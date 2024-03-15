«300 тонн свинины — на экспорт». Подорожает ли в России мясо из-за крупных поставок в Индию

Он подчеркнул, что задача производителей — максимизировать экспортную выручку, чтобы не приходилось существенно повышать цены на внутреннем рынке. Это возможно за счет реализации разных частей туши на разных рынках по оптимальным ценам.



— Если бы мы не экспортировали в Китай куриные лапки, а продавали бы их в России по 30 рублей за килограмм, то, скорее всего, в России мясо было бы еще дороже. Почему? Потому что когда мы продаем в Китае за 300 рублей лапки, никому не нужные в России, то нам не нужно для получения необходимой рентабельности повышать цену на другие основные части. Поэтому не надо бояться никакого экспорта, — добавил эксперт.