НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

с-з.

 748мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

ТЕМА ДНЯ

С берега Оби выселяют пескобазы

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соц.сети
Судят бывшего полицейского
Освобождают берег Оби
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Экономика Каждый год всё дороже. Цены на алкоголь и сигареты начнут расти быстрее

Каждый год всё дороже. Цены на алкоголь и сигареты начнут расти быстрее

В России приняли новый порядок индексации

321
7 комментариев
Индексация акцизов отразится на стоимости сигарет и алкоголя

Цены на алкогольную и табачную продукцию теперь будут повышать каждый год. В Госдуме одобрили индексацию акцизов в третьем чтении. Расскажем, как будут меняться цены ближайшие три года.

Индексация будет связана с уровнем инфляции.

Акциз — это один из видов косвенного налога. Его накладывают на производителей таких товаров как табак или вино. Так он включается в конечную стоимость продукции и в итоге за все платит потребитель.

Как подорожает алкоголь

  • Шампанское. Акциз на игристое вино в 2025 году составит 125 рублей за литр, а в 2027 году в цену включат уже налог в 135 рублей;

  • Вино. Акциз за литр в 2025 году составит 113 рублей. К 2027 году к стоимости литровой бутылки нужно будет прибавить еще 10 рублей. Налог составит уже 123 рубля;

  • Пиво. В 2025 году на некрепкие сорта (0.5%-8,6%) акциз составит 27 рублей. К 2027 году вырастет уже 29 рублей. За крепкое придется платить больше. Налог на него будет 51 рубль в 2025 году и 55 рублей в 2027 году;

  • Сидр и медовуха. Здесь акциз немного ниже. В 2025 году — 27 рублей за 1 литр и 29 рублей в 2027 году.

Как подорожает табачная продукция

  • Сигареты и папиросы. Акциз на эту продукцию начисляется на тысячу штук. Однако не стоит забывать, что он будет включен в каждую пачку. Так в 2025 году налог составит 2 945 рублей плюс еще 16% от максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей, в 2027 году минимальный акциз будет уже 4 326 рублей;

  • Табак для систем нагревания. Его уже считают в кг. Так налог в 2025 году составит 10 199 рублей, а в 2027 10 607 рублей за кг;

  • Жидкости для электронных сигарет и вейпов. Акциз рассчитывается по мл. В 2025 году это 44 рубля, а в 2027 — 48 рублей соответственно.

  • Жевательный табак и для трубок. Налог начисляют на вес в кг. В 2025 году акциз составит 4 657 рублей и 5 037 рублей в 2027 году;

  • Сигары. Акциз начисляется на каждую штуку. Налог будет равен 315 рублей в 2025 году и 341 рубль в 2027 году.

В России впервые за два десятилетия выросло число новых случаев алкоголизма. С 2003 года число новых случаев, которые фиксировали врачи, стало меньше в четыре раза. В 2021 году диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз» получили 53,3 тысячи человек — это самое минимальное значение за 19 лет. В 2022 ситуация резко изменилась — 54,2 тысячи новых пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами.

ТЕСТПройден 377 раз
1 / 1
А вы бросите пить и курить из-за роста цен?
  • Я не употребляю
  • Кто пил и курил, продолжит пить и курить, но станет беднее
  • А что-то будет дешеветь?
  • Теперь все станут здоровыми

ПО ТЕМЕ
Алкоголь Сигарета Акциз Цены Закон Индексация
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Видеоблогер успеха
10 июля 2024, 15:29
всё равно не брошу!
Grape Reflection 🍇
10 июля 2024, 15:44
Если будет 25 снова будем Зимний брать 😁
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление