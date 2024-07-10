Каждый год всё дороже. Цены на алкоголь и сигареты начнут расти быстрее

Индексация акцизов отразится на стоимости сигарет и алкоголя Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Цены на алкогольную и табачную продукцию теперь будут повышать каждый год. В Госдуме одобрили индексацию акцизов в третьем чтении. Расскажем, как будут меняться цены ближайшие три года.



Индексация будет связана с уровнем инфляции.

Акциз — это один из видов косвенного налога. Его накладывают на производителей таких товаров как табак или вино. Так он включается в конечную стоимость продукции и в итоге за все платит потребитель.

Как подорожает алкоголь

Шампанское. Акциз на игристое вино в 2025 году составит 125 рублей за литр, а в 2027 году в цену включат уже налог в 135 рублей;

Вино. Акциз за литр в 2025 году составит 113 рублей. К 2027 году к стоимости литровой бутылки нужно будет прибавить еще 10 рублей. Налог составит уже 123 рубля;

Пиво. В 2025 году на некрепкие сорта (0.5%-8,6%) акциз составит 27 рублей. К 2027 году вырастет уже 29 рублей. За крепкое придется платить больше. Налог на него будет 51 рубль в 2025 году и 55 рублей в 2027 году;

Сидр и медовуха. Здесь акциз немного ниже. В 2025 году — 27 рублей за 1 литр и 29 рублей в 2027 году.

Как подорожает табачная продукция

Сигареты и папиросы. Акциз на эту продукцию начисляется на тысячу штук. Однако не стоит забывать, что он будет включен в каждую пачку. Так в 2025 году налог составит 2 945 рублей плюс еще 16% от максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей, в 2027 году минимальный акциз будет уже 4 326 рублей;

Табак для систем нагревания. Его уже считают в кг. Так налог в 2025 году составит 10 199 рублей, а в 2027 10 607 рублей за кг;

Жидкости для электронных сигарет и вейпов. Акциз рассчитывается по мл. В 2025 году это 44 рубля, а в 2027 — 48 рублей соответственно.

Жевательный табак и для трубок. Налог начисляют на вес в кг. В 2025 году акциз составит 4 657 рублей и 5 037 рублей в 2027 году;

Сигары. Акциз начисляется на каждую штуку. Налог будет равен 315 рублей в 2025 году и 341 рубль в 2027 году.

В России впервые за два десятилетия выросло число новых случаев алкоголизма. С 2003 года число новых случаев, которые фиксировали врачи, стало меньше в четыре раза. В 2021 году диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз» получили 53,3 тысячи человек — это самое минимальное значение за 19 лет. В 2022 ситуация резко изменилась — 54,2 тысячи новых пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами.