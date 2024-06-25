Насколько вырастут пенсии после индексации? В правительстве назвали минимальную сумму

Индексация будет индивидуальной — она зависит от размера пенсии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Страховые пенсии российским пенсионерам проиндексируют в феврале 2025 года. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среднее минимальное увеличение пенсий составит около 1 300 рублей. Об этом она сообщила на пленарном заседании Государственной думы, где рассматривался законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Изменения в начале июня анонсировал Владимир Путин, 25 июня Госдума приняла документ в первом чтении.

Законопроект предполагает, что работающие пенсионеры с 2025 года вновь смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий — сейчас такое право есть только у тех, кто ушел с работы по достижению пенсионного возраста. Уровень индексации устанавливает правительство, от года к году он может меняться в зависимости от уровня инфляции.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа, — отметила Голикова. — Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей.



Говоря о накопленной базе, Голикова имеет в виду размер пенсии, который был бы у пенсионера, если бы индексации он не пропускал. Как объяснял ранее ранее глава Минтруда Антон Котяков, для расчета размера прибавки в 2025 году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. При этом сумму индексаций за прошедшие годы выплачивать будут только после того, как человек уволится. Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.