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Экономика Теперь разбогатеем: власти приняли закон об индексации пенсий тем, кто еще работает

Теперь разбогатеем: власти приняли закон об индексации пенсий тем, кто еще работает

Повышение запланировано на 2025 год

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2 комментария
С 2016 года работающие пенсионеры могли рассчитвать на индексацию только после увольнения

Госдума 26 июня сразу в двух чтениях рассмотрела законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ принят в третьем, окончательном чтении — теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент. Сколько времени это займет сказать сложно, но вряд ли процедура затянется — изначально решение вернуть работающим пенсионерам ежегодные индексации сам Владимир Путин и анонсировал. Соответствующее заявление он сделал в начале июня на ПМЭФ, а уже спустя пару недель законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы.

По закону пенсии ежегодно повышают с учетом инфляции, однако работающие пенсионеры лишены этого повышения с 2016 года. Выплаты с учетом индексации начинаются только после увольнения — через три полных календарных месяца. Законопроект предполагает, что работающие пенсионеры с 2025 года вновь смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий, однако индексация за период с 2016 по 2024 годы будет проводиться по прежним правилам — после увольнения.

При этом для проведения индексации в 2025 году будут брать не ту сумму, которую работающий пенсионер получает сейчас, а ту, которую он получал бы, если бы индексации не пропускал. Как объяснял ранее глава Минтруда Антон Котяков, для расчета размера прибавки в 2025 году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой среднее минимальное увеличение пенсии после проведения индексации должно составить примерно 1 300 рублей. Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.

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Комментарии
3
274452
26 июня 2024, 16:58
А как понять - среднее минимальное увеличение пенсии?
Гость
26 июня 2024, 16:56
Тысяча рублей - "это ж целый капитал!" (с)
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