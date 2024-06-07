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Экономика 2 миллиарда инвестиций: в Новосибирской области построят завод по переработке бытовой техники

2 миллиарда инвестиций: в Новосибирской области построят завод по переработке бытовой техники

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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На ПМЭФ Новосибирская область подписала соглашения о трех крупных инвестиционных проектах

В Новосибирской области построят завод по переработке электротехнического оборудования. Об этом НГС рассказал министр экономического развития Лев Решетников на Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ).

Решетников заявил, что в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашений о трех крупных проектах — о строительстве завода по производству тротуарной плитки, инвестиции в него составят порядка 2 миллиардов рублей.

Еще порядка 2 миллиардов рублей инвестиций придут в регион для строительства завода по переработке электротехнического оборудования — компьютеров, домашней бытовой техники и прочего.

Самый крупный проект — инвестиции в него оцениваются в пределах 10 миллиардов рублей — завод по производству холодильников и стиральных машин.

Решетников отметил, что большая часть инвестиций — это проекты в сфере импортозамещения. На будущее заседание регионального Совета по инвестициям планируется вынести на обсуждение создание производства в регионе радар-систем, видеокамер и подготовка аналитического софта, который позволит решать вопросы, в том числе в сфере «Безопасного города».

Лев Решетников также рассказал о разработанном законопроекте для поддержки социально-ответственного бизнеса — инвестиционном налоговом вычете.

Один блок этого закона касается компаний, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), второй — компаний, которые поддерживают образовательные учреждения в регионе. То есть закупают оборудование для школ, готовят специализированные классы, программы для школьников.

Такие компании получат льготы по налогу на прибыль в объеме суммы инвестиций, вложенных в образовательные учреждения региона. Проект закона уже поддержан правительством Новосибирской области, он направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

Медиакомпания «Шкулёв Медиа Холдинг» представлена на Петербургском международном экономическом форуме собственным стендом, в котором показана синергия цифрового искусства галереи и медиаропектов. Первая в России фиджитал-галерея VS Gallery является частью экосистемы «Шкулёв Медиа Холдинг». На стенде представлены арт-объекты, созданные в коллаборации с резидентами галереи — цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank. Они демонстрируют инновационный дух компании и стремление быть в авангарде рынка медиа и СМИ.

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