Доходы для детского пособия новосибирцам будут считать по-другому — что изменится с 1 июня

Если добиться от родителя алиментов не удается даже приставам, то при назначении пособия это учтут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 1 июня специалисты отделения «Социального фонда России» по Новосибирской области будут учитывать алименты при назначении единого пособия по новым правилам, которые вступят в силу по всей стране. Раньше в расчет шла та сумма, которая была указана заявителем в документах, а теперь доход от алиментов будут проверять.



При наличии решения суда с 1 июня в доход при установлении единого пособия будет учитываться фактически поступившая сумма алиментов. Например, если родитель не платит алименты, есть исполнительный лист, то специалисты запросят информацию у судебных приставов. Они получат информацию, что по алиментам был нулевой, и будут учитывать именно это. Если родитель заплатил, например 10, 100, 100 000 рублей — то в расчет пойдет соответствующая сумма.

Если же родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, то в доход семьи теперь будет учитываться сумма не менее одной четвертой МРОТ на одного ребенка, одной трети — на двоих и одной второй МРОТ на трех и более детей за каждый месяц в расчетном периоде, приходящийся на период развода. В цифрах это: на одного ребенка — 4810,5 рублей, на двоих — 6414 рублей, и на трех и более детей — 9621 рублей в месяц. Если такой расклад родителей не устроит, то им придется идти в суд и устанавливать сумму алиментов через него.

Те женщины, которые не подают на алименты после развода и при этом не получают никаких денег от отца ребенка, должны учитывать: им зачтут в доход те минимальные суммы, указанные выше. Даже если они и получают ноль рублей.

— Должны быть учтены минимальные гарантии, установленные Семейным кодексом: алименты не должны быть меньше минимальной законодательной нормы. Приведу пример: если мама укажет, что ежемесячно получает на ребенка алименты в размере 4700 рублей, и при этом нет судебного решения или исполнительного листа, подтверждающего этот размер, то в доход ей будет учтена сумма алиментов в размере одной четвертой МРОТ, то есть 4810 рублей за месяц, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепу.



При подаче заявления нужно указать сумму фактически поступивших алиментов, а также на основании какого документа они назначены. Дальше специалисты сами проверят информацию и вынесут решение по поводу пособия.

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