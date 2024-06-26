Теперь разбогатеем: власти приняли закон об индексации пенсий тем, кто еще работает

С 2016 года работающие пенсионеры могли рассчитвать на индексацию только после увольнения Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Госдума 26 июня сразу в двух чтениях рассмотрела законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ принят в третьем, окончательном чтении — теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент. Сколько времени это займет сказать сложно, но вряд ли процедура затянется — изначально решение вернуть работающим пенсионерам ежегодные индексации сам Владимир Путин и анонсировал. Соответствующее заявление он сделал в начале июня на ПМЭФ, а уже спустя пару недель законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы.

По закону пенсии ежегодно повышают с учетом инфляции, однако работающие пенсионеры лишены этого повышения с 2016 года. Выплаты с учетом индексации начинаются только после увольнения — через три полных календарных месяца. Законопроект предполагает, что работающие пенсионеры с 2025 года вновь смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий, однако индексация за период с 2016 по 2024 годы будет проводиться по прежним правилам — после увольнения.