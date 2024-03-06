Где в России самый дешевый бензин. Сравниваем цены на заправках по регионам страны

Еженедельно Росстат публикует средние цены на бензин в субъектах РФ. Наши коллеги из NGS55.RU изучили цены на бензин у себя в Омской области и сравнили их с регионами, городами и республиками. Проанализировали последние данные, опубликованные 21 февраля. Еще узнали, что с ценами на топливо в Казахстане.
Где бензин дороже?
Средняя стоимость бензина в главных городах России — Москве и Санкт-Петербурге — выше, чем во многих городах-миллионниках. В столице, например, литр топлива стоит 55,73 рубля (дороже в среднем на 2,53 рубля). 92-й бензин там стоит 51 рубль, 95-й — 56,84 рубля, а 98-й — 69,91 рубля.
Средняя стоимость бензина в городе на Неве — 55,52 рубля. В Петербурге широко представлены «Газпромнефть», «Роснефть», Neste и «Татнефть». Литр 92-го бензина там в среднем стоит 51,31 рубля, 95-го — 55,89 рубля, 98-го и выше — 69,64 рубля.
В сравнении с другими регионами по высокой цене бензин продают в Краснодарском крае, где в среднем литр топлива оценивается в 56,45 рубля. Это на 3,25 рубля выше, чем в Омской области. Впрочем, цены на бензин в Южном федеральном округе, куда и входит Краснодарский край, уступают разве что Дальневосточному федеральному округу.
Немало просят за бензин и в Свердловской области. Средняя стоимость литра топлива составляет 54,54 рубля. 92-й стоит 49,65 рубля, 95-й — 53,67 рубля, а 98-й и выше — 67,7 рубля.
В Красноярском крае литр топлива в среднем обходится в 53,35 рубля. За 92-й бензин там просят 49,81 рубля, за 95-й — 53,48 рубля, а за 98-й и выше — 69,21 рубля.
Как и в случае с Красноярским краем, за литр бензина в Тюмени в среднем придется отдать 53,35 рубля. Стоимость 92-го бензина в соседнем регионе составляет 48,94 рубля (на 75 копеек дороже), 95-го — 53,47 рубля (на 1,06 рубля дороже), 98-го и выше — 68,67 рубля (на 1,16 рубля дороже).
Где бензин дешевле?
Обратим внимание на две крупные республики — Башкортостан и Татарстан. Обе обладают собственными нефтяными компаниями («Башнефть» и «Татнефть»). Ностальгирующим стоит напомнить, что когда-то в нашем регионе была зарегистрирована всем известная «Сибнефть». Затем она превратилась в «Газпромнефть» и получила новую прописку в Санкт-Петербурге.
Итак, средняя стоимость литра бензина в Башкортостане — 52,48 рубля. 92-й оценивается в 49,63 рубля, 95-й — в 53,59 рубля, а 98-й и выше — в 65,80 рубля.
В Татарстане средняя цена на бензин еще ниже — всего 51,17 рубля: за литр топлива жители республики платят на два рубля меньше омичей. Ценники на популярные марки бензина в Татарстане выглядят так: 92-й — 49,28 рубля, 95-й — 53,1 рубля, 98-й и выше — 66,67 рубля.
Многим покажутся низкими цены на бензин и в Челябинской области. В среднем за литр топлива челябинцы платят 51,63 рубля (в Омске на 1,57 рубля дороже). 92-й бензин оценивается в 47,19 рубля, 95-й — в 51,89 рубля, а 98-й и выше — в 66,84 рубля.
Еще приятнее ситуация с ценами на топливо и в Новосибирской области. Средняя стоимость литра бензина в регионе — 51,22 рубля. Новосибирцы отдают за 92-й бензин 48,91 рубля, за 95-й — 52,4 рубля, за 98-й — 67,28 рубля.
Средняя стоимость бензина в Сибирском федеральном округе, в который входят десять субъектов РФ, составляет 52,65 рубля. Дороже, чем в Омской области (53,20 рубля), бензин в Республике Тыва (57,47 рубля), Иркутской области (55,23), Республике Алтай (55,10), Красноярском крае (53,35). Дешевле топливо в Республике Хакасия (52,66), Томской области (52,58), Кемеровской области (52,02), Новосибирской области (51,22) и Алтайском крае (49,70).
А что в Казахстане?
С августа 2022 года в Республике Казахстан розничные цены на топливо начало регулировать государство. В апреле прошлого года местное министерство энергетики установило предельные цены, которые, в частности, касались бензина АИ-92/АИ-93 и дизеля. По ним казахстанские АЗС продают топливо и по сей день.
По данным информационно-торговой площадки OilClub, отслеживающей цены на бензин в Казахстане, 20 февраля стоимость литра 92-го бензина в Павлодаре не превышала 201 тенге (41,43 рубля по нынешнему курсу). За 95-й бензин на местных АЗС просили до 255 тенге (52,56 рубля), а за 98-й — до 285 тенге (58,75 рубля). Если сравнивать цены на топливо в Павлодаре и Омске, то выходит, что в казахстанском городе 92-й бензин дешевле как минимум на 6,76 рубля, 95-й — дороже на 15 копеек, а 98-й — дешевле на 8,76 рубля.