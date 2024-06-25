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Экономика Насколько вырастут пенсии после индексации? В правительстве назвали минимальную сумму

Насколько вырастут пенсии после индексации? В правительстве назвали минимальную сумму

Госдума в первом чтении утвердила возобновление индексаций работающим пенсионерам

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Индексация будет индивидуальной — она зависит от размера пенсии

Страховые пенсии российским пенсионерам проиндексируют в феврале 2025 года. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среднее минимальное увеличение пенсий составит около 1 300 рублей. Об этом она сообщила на пленарном заседании Государственной думы, где рассматривался законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Изменения в начале июня анонсировал Владимир Путин, 25 июня Госдума приняла документ в первом чтении.

Законопроект предполагает, что работающие пенсионеры с 2025 года вновь смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий — сейчас такое право есть только у тех, кто ушел с работы по достижению пенсионного возраста. Уровень индексации устанавливает правительство, от года к году он может меняться в зависимости от уровня инфляции.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа, — отметила Голикова. — Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей.

Говоря о накопленной базе, Голикова имеет в виду размер пенсии, который был бы у пенсионера, если бы индексации он не пропускал. Как объяснял ранее ранее глава Минтруда Антон Котяков, для расчета размера прибавки в 2025 году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. При этом сумму индексаций за прошедшие годы выплачивать будут только после того, как человек уволится. Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.

Голикова также сообщила, что по итогам 2024 года будет определен темп роста фонда оплаты труда. Он станет основой для индексации пенсий с 1 апреля 2025 года (за вычетом индексации, проведенной в феврале на уровень фактической инфляции). По словам вице-премьера, такая схема индексаций применялась до 2019 года.

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