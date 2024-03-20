«Пощипать» богатых? В России после выборов задумали повысить налоги

Повышение налоговой ставки затронет каждого пятого жителя России Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Российские власти заговорили о новой системе налогообложения для граждан — введении прогрессивной шкалы: чем выше заработок, тем больше налог. Один из проектов предполагает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для тех, у кого доходы свыше одного миллиона рублей в год и с 15 до 20% — более 5 миллионов рублей в год. В другой инициативе шесть градаций — от 13 до 25%. Наши коллеги из 74.RU обсуждают с экспертами, много ли россиян реально почувствуют тяжесть налогового бремени, на какой стадии находятся поправки в Налоговый кодекс и когда их могут ввести.



Зачем повышать подоходный налог?

Российские власти начали прорабатывать поправки в Налоговый кодекс, среди них повышение НДФЛ и новые льготы. О необходимости справедливого налогообложения президент Владимир Путин заявил в недавнем послании Федеральному собранию.



— Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, — заявил 29 февраля Владимир Путин. — И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов.



Глава государства поручил Госдуме и правительству в ближайшее время представить конкретный комплекс предложений. А также поручил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года.



Через две недели, 13 марта, Владимир Путин в интервью журналистам вернулся к этой теме и назвал вещи своими именами: «Да, по сути, прогрессивный налог».



Причина повышения подоходных налогов прозаична: нужно наполнять дефицитный бюджет. Именно об этом, правда, другими словами всё в том же послании Федеральному собранию говорил Путин: «Планы большие, расходы — тоже». Напомним, анонсированные президентом проекты, программы и льготы оцениваются почти в 10 триллионов рублей до 2030 года, то есть на них потребуется в среднем по 1,4–1,6 триллиона рублей в год.



Средняя зарплата в России в 2023 году составила, по данным Росстата, 73,7 тысячи рублей.



Сразу после выступления президента Минфин сообщил о проработке предложения.



Идею ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но добавил, что депутаты ждут поручений по итогам послания президента, и выразил уверенность, что эти поручения будут выверенными и справедливыми, учитывающими в том числе уровень доходов населения.



— Очевидно, решения о дифференциации налогообложения будут абсолютно продуманными, в том числе исходя из уровня доходов населения, а также необходимости поддержки многодетных семей и низкообеспеченной категории граждан, — сообщил Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале.



По его словам, в Государственной Думе уже создана рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.



Какие ставки действуют сейчас?

С большинства россиян (с доходом менее 5 миллионов рублей в год) взимают налог 13 процентов. В 2021 году для граждан, которые зарабатывают в год более пяти миллионов рублей (более 417 тысяч рублей в месяц), планку подняли до 15 процентов. По сути, уже сейчас при расчете НДФЛ с доходов граждан используется прогрессивная шкала налогообложения.



С 2024 года налоговая ставка 15% применяется по совокупности всех видов доходов, полученных плательщиком за год от всех работодателей. Причем по этой ставке облагается лишь «сверхдоход», то есть сумма превышения.



На сколько повысят НДФЛ?

Идея ввести прогрессивную шкалу налогообложения не дает покоя депутатам почти два десятка лет. За это время разработали 22 законопроекта, но все они отклонялись.



Сейчас на повестке дня появились как минимум два свежих варианта. В конце февраля глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложили поднять налоги на доходы граждан до 25%. Но не всем.



Предполагается, что минимальный налог 13%, как и сейчас, заплатят россияне с доходом до 5 миллионов рублей в год. Зарабатывающие от 5 до 25 миллионов рублей будут отчислять 15% от дохода. Ставка 20% коснется тех, кто получает от 24 до 200 миллионов рублей в год. Граждан с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей обяжут отдать в казну 25%.



— Дополнительные поступления превысят, по экспертным оценкам, один триллион рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).



Авторы законопроекта предлагают направлять полученные суммы на повышение оплаты труда медицинских и педагогических работников.



— Законопроект передан на заключение в правительство. Там должны дать на него отзыв. После этого законопроект внесут в Госдуму, — уточнили в пресс-службе депутата Госдумы Валерия Гартунга.



Второй вариант пока сырой и безымянный. С начала марта в СМИ появились утечки из правительства, касающиеся поправок в Налоговый кодекс. Согласно им предполагается, что граждане с годовым доходом выше одного миллиона (83,3 тысячи рублей в месяц) будут платить 15% подоходного налога, от пяти миллионов рублей (417 тысяч рублей в месяц) — 20%. Как и сейчас, взимать налог будут только по сумме превышения.



«Может снизить собираемость»

Большинство россиян в целом одобряют повышения налогов для граждан с высоким доходом. Прогрессивную шкалу налогообложения доходов поддержали, по данным опроса SuperJob, два из трех россиян. Против высказалось 17%. Проблема в том, что считать высоким доходом.



— Один миллион рублей в год до вычета налогов соответствует зарплате 72,5 тысячи рублей в месяц после вычета НДФЛ, — подсчитал старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. — По данным Росстата, доход более 75 тысяч рублей в месяц получает 18,5% населения России.



Таким образом, рост налоговой ставки затронет интересы каждого пятого россиянина.



— У нас традиционная беспроигрышная «фишка» — «пощипать за вымя» богатых. С выборами это, правда, вряд ли связано. Просто обычай такой. «Понимаете, у нас традиция, один или два раза в год мы с друзьями предлагаем пересмотреть ставку НДФЛ, это давно повелось...» — иронизирует экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале.



Бюджет сверстан с учетом очень больших расходов, так что план по доходу выполнять надо, напоминает он.



— Что будет по факту? Вопрос, конечно же, творческий. Подъем ставки НДФЛ может, наоборот, снизить собираемость налогов. А вот НДС на процент-другой поднять могут, предполагает Евгений Коган. — Эффекта будет гораздо больше, да и «ныкать» его сегодня практически невозможно.



Тяжелым ударом по среднему классу назвала новые налоговые инициативы председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.



— Увеличение НДФЛ на 2% коснется огромного количества россиян, которые зарабатывают 80–90 тысяч рублей в месяц. Речь идет о нашем условном среднем классе, который и без того чувствует себя, мягко говоря, неважно. С другой стороны, у нас снова уходят из зоны повышенного налогообложения сверхбогатые люди. Ведь им хоть 15%, хоть 20% — им это без разницы, — заявила Нина Останина (цитата по изданию «Ридус»).



Те, чья заработная плата не превышает 50 тысяч рублей, вообще не должны платить НДФЛ, добавила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи. А для богатых она готова ввести хоть 30%, хоть 45%.



«Конфискационных реформ для населения в планах нет»

Экономист Никита Кричевский, напротив, уверен, что основную массу населения новая налоговая конфигурация никак не затронет.



— Все разговоры о том, что государству не хватает денег на СВО, — набросы. Каких-либо новых налогов (сборов) на бизнес или конфискационных реформ для населения в планах нет. Прогрессивной шкалы НДФЛ не будет, в ней уже нет необходимости. Ее заменят системные меры, направленные на справедливое перераспределение доходов и богатства, — отметил Никита Кричевский в личном телеграм-канале.



Фокус внимания сместится, по его мнению, на получателей пассивного дохода: рантье, крупнейших вкладчиков, акционеров, пайщиков ЗПИФов, возможно, получателей роялти.



Большая часть населения России зарабатывает меньше одного миллиона рублей в год, напомнили эксперты.



— Бюджет уже стал получать ежегодно на 120–140 миллиардов больше после того, как ставку НДФЛ для россиян с заработком свыше 5 миллионов рублей повысили до 15%. По сути, это затрагивает только крупнейшие регионы России с населением от 1,5 миллионов человек и выше. Они и так уже дают в бюджет колоссальные отчисления: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская, Свердловская, Тюменская, Ростовская и Иркутская области, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Зарплаты в конвертах по-прежнему данность, поэтому наиболее эффективным решением стало бы обеление доходов населения.



По словам эксперта, нельзя утверждать, какая именно система налогообложения более эффективная.



— Это зависит только от того, понимает ли сам налогоплательщик, куда идут его средства. Поэтому эффективность системы налогообложения лучше измерять в количестве и качестве бесплатных благ, которые получает население от государства «в обмен» на свои налоги, — добавил Андрей Лобода.



Как вы относитесь к повышению налогов для россиян с высокими доходами? Давно пора, и повыше ставку! Отрицательно. Боюсь, что опять вернутся зарплаты в конвертах Хочу посмотреть результаты

Когда повысят?

По крайней мере, в 2024 году новых налогов точно не будет, обнадежили налоговые юристы. Всё потому, что Налоговый кодекс запрещает повышать их в текущем году. Если власти намерены изменить налоговые ставки с 2025 года, то поправки нужно принять в 2024 году. При этом законопроект должен быть внесен в парламент максимум в начале осени этого года.



В то же время в Госдуме заявили, что работа над законодательной базой по переходу на прогрессивную шкалу начнется этой весной. Причем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что налоговые инициативы станут законом уже в весеннюю сессию.



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