирже его стоимость поднялась в три-четыре раза за последние 2-3 месяца. Соответственно выросла и конечная стоимость для потребителя. Как потребитель, я и сам страдаю от этого.

По данным сервиса «2GIS», у компании 47 заправок в Новосибирске. Руководитель, по информации сервиса Rusprofile, — Алексей Букреев, который также является генеральным директором обеих компаний — учредителей — АО «Югсиб» и АО «Созвездие». Основной вид деятельности — Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах. По итогам 2023 года выручка компании составила 19 миллиардов рублей, чистая прибыль — 607 миллионов рублей, упав на 16%.

Представители АГЗС называют подорожание сезонным. Некоторые из них уверяют, что к зиме цены на пропан немного снизятся Источник: Анна Скок / NGS.ru











Полностью согласен с Алексеем Букреевым и представитель сети GasPro Евгений (называть фамилию он отказался):

— Все крупные игроки, к которым мы себя тоже относим, как правило, приобретают газ у вертикально интегрированных компаний по формуле, которая привязана к стоимости на товарно-сырьевой бирже. Если вы зайдете на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу, то увидите, насколько стоимость газа за последние 2-3 месяца выросла. Не просто на несколько процентов, она выросла в разы. Здесь наши руки связаны, если на бирже ценник растет, соответственно вертикально интегрированные компании нам [пропан] продают дороже.

Сеть газовых заправок GasPro принадлежит томской копании ООО «Сибгазсеть». По данным сервиса 2GIS, в Новосибирске размещено 6 АГЗС сети. По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности юрлица — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Компанией владеют Булычев Владимир Евгеньевич, Булычев Александр Евгеньевич, Булычев Андрей Александрович (по 30%) и Дмитрий Чеховских (10%). Руководитель — Евгений Желтяков. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 583 миллиона рублей, чистая прибыль составила 4,6 миллиона рублей (стоит заметить, что речь идет о финансовых показателях всей сети, представленной в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а так же Алтайском крае и республике Алтай). По сравнению с 2022 годом прибыль упала на 90% — это приблизительно в 14 раз.

— Для конечного потребителя цена выросла уже рублей на 8 за литр. Приблизительно с 21 рубля мы дошли до 29, а кое-где и до 30, — говорит Евгений. — Мы уже не первый год на всех конференциях и совещаниях с антимонопольной службой обсуждаем этот вопрос (роста цен на бирже — Прим.ред.) Пропан — достаточно массовый вид топлива для населения. Цены на другие виды топлива государством регулируются, а у нас как сезонность наступает […], ценник просто умножается на 2, на 3, на 4.

Найти в центре пропан дешевле 30 рублей за литр не удалось Источник: Анна Скок / NGS.ru











Сезонность, по словам управленца, связана с плановыми ремонтами заводов, которые могут происходить с июля по октябрь, а когда сезон проходит, цену стараются снизить обратно. Но выходит не всегда.

— У нас цена привязывается к стоимости на бирже, а не к реально понесенным затратам на получение, а мы потом весь негатив от клиентов на себя собираем. — Невольно подтверждает слова кассира Елизаветы Евгений. — У нас операторы выслушивают, какие все негодяи, хотят нажиться на населении. Доходит до криков, ругани, до того, что в операторов карточки клиентские кидают.

Пропан — очень популярный вид топлива Источник: Роман Данилкин / 63.ru











Отмечает рост цен на пропан заправках общим подоражанием и специалист по связям с общественностью сети АГЗС «Энергия». Правда из отмеченных на картах сервиса 2GIS 15 филиалов, пропаном заправляют только на одной заправке. Поэтому в компании отмечают, что могут не владеть полной информацией о подорожании пропана.

Огромное количество газовых колонок в Новосибирске у сети «Газпромнефть», однако ее представители общаются с прессой только письменно. НГС направил в компанию запрос.

«Либеральный рынок»: мнения экспертов

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков тоже уверен, что основная причина резкого подорожания пропана – временный дефицит из-за планового или внепланового ремонта НПЗ. Но, по его словам, взрывного роста цен на сжиженные углеводородные газы на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже он вспомнить не может.

— У нас был существенный рост по 95-му бензину, по сжиженному углеводородному газу, может быть, и был рост, но не настолько значительный. Естественно, бизнес будет жаловаться именно на биржу: это, можно сказать, «правильное» обоснование: если ФАС начнет выяснять, почему так подросла цена, вы, конечно, будете говорить, что купили дороже на бирже, поэтому перекладываете это подорожание на конечного потребителя, — рассказал Игорь Юшков.

По словам экспертов, между повышением цен на бирже и на заправке люфт примерно в месяц — в середине августа действительно можно увидеть рост (биржевые индексы отмечены голубым цветом) Источник: spimex.com











Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов специально не изучал газовый рынок восточнее Урала, но отметил, что в Центральной России резкого подорожания он не заметил.

— Изменения произошли на Урале, в сторону Екатеринбурга, Новосибирска, — рассказал Владимир Демидов. — Могу предположить, что это связано с тем, что внешняя цена на нефть падает, и [сырьевые] компании ищут, как им скомпенсировать свои убытки. Я думаю, первой реакцией будет то, что они постараются продавать больше за рубеж, а на следующем этапе будет ужесточение экспорта. Возможно, пересмотр квот на экспорт.

Есть и еще одна возможная причина роста цен, на которую обратил внимание Игорь Юшков. И она как раз объясняет резкое и необъяснимое обычным ходом событий удорожание — пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

— Ряд НПЗ уходит и на внеплановые ремонты: где-то периодические атаки продолжаются, на Омском НПЗ, крупнейшем в регионе, была авария. Непонятно, был это внешний удар или технологический взрыв, но вполне возможно, нынешнее повышение связано именно с ним. «Газпромнефть» не раскрывает степень повреждения Омского НПЗ. Пропан, бутан, этан, все сжиженные углеводородные газы, которыми заправляют машины, — это не производные от природного газа метана, а производные нефтепереработки, — объяснил Игорь Юшков. — Поэтому не исключено, что после аварии на Омском НПЗ сократился объем производства.

В «Газпроме» не раскрывают степень повреждений НПЗ, но мы спросили у компании, насколько авария месячной давности повлияла на объем производства СУГ Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











По словам Игоря Юшкова, рынок СУГ можно назвать достаточно либеральным: государство следит за ним меньше, чем за тем же бензином или дизельным топливом, и в случае дефицита, цены на него ощутимо взлетают.

— Если это верная причина, нужно либо ждать, когда с более отдаленных НПЗ привезут дополнительное топливо (а железная дорога забита и другими грузами), либо ждать окончания ремонта на Омском НПЗ, — резюмировал эксперт.