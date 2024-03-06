Где в России самый дешевый бензин. Сравниваем цены на заправках по регионам страны

В сравнении с другими регионами по высокой цене бензин продают в Краснодарском крае, где в среднем литр топлива оценивается в 56,45 рубля. Это на 3,25 рубля выше, чем в Омской области. Впрочем, цены на бензин в Южном федеральном округе, куда и входит Краснодарский край, уступают разве что Дальневосточному федеральному округу.



Немало просят за бензин и в Свердловской области. Средняя стоимость литра топлива составляет 54,54 рубля. 92-й стоит 49,65 рубля, 95-й — 53,67 рубля, а 98-й и выше — 67,7 рубля.

