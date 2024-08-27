Куда уходят деньги? Отвечаем на вопрос, который вы задаете себе каждый месяц

По данным Росстата, средний месячный бюджет россиян 38 546 рублей 50 копеек на человека Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Финансовые аналитики регулярно учат нас подсчитывать каждую копеечку и планировать расходы. Но будем честны, далеко не все тщательно ведут бюджет, так что в конце месяца у многих из нас регулярно возникает вопрос «На что ушли все деньги?». Мы узнали ответ на него.



Конечно, в каждой семье структура расходов индивидуальна, но что можно сказать точно — все мы тратимся на еду. Причем, по данным Росстата, это самая большая статья расходов — именно на продукты россияне тратят в среднем 34,8% денег каждый месяц.



Если сложить траты на продукты и питание вне дома, то расходы уже превысят треть бюджета Источник: Виталик Калистратов / Городские порталы











— Если 34–35% расходов — продукты, то это очень хороший результат, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Люди, которые живут за чертой бедности (15 096 рублей по данным Росстата. — Прим. ред.), тратят на продукты около 60%, а то и все 70. Богатые люди, с доходом, ну допустим, миллион рублей в месяц, потратят на продукты 10% от этого — условных 100 тысяч на еду ему хватит. Если сейчас у населения уходит на еду 34,8% — это значит, что ситуация с доходами становится лучше, потому что раньше Росстат считал в корзине потребления 38% на питание.



Впрочем, если брать не только продукты, но и питание вне дома, то траты будут как раз 38% — по данным Росстата, ежемесячно 3,2% расходов идут на гостиницы, кафе и рестораны. Но можно предположить, что гостиницы всё-таки в жизни большинства россиян встречаются не ежемесячно. Росстат это подтверждает — «расходами на питание» он считает 37,7% всех трат.



На втором месте транспорт — 13,7%, на третьем — коммуналка, на нее в среднем уходит 11,4% всего бюджета. Правда, это подсчеты за первый квартал, а в июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги снова выросли. Для тех, кто тратит на ЖКУ гораздо больше, предусмотрены субсидии — рассчитывать на них можно, если расход выше 22% дохода семьи. Это средний показатель по стране, в зависимости от региона он может варьироваться, как и размер субсидии. Кто еще может сэкономить на коммуналке и как это сделать мы рассказывали ранее.



По данным Росстата, средний месячный бюджет россиян 38 546 рублей 50 копеек на человека. В семьях с детьми эта сумма предсказуемо меньше — доход взрослых членов семьи делится на всех, в итоге каждому достается чуть меньше денег, а именно 31 857 рублей 90 копеек на человека. Это чуть больше двух прожиточных минимумов (среднероссийский ПМ на душу населения в 2024 году — 15 453 рубля).

Интересно, что в этой статистике никак не представлены расходы на покрытие кредитов. Ранее данные о долгах россиян публиковал Центробанк — по информации регулятора, россияне направляют на платежи по кредитам около 11% располагаемых доходов.

