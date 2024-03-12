Финский энергетический концерн собирается судиться с Россией за «отжатые» активы стоимостью 2 млрд евро. Что это значит — разбор

Финский энергетический концерн Fortum хочет получить компенсации от России «за незаконное изъятие своих активов». Их в прошлом году передали во временное управление Росимущества. Теперь энергоконцерн инициировал арбитражное разбирательство против России. Наши коллеги из 72.RU разобрались в юридических нюансах и поговорили с экспертами, почему Fortum пошел на арбитраж, какие перспективы разбирательств и что всё это значит для российского бизнеса?
«Незаконное изъятие активов»
27 февраля Fortum опубликовал пресс-релиз, в котором объявил об инициировании арбитражного разбирательства против России. В финской госкомпании заявили, что будут требовать компенсации «за незаконное изъятие своих активов в целях защиты своего юридического положения и интересов акционеров».
— Начало арбитражного разбирательства следует за нарушением Российской Федерацией своих обязательств по инвестиционному договору в соответствии с двусторонними договорами об инвестициях, которые Россия имеет с Нидерландами и Швецией, — говорится в сообщении Fortum.
Там отметили, что финский энергоконцерн в июле 2023 года направил в Россию уведомления о споре, которые были первыми шагами для арбитражного разбирательства. Но ответа не получил. Fortum хочет добиться компенсации стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и своих инвестиций в Россию в размере нескольких миллиардов евро.
В Fortum заверили, что «экспроприация российских активов вызвала полную финансовую деконсолидацию и обесценение этих активов», а впоследствии они были полностью от них отделены.
Российские власти в инфополе пока никак не отреагировали на заявление Fortum. В прошлом году, когда активы передали Росимуществу, в Кремле исключали выплату компенсации и уточняли, что решений о национализации нет.
Зеркальные меры
В мае 2022 года Fortum объявил о контролируемом уходе из России. Причина — военная спецоперация на Украине и сложившаяся из-за этого ситуация в мире. Энергоконцерн собирался продать свое российское подразделение.
— В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы решили осуществить контролируемый уход с российского рынка. В качестве предпочтительного варианта это решение включает в себя потенциальную продажу российского подразделения «Фортум». Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании «Юнипро» будет возобновлен как можно скорее. Эти процессы могут занять некоторое время и подлежат утверждению регулирующими органами. Тем не менее мы приняли решение прекратить использование бренда «Фортум» в России, — говорилось в заявлении компании.
Но продать активы не удалось. В апреле прошлого года Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества больше 98% компании «Фортум» (теперь это ПАО «Форвард Энерго»), а также 83,73% «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper, у Fortum 73,4% акций этой компании). В Кремле тогда заявили, что указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». В Росимуществе поясняли, что иностранные владельцы не лишаются своих активов, но не имеют права принимать управленческие решения.
В структуру Fortum входили семь теплоэлектростанций. Четыре из них находятся в Челябинской области, две в Тюмени, одна — Нягани. Также есть ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Республике Башкортостан. За 2022 год выручка ПАО «Фортум» составила 79,7 миллиарда рублей, прибыль — 11,2 миллиарда рублей. В 2023 году передана Росимуществу во временное управление и переименована в «Форвард Энерго».
В Fortum возразили против указа Путина. Там высказали мнение, что действия России грубо нарушают международное право и права компании как иностранного инвестора. Энергоконцерн списал свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, убыток оценили примерно в 2 миллиарда евро.
А забрало ли государство активы у Fortum?
Fortum через суд пытается доказать факт экспроприации со стороны России, объясняют собеседники корреспондента 72.RU. Если это удастся, значит, финский энергоконцерн сможет в качестве компенсации претендовать на активы Российской Федерации, которые у нее есть за границей.
Как рассказал корреспонденту 72.RU Илья Рачков, партнер адвокатского бюро NSP, дело будет рассматривать международный инвестиционный арбитраж ad hoc, то есть создаваемый для решения данного конкретного спора. Антон Мальцев, партнер и руководитель практики «Разрешение споров и арбитраж» компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры», уточняет, что место арбитража определяется самим составом арбитража, если стороны не договорятся об ином.
Как отмечают оба юриста, спор основан на двусторонних международных договорах, которые Россия заключила со Швецией в 1995 году и с Нидерландами в 1989 году (в данном случае — СССР) о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
— Каждый из этих договоров предусматривает, в частности, защиту от экспроприации. У государства, принимающего иностранные инвестиции (то есть у России), есть право изъять у иностранцев их инвестиции в России, однако это право не безусловно: экспроприация должна осуществляться в общественных интересах, с соблюдением должной правовой процедуры, в частности, с возможностью обжаловать решение о введении временного управления — без дискриминации и с выплатой быстрой, эффективной и равнозначной компенсации. Россия не считает временное управление экспроприацией. Однако коллегия арбитров сама решит, экспроприация это или нет, правомерная она или нет с точки зрения международного права, подлежит ли выплате компенсация и, если да, в каком размере, — разъясняет Рачков.
Здесь подробно Илья Рачков разбирает сами соглашения и рассуждает, как может поступить Россия
Вот что сказано в статье 6 Соглашения СССР — Нидерланды.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет предпринимать какие-либо меры, лишающие инвесторов другой Договаривающейся Стороны их капиталовложений, или меры, имеющие аналогичные последствия, за исключением случаев, когда:
a) меры принимаются в общественных интересах и в установленном законодательством порядке;
b) меры не являются дискриминационными;
c) меры сопровождаются принятием положения о выплате справедливой компенсации. Такая компенсация должна соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений и, чтобы быть эффективной для получателей, должна выплачиваться и беспрепятственно переводиться без необоснованной задержки в любой свободно конвертируемой валюте, приемлемой для получателей.
Также нужно смотреть статью 9 этого же соглашения.
3. Споры о размере и порядке выплаты компенсации, согласно статье 6 настоящего Соглашения <…>, которые не могут быть разрешены дружественным путем в течение шести месяцев с даты, когда любая из сторон в споре предложила урегулировать спор дружественным путем, могут передаваться инвестором на рассмотрение в международный арбитраж или могут урегулированы путем согласительной процедуры.
Здесь Россия может возразить, что спор, инициированный Fortum, не касается размера и порядка выплаты компенсации согласно статье 6 настоящего Соглашения, а касается вопроса:
Была ли экспроприация?
Если была, подлежит ли выплате компенсация?
Россия может настаивать на том, что она не давала согласия на рассмотрение споров относительно этих вопросов. Поэтому у арбитража нет компетенции рассматривать спор в этой части.
В соответствии с Соглашением СССР — Нидерланды, если договаривающиеся стороны не договорятся об ином, третейский суд сам устанавливает правила процедуры. Третейский суд выносит решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и обязательным для обеих договаривающихся сторон. Как минимум в одном споре Соглашение СССР — Нидерланды было применено. В результате стороны заключили мировое соглашение.
Соглашение Россия — Швеция дает несколько более широкие права иностранному инвестору:
Сфера применения этого договора к спорам не ограничена только вопросами размера и порядка компенсации за экспроприацию; таким образом, арбитраж вправе рассмотреть любой спор, основанный на этом Соглашении.
Если спор не будет разрешен путем переговоров в течение шести месяцев с момента подачи письменного уведомления о споре, он может быть передан по просьбе инвестора в арбитраж ad hoc, создаваемый в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Решение арбитражного суда будет окончательным и обязательным для Сторон в споре.
Юрист высоко оценивает вероятность Fortum выиграть дело. Однако сомневается, что в таком случае Российская Федерация сразу же исполнит решение.
— Решение по делу бывших акционеров ЮКОСа против России вынесено в 2014 году. Однако оно до сих пор не исполнено. Тем не менее практика многих государств показывает, что рано или поздно — иногда через много десятков лет — государство всё-таки исполняет решения, вынесенные много лет тому назад, — отмечает Рачков.
Примеры, которые приводит Илья Рачков
После 1917 года Советская Россия, а затем и СССР отказались компенсировать иностранцам их потери в связи с национализацией их имущества в нашей стране. Власти нашей страны оправдывали экспроприацию иностранной собственности со ссылкой на национальный режим: раз уж национальным инвесторам не полагается никакой компенсации, то и иностранцам тоже. Однако некоторым иностранцам всё же удавалось добиться компенсации. Например, в деле по иску компании Lena Goldfields (1930 год) состав арбитража потребовал от СССР выплатить компенсацию иностранному истцу на основании концепции неосновательного обогащения. Лишь в 1968 году СССР и Великобритания заключили Соглашение об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий: СССР согласился, чтобы золотовалютные резервы балтийских государств (Латвии, Литвы и Эстонии), хранившиеся в Великобритании, были использованы для погашения долгов СССР перед английскими акционерными обществами «Тетюхе майнинг корпорейшн» и «Лена Голдфилдс Лимитед». Великобритания удерживала эти активы с 1940 года, так как не признавала аннексию балтийских государств Советским Союзом. Дело Lena Goldfields стало толчком для создания МКАС при ТПП РФ, так как СССР был не согласен с тем, чтобы споры между иностранцами и советскими государственными предприятиями рассматривались в иностранных арбитражах;
Россия и Франция 27 мая 1997 года подписали Соглашение об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возникших до 9 мая 1945 года, то есть с 1917 года. Россия согласилась выплатить Франции до 2000 года паушальную сумму — 400 миллионов долларов США. А Франция — распределить эту сумму среди своих граждан и юридических лиц — держателей облигаций Российской империи. Все остальные взаимные требования считались погашенными. Также Россия отказалась от золота, переданного Правительством РСФСР в 1918 году Германии во исполнение Дополнительного соглашения к Брест-Литовскому мирному договору, подписанному 3 марта 1918 года (это золото впоследствии Германия передала французскому правительству в силу Версальского мирного договора), и от золота, которое, по заявлению России, было передано Франции адмиралом Колчаком.
В свою очередь, Мальцев предполагает, что заявитель рассчитывает в случае выигрыша дела признать и привести в исполнение решение арбитража в тех странах, где у России есть активы.
ЮКОС — российская нефтяная компания. Глава и совладелец — Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом). В 2003 году его арестовали. Бизнесмена осудили по делам о неуплате налогов и хищении нефти. В декабре 2013 года его помиловал Владимир Путин. В 2006 году ЮКОС признали банкротом, а в 2007 году нефтяную компанию упразднили. Акционеры ЮКОС (Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum) с нулевых пытаются взыскать компенсацию с России. В 2014 году Третейский суд в Гааге удовлетворил их иск и обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве ущерба за экспроприацию компании. С тех пор Россия пытается оспорить решение.
Россия перестала быть инвестиционно привлекательной
В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук, не исключил, что примеру Fortum могут последовать другие иностранные компании, чьи активы забрали в России. Также собеседник вспомнил ситуацию с челябинским бизнесменом Юрием Антиповым (его предприятия — ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов — суд передал в собственность государства). По мнению Селянина, это показывает, что в современных реалиях любой актив может быть изъят в пользу государства.
— Понятно, что России придется забыть на многие-многие годы, может быть, даже десятилетия о таком понятии, как иностранные инвестиции. И это касается не только недружественных стран, но и дружественных. У инвесторов из Эмиратов, Китая или Индии тоже нет уверенности, что завтра они не будут объявлены недружественными и у них точно так же всё не изымут. Для инвестирования вот такая зыбкая основа, как признание дружественных, недружественных стран, — это ничего. Поэтому, на мой взгляд, ни о каких сколько-нибудь серьезных инвестициях, сколько-нибудь массовых иностранных, речи пока не идет, — прогнозирует Селянин.
То же самое, по его мнению, касается отечественных инвесторов.
Два года назад Россию покинули многие иностранные компании. Так поступили, например, IKEA, H&M, McDonald`s.