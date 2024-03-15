«300 тонн свинины — на экспорт». Подорожает ли в России мясо из-за крупных поставок в Индию

Российские компании заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию с учетом требований законодательства этой страны. Такие планы озвучил руководитель направления экспортных продаж агрохолдинга «Агроэко» Павел Юдин на международной выставке продовольственной продукции в Нью-Дели.
По его словам, представители компании встретились с ключевыми импортерами свинины и договорились о сотрудничестве. Юдин заявил о планах начать поставлять не менее 300 тонн свинины ежемесячно.
Наши коллеги из MSK1.RU обратились к ведущим экспертам отрасли, чтобы выяснить, действительно ли Россия готова к серьезному экспортному присутствию на новом для себя рынке Индии и не приведет ли экспансия к росту цен внутри страны.
Подорожает ли свинина в России?
Перспективы начала массовых поставок российской свинины в Индию в ближайшем будущем руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценивает скептически.
— В самой Индии производство свинины и содержание свиней находятся на достаточно низком технологическом уровне, — пояснил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — У большинства населения свинина ассоциируется с нечистым мясом, поскольку они видят, что животные бегают по джунглям и питаются на помойках. Соответственно потребление свинины на душу населения в Индии находится на очень низком уровне. Конечно, постепенно будет меняться отношение к этому виду мяса по мере того, как сами индийцы будут богатеть и знакомиться с мясом, полученным на современных промышленных фермах и предприятиях. Это, конечно, будет стимулировать спрос.
При этом Юшин не ожидает серьезного влияния на цены для российских потребителей даже в случае развития экспортных поставок в Индию. Более того, по его мнению, экспорт поможет сгладить возможные дисбалансы на внутреннем рынке.
— Я далек от мысли, что Россия будет осуществлять массовую поставку. Соответственно, на ценах это никак не скажется. В любом случае, чем больше возможностей на международном рынке, тем больше мы будем производить свинины в целом. Экспортные поставки всегда помогут избежать нежелательного роста цен внутри страны при повышенном спросе, — отметил руководитель ассоциации.
Он подчеркнул, что задача производителей — максимизировать экспортную выручку, чтобы не приходилось существенно повышать цены на внутреннем рынке. Это возможно за счет реализации разных частей туши на разных рынках по оптимальным ценам.
— Если бы мы не экспортировали в Китай куриные лапки, а продавали бы их в России по 30 рублей за килограмм, то, скорее всего, в России мясо было бы еще дороже. Почему? Потому что когда мы продаем в Китае за 300 рублей лапки, никому не нужные в России, то нам не нужно для получения необходимой рентабельности повышать цену на другие основные части. Поэтому не надо бояться никакого экспорта, — добавил эксперт.
Уровень импортозависимости
Российские свиноводы уже практически полностью обеспечивают себя основными компонентами для производства — кормами, генетическим материалом и базовым оборудованием для ферм, рассказал Сергей Юшин. Но определенная импортозависимость сохраняется.
— Нет стран, которые всё производят сами. И Россия никогда не сможет производить всё сама. Хотя бы по той причине, что у нас дефицит рабочих рук. Мы не производим сами часть компонентов для кормов — витамины, аминокислоты, минеральные добавки. А в переработке остается значительная зависимость от импортного оборудования, особенно для убойных цехов. Производить витамины и аминокислоты для такого небольшого рынка, как Россия, без перспективы выйти на глобальные рынки — это экономическая бессмысленность. Это убыточное предприятие, которое будет потом субсидировать государство.
Эксперт пояснил, что создание полностью локализованного высокотехнологичного оборудования для убоя и переработки мяса является чрезвычайно сложной задачей.
— Это фактически космические технологии с десятками тысяч узлов, агрегатов, деталей и так далее. Создать такое в России в обозримой перспективе нереально из-за дефицита квалифицированных кадров, — рассказал Юшин.
При этом, по его мнению, в международной производственной кооперации нет ничего зазорного. Наоборот, она обеспечивает конкурентоспособность и эффективность российской свиноводческой отрасли.
— Страна большая, а людей мало, чтобы всё сделать. Поэтому, конечно, международная кооперация должна оставаться важным элементом нашей экономики, — подытожил эксперт.
В свою очередь гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев также заверил, что критической импортозависимости в отрасли на текущий момент нет.
— У нас всё в порядке. У нас нет никаких критических зависимостей ни по каким компонентам. Это самое главное. Поэтому мы полностью обеспечиваем себя мясом, мы уже экспортноориентированная страна, — заключил специалист.
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