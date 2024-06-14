Coca-Cola хочет вернуться в Россию. Но сможет ли — объясняет экономист

Coca-Cola хочет вернуться в Россию Источник: Максим Бутусов / E1.RU











The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию своих товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Но вернуться на российский рынок может быть проблематично. Почему и получится ли вообще — в нашем материале.

— В магазинах присутствуют похожие товары, и поэтому для Coca-Cola вернуться на российский рынок может быть сложнее, чем изначально было заходить. Потребители привыкли покупать продукт такого же качества, но менее дорогой, — объяснил Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.

Экономист уверен, что заявка в Роспатент означает, что компания Coca-Cola хочет вернуться на российский рынок. Однако в правах бренд заграничной газировки может быть ограничен.

— В каких-то правах эта компания может быть ограничена, и она уже не сможет вернуть все как было до 2022 года. Не исключено, что весь возврат будет связан с судами. Эта история реальна, учитывая, что аналоги продаются на рынке, поэтому судебная практика будет интересной. Но какой именно она будет — предсказать сложно.

Российским компаниям, заменившим Кока-Колу не выгодно возвращение легендарного бренда Источник: Дарья Пона / 74.RU











Coca-Cola ушла с российского рынка в 2022 году. Российское подразделение переименовали и стали продавать напиток под своим брендом — «Добрый Кола». В результате, уже в 2023 году удалось увеличить прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом, до 10,3 миллиардов рублей.