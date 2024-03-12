Финский энергетический концерн собирается судиться с Россией за «отжатые» активы стоимостью 2 млрд евро. Что это значит — разбор

Вот что сказано в статье 6 Соглашения СССР — Нидерланды.

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет предпринимать какие-либо меры, лишающие инвесторов другой Договаривающейся Стороны их капиталовложений, или меры, имеющие аналогичные последствия, за исключением случаев, когда:

a) меры принимаются в общественных интересах и в установленном законодательством порядке;

b) меры не являются дискриминационными;

c) меры сопровождаются принятием положения о выплате справедливой компенсации. Такая компенсация должна соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений и, чтобы быть эффективной для получателей, должна выплачиваться и беспрепятственно переводиться без необоснованной задержки в любой свободно конвертируемой валюте, приемлемой для получателей.

Также нужно смотреть статью 9 этого же соглашения.

3. Споры о размере и порядке выплаты компенсации, согласно статье 6 настоящего Соглашения <…>, которые не могут быть разрешены дружественным путем в течение шести месяцев с даты, когда любая из сторон в споре предложила урегулировать спор дружественным путем, могут передаваться инвестором на рассмотрение в международный арбитраж или могут урегулированы путем согласительной процедуры.

Здесь Россия может возразить, что спор, инициированный Fortum, не касается размера и порядка выплаты компенсации согласно статье 6 настоящего Соглашения, а касается вопроса:

Была ли экспроприация? Если была, подлежит ли выплате компенсация?



Россия может настаивать на том, что она не давала согласия на рассмотрение споров относительно этих вопросов. Поэтому у арбитража нет компетенции рассматривать спор в этой части.

В соответствии с Соглашением СССР — Нидерланды, если договаривающиеся стороны не договорятся об ином, третейский суд сам устанавливает правила процедуры. Третейский суд выносит решение большинством голосов. Такое решение является окончательным и обязательным для обеих договаривающихся сторон. Как минимум в одном споре Соглашение СССР — Нидерланды было применено. В результате стороны заключили мировое соглашение.

Соглашение Россия — Швеция дает несколько более широкие права иностранному инвестору: