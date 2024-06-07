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Экономика обзор Семьям с детьми хотят вернуть налоги, но не всем и не все. Что за выплату придумали в кабмине и кто ее получит

Семьям с детьми хотят вернуть налоги, но не всем и не все. Что за выплату придумали в кабмине и кто ее получит

Идею правительства еще должна рассмотреть Госдума

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Претендовать на семейную налоговую выплату смогут родители с двумя и более детьми

В мае Минфин предложил внести ряд поправок в налоговую систему в России, в том числе увеличить НДФЛ для людей с высокими доходами. В то же время для семей, где доходы, наоборот, небольшие было решено ввести дополнительную льготу, которая получила название «семейная налоговая выплата». Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, ожидается, что он будет рассмотрен уже в июне. Мы изучили документ, чтобы разобраться, что это за выплата и кто ее сможет получить.

Что такое семейная налоговая выплата?

Речь идет о дополнительной льготе для семей с детьми. Если говорить очень грубо, то это пониженная ставка НДФЛ — 6%.

Как объяснил глава Минтруда России Антон Котяков, это один из способов решения задачи, которую поставил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в начале 2024 года, — снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Для этого же были увеличены налоговые вычеты на детей.

В чём отличие от налогового вычета?

В России действует несколько вариантов налоговых вычетов, правила оформления которых различаются. Например, налоговый вычет на детей предоставляют ежемесячно: родитель пишет заявление на имя работодателя и работодатель, который как налоговый агент передает налоги в ФНС, начинает отдавать чуть меньше денег в ФНС и чуть больше — родителю. Это предусмотрено законом и все суммы также установлены на федеральном уровне.

В случае с семейной налоговой выплатой система предполагается несколько иная.

Во-первых, податься на нее можно будет только по итогам года. То есть сначала вы год платите налоги по стандартной ставке 13%, а потом, если окажется, что у вас есть право на льготу, вам часть этих денег возвращают.

Во-вторых, нет фиксированной суммы — возврат будет считаться в зависимости от того, сколько именно налогов вы заплатили. Если родители получают право на семейную налоговую выплату, ставка НДФЛ для них составит 6%. Налог пересчитают по ней и разницу вернут.

В-третьих, если налоговые вычеты положены всем родителям в равной степени независимо от того, какие у них доходы, то право на семейную налоговую выплату получат не все семьи.

Кто сможет получить деньги?

Условий для получения семейной налоговой выплаты сейчас несколько. Во-первых, право на нее имеют только граждане РФ, которые постоянно проживают на территории страны. Во-вторых, у этих граждан должно быть не меньше двух детей. Больше — может быть, но на размеры выплаты количество детей не повлияет. А вот материальное положение семьи повлияет.

— Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты, — пояснил глава Минтруда России Антон Котяков. — Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину.

Одно из требований к претенденту на выплату — не иметь долгов по алиментам

Для всех этих расчетов будут брать региональный прожиточный минимум, который отличается от региона к региону. В среднем по России в 2024 году он составляет 15 453 рубля. То есть, если выплату можно было оформить уже в этом году, ее бы получили семьи с доходом меньше 23 179 рублей на человека.

Когда можно будет получить деньги?

Законопроект еще только на рассмотрении. Но пока нет оснований полагать, что документ не поддержат, — его разработкой занимался Минфин, правительство идею одобрило, профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию.

Но даже если документ примут со дня на день, то получить эту самую выплату можно будет еще нескоро. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2026 года. Год родители будут платить налоги по ставке 13% и только через год смогут подать заявление на возврат. Обратиться за выплатой нужно будет с 1 мая до 1 октября. Заявление можно будет подать в Соцфонде, МФЦ или на «Госуслугах».

ПО ТЕМЕ
Семейная налоговая выплата Деньги Дети Выплаты и пособия Налоги ФНС НДФЛ
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